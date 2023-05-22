الإثنين, مايو 22, 2023
الرئيسيةحياتنامريم حسين تكشف أردافها عمداً بفستانها المثير في حفلة صاخبة! (فيديو)
حياتنا

مريم حسين تكشف أردافها عمداً بفستانها المثير في حفلة صاخبة! (فيديو)

عادت مريم حسين للإعلان عن بعض المنتجات مرتدية أيضاً فستاناً جريئاً باللون الأصفر

كتب رفيف عبدالله
مريم حسين تكشف أردافها عمداً بفستانها المثير في حفلة صاخبة! (فيديو) watanserb.com
مريم حسين
- Advertisement -

وطن– حضرت الفنانة المغربية مريم حسين، حفلة خاصة بملابس مثيرة، وتعمدت الجلوس بطريقة تكشف المزيد من جسدها.

هل تعمدت؟

ونشرت مريم حسين عبر انستجرام، مقاطع وصور من الحفلة التي لم يتبين طبيعتها، لكنها ارتدت خلالها فستاناً باللون البرتقالي.

مريم حسين
جلست الفنانة بطريقة كشفت جزءاً من أردافها

وتميز فستان مريم حسين بكونه بكم واحد، بينما كان بلا كم من جهة أخرى، عدا الفتحة الجانبية الكبيرة التي كشفت أردافها أثناء جلوسها على الأريكة.

مريم حسين
تميز فستان مريم بأنه أوف شولدر من جهة واحدة

وظهرت في صورة أخرى تستمع بأجواء الحفل مع أًصدقاءها بكل جرأة.

مريم حسين
وثقت الفنانة الأجواء الصاخبة للحفلة
مريم حسين
نهاية الحفلة

جلسة فيتامينات

ولاحقاً، عادت مريم حسين للإعلان عن بعض المنتجات مرتدية أيضاً فستاناً جريئاً باللون الأصفر.

كما وثقت الفنانة المغربية لحظة خضوعها لعملية حقن بالفيتامينات في الوريد لرفع مناعة الجسم، وذلك ضمن إعلان للعيادة أيضاً.

- Advertisement -

وسبق أن قامت مريم حسين بتوثيق لحظة حصولها على حقنة تجميلية في وجهها، بحجة حاجتها لها بعد خسارة الوزن.

حقنة في الوجه

ونشرت الفنانة المغربية حينها عدة مقاطع عبر خاصية القصص المصورة في حسابها على “انستجرام“، وهي تتحدث عن “إبرة هوليوود”.

وشرحت الفنانة في البداية، أنّ خسارتها للوزن أثّر في شكل وجهها، وبدأت خطوط الابتسامة تظهر بوضوح.

ثم وثّقت مريم حسين حديث الطبيب حول الإبرة، التي قال إنها تسمى أيضاً إبرة النظارة، وشرح طريقة عملها قبل أن يحقن بها وجه الفنانة.

مريم حسين بالبكيني

وقبل أيام، ظهرت مريم  في مجموعة صور مع ابنتها مريم أُثناء قضائهما أوقاتاً صيفية على الشاطئ.

وارتدت الفنانة المغربية “بيكيني” قطعتين، حيث تعمّدت التقاط صورة سيلفي لنفسها من الأعلي أبرزت فيها ملامح صدرها.

كما نشرت مريم حسين صورة أخرى لها التُقطت من بعيد، ظهرت خلالها بنصفها الأعلى وهي تقف وسط مياه البحر رافعةً يديها الاثنتين نحو السماء.

لا شيء مستحيل

كما التقطت مريم حسين صورة أخرى لنفسها برفقة ابنتها وهما على متن دراجة بحرية، أبرزت فيها مفاتنها بشكل كبير جداً. حيث ظهر ثديها واضحاً من تحت سترة النجاة التي ارتدتها.

وأرفقت مريم حسين هذه الصور الجريئة التي أغلقت عليها خاصية التعليقات بتعليق قالت فيه: “لا شيء مستحيل. الكلمة نفسها تقول، أنا ممكن”.

وأضافت في تعليقها ممازحة: “أخذتني أميرة لأول مرة في رحلة بحرية … كنت في السادسة من عمري أتساءل فقط في الثامنة عشر من عمري ماذا ستكون الرحلة التالية”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

حياتنا

مريم حسين تتعدى الجرأة بمراحل.. إطلالة مثيرة جداً ببكيني كشف صدرها وعشيق مجهول (شاهد)

حياتنا

مريم حسين تكشف عن فخذيها وتعلق: “من عاد إلى الله عادت إليه نفسه”! (شاهد)

حياتنا

مريم حسين تعود للإثارة بعد انتهاء شهر رمضان وتنشر أجرأ صورها! (شاهد)

حياتنا

مريم حسين ترقص وتوزع النقود على “الطقاقات” بطريقة مهينة في حفل خاص بـ دبي! (فيديو)

حياتنا

مريم حسين ترتدي الحجاب لتحقيق أحد أهدافها لعام 2023 وما حدث لاحقاً صادم! (شاهد)

حياتنا

مريم حسين وسر اليورانيوم والأسلحة النووية! (فيديو)

حياتنا

مريم حسين في ظهور غريب.. وجه “مومياء” يثير التساؤلات عن جمالها! (شاهد)

حياتنا

مريم حسين مع دكتور روني.. قبلة وصدر منفوخ وقلب! (شاهد)

حياتنا

مريم حسين في تصرف صادم مع أسد حقيقي دون حواجز (فيديو)

حياتنا

فنانة شهيرة تتغزل في سعد لمجرد بعد إدانته بالاغتصاب: “حنون ويحترم المرأة”! 

حياتنا

مريم حسين تحتفل بعيد الأم بطقوس غريبة وهذا ما لاحظه المتابعون على شكل ابنتها! (شاهد)

حياتنا

مريم حسين تضع ابنتها أمام راقصات عاريات وترتدي فستاناً بخط القرآن! (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مبابي يعود إلى الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2023

تحذير صادم من قهوة ستاربكس الجديدة..بها مكون يفوق تأثير البيرة!

ليس للسحر أو درء الحسد.. ما سبب وضع بعض الناس الثوم على حافة النافذة؟

من هو صديق هبة عبوك السري الذي ساعدها على تجاوز أشرف حكيمي؟

انتهت بطرده.. فينيسيوس جونيور يتهم أحد جماهير فالنسيا بالعنصرية ضده والليغا يُعلق!

“لولا إحنا كان الإرهاب أكلكم”.. مواجهة حادة بين مواطن سيناوي وضباط هدموا منزله (فيديو)

أشرف حكيمي يثير جدلاً كبيراً بوشم “علم الجزائر” على يده ويشعل صراعاً إلكترونياً (شاهد)

هالاند كاد يكسر يد مشجعة لمانشستر سيتي بسبب مصافحة التتويج بالدوري (فيديو)

ابنة هيفاء وهبي تستعرض مؤخرتها بفستان أحمر ناري وتتفوق على والدتها في الإغراء (شاهد)

محمد السادس.. صحيفة تكشف تفاصيل تنشر لأول مرة عن مرضه وهل هو قابل للشفاء؟!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC