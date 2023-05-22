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مقرب من ابن زايد يشيطن المعارضة السورية لتجميل صورة بشار الأسد (تغريدة نارية)

الإمارات تعتبر من أكثر البلدان الداعمة في الوقت الحالي للنظام السوري بقيادة بشار الأسد

كتب خالد السعدي
ابن زايد وبشار الأسد watanserb.com
تجمع محمد بن زايد وبشار الأسد علاقة ودية
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وطن – حاول الأكاديمي الإماراتي البارز عبدالخالق عبدالله المقرب من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، شيطنة المعارضة السورية، في محاولة لتجميل صورة رئيس النظام بشار الأسد الذي أثار حضوره القمة العربية الأخيرة غضبا واسعا.

وقال عبدالله في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر“: “بعد ان فشلت المعارضة السورية، المسلحة وغير المسلحة، الداعشية والاخوانية، فشلا ذريعا في الاطاحة بنظام بشار الاسد اخذت تصب جام غضبها على الدول العربية وتحملها مسؤولية فشلها وتنتقد قرار عربي يعيد سوريا لمحيطه العربي. عانى الشعب السوري من معارضة فاشلة بأكثر مما عانى من نظامه البعثي”.

الإمارات داعمة لبشار الأسد

محاولة شيطنة المعارضة من قِبل الأكاديمي الإماراتي تأتي في وقت تعتبر فيه بلاده من أكثر البلدان الداعمة في الوقت الحالي للنظام السوري بقيادة بشار الأسد.

وقوبل حضور بشار الأسد، القمة العربية الأخيرة غضبا واسعا، بعدما ارتكب طيلة أكثر من عشر سنوات، أبشع الجرائم والانتهاكات ضد السوريين الذين ثاروا ضد حكمه.

وكان بشار الأسد قد أجرى زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة في 19 مارس الماضي، وتميزت الزيارة بحفاوة أكثر من زيارته السابقة للإمارات العام الماضي التي كانت الأولى له إلى دولة عربية، منذ بدء الحرب السورية في عام 2011.

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بشار الأسد في الإمارات
أجرى بشار الأسد زيارة رسمية للإمارات في مارس الفائت

وقادت دولة الإمارات المساعي الشرق أوسطية نحو إحياء العلاقات مع الأسد، وقامت بتطبيع العلاقات مع حكومته في عام 2018، كما ساهمت في جهود الإغاثة في أعقاب زلزال 6 فبراير/ شباط الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف.

لقاء الأسد ونائب رئيس الإمارات في جدة

وكان نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء منصور بن زايد آل نهيان، قد التقى بشار الأسد على هامش أعمال القمة العربية العادية في جدة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن الجانبين تبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين، مؤكدة أن اللقاء تناول جدول أعمال القمة، إضافة إلى القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وذكرت الوكالة أن الشيخ منصور بن زايد نقل تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى رئيس النظام السوري.

وأعرب الأسد عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد ومواقف دولة الإمارات الداعمة لسوريا ودورها في عودتها إلى جامعة الدول العربية والصف العربي، على حد قوله.

دعوة الأسد لحضور قمة المناخ

وكان الأسد، قد تلقى قبل أيام دعوة من محمد بن زايد آل نهيان، لحضور مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28) الذي سيعقد في دبي.

وجاءت هذه الدعوة لرئيس النظام السوري بعد استئناف دول عربية علاقتها مع دمشق واستعادتها مقعدها في جامعة الدول العربية. كما أنها تُعد الأولى لحضور مؤتمر دولي يشارك فيه قادة دول بينها من تفرض عقوبات على دمشق منذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011.

المصدروكالة الأنباء الإماراتية + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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