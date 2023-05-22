الإثنين, مايو 22, 2023
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من هو صديق هبة عبوك السري الذي ساعدها على تجاوز أشرف حكيمي؟

تكافح الشريكة السابقة لأشرف حكيمي الآن مع الصعوبات التي تواجهها كل أم في العالم

كتب رفيف عبدالله
من هو صديق هبة عبوك السري الذي ساعدها على تجاوز أشرف حكيمي؟ watanserb.com
هبة عبوك
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وطن- أخبار طلاق النجمة الإسبانية هبة، من اللاعب المغربي أشرف حكيمي مستمرة منذ فترة طويلة.

مدينة النور

وانتقلت الآن هبة عبوك إلى باريس حيث تقيم مع طفليها. بدأت النجمة الإسبانية بالفعل في المضي قدمًا وبدء حياتها الجديدة. وكانت مدينة النور صديقة للنجمة التونسية الأصل بعد الطلاق.

تعيش هبة عبوك في باريس مع ولديها أمين ونعيم.

هبة عبوك وصديقها
أمين ونعيم أبناء عبوك وحكيمي

تعيش الممثلة وعارضة الأزياء كأم لطفل يبلغ عاماً وطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات؛ حياة أم عزباء.

صداقات مع مشاهير

كما قامت الزوجة السابقة لأشرف حكيمي بتكوين العديد من الصداقات مع المشاهير في باريس.

كانت العارضة الإسبانية نشطة أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر خلالها حول حياتها اليومية وتتفاعل مع المعجبين.

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كما شوهدت هبة عبوك (36 عاماً) وهي تستمتع بجولات مدينة باريس، فتذهب إلى صالة الألعاب الرياضية والحفلات مع أصدقائها الجدد. عدا النزهات المتكررة مع ولديها في الإجازات.

هبة عبوك وصديقها
النزهات المتكررة لعبوك مع ولديها في الإجازات من الأساسيات

صحة هبة عبوك العقلية

حتى الآن، العارضة الإسبانية عازبة، وقالت إنها ستركز الآن على صحتها العقلية.

وبدأت قضية طلاق أشرف حكيمي وهبة عبوك مطلعَ العام الجاري. طالبت العارضة الإسبانية بنفقة مالية من زوجها السابق، واكتشفت أنه لا يوجد أي عقَار باسم زوجها ولكن باسم والدته.

وبعد هذه الخسارة، بقيت الزوجة السابقة للاعب المغربي مندمجة في حياتها الجديدة فقط مع صديق سري يبدو أنه من ساعدها على الأمر، كما ذكرت صحيفة firstsportz.

عيد الأم

قالت عارضة الأزياء الإسبانية إن الاحتفال بعيد الأم سيكون صعبًا هذه المرة.

حيث تكافح الشريكة السابقة لأشرف حكيمي الآن مع الصعوبات التي تواجهها كل أم في العالم. وتقول والدة الطفلين إنها مباركة وتشكر ابنيها “لاختيارهما أمهما”.

هبة عبوك تشارك الصورة، حيث شوهدت وهي تستمتع بالإجازة مع ولديها، تتحدث عن السعادة والأضواء التي يجلبها أبناؤها إلى حياتها.

هبة عبوك وصديقها
هبة مع نجلها الصغير

لكن لا يمكن إخفاء الحزن، وكيف يؤثر الانفصال على الشخص. في الواقع، قالت هبة عبوك كيف تأثرت صحتها العقلية لعدة أيام بسبب الانفصال.

لعنة المجتمع وقضية الاغتصاب

جذب منشور الأم العزباء اهتمامًا متنوعًا من متابعيها. هبة عبوك تحاول حماية ولديها من تبعات الطلاق. قد يواجه الأطفال لعنة المجتمع بسبب قضية الاغتصاب المستمرة لوالدهم أشرف حكيمي.

كما نفت هبة عبوك كل الادعاءات المتعلقة بطلبها 11 مليون دولار من أشرف حكيمي.

المصدرfirstsportz- ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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