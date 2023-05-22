الإثنين, مايو 22, 2023
الرئيسيةحياتناليس للسحر أو درء الحسد.. ما سبب وضع بعض الناس الثوم على...
حياتنا

ليس للسحر أو درء الحسد.. ما سبب وضع بعض الناس الثوم على حافة النافذة؟

"يعتبر الثوم أيضًا منظفًا طبيعيًا رائعًا، إذ يحتوي على خصائص مطهرة"

كتب معالي بن عمر
الثوم watanserb.com
فوائد الثوم
- Advertisement -

وطن- هل تعلم أنّ هناك أشخاصاً يضعون الثوم على حافة النافذة؟ في الحقيقة، بمجرد أن تعرف الغرض من وراء هذه الطريقة، التي انتشرت على الشبكات الاجتماعية في الأسابيع الأخيرة، فمن المؤكّد أنك ستفعل نفس الشيء أيضًا.

في هذا السياق، نشرت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية تقريرًا سلّطت من خلاله الضوء على فوائد الثوم المتعددة؛ فهو عنصر غذائي له منافع لا تُحصى ولا تُعد، فضلاً عن أنّ له تأثيراتٍ مضادة للجراثيم، ويقلّل من مستويات الكوليسترول السيئة، ويمنع الشيخوخة المبكرة للجلد والخلايا، ومؤخرًا توصّلت دراسة حديثة إلى أنه يقي من سرطان المستقيم والقولون.

لكن، لسائل أن يسأل، ما الفائدة من وضع الثوم على حافة النافذة؟ في الواقع، بفضل محتواها العالي من مركبات الكبريت، مثل: الأليين والأجوين، فإنه يُعتبر من مبيدات الفطريات والحشرات.

لذلك فهو وسيلة منزلية طبيعية ممتازة لمنع الحشرات من التسلل إلى المنزل عبر النافذة، وعنصر غذائي فعّال بشكل خاص لإبادة الذباب والبعوض.

رائحة الثوم تصدّ الحشرات
رائحة الثوم تصدّ الحشرات

وضع الثوم على حافَة النافذة يساعد في صدّ الحشرات والبعوض

وفقًا لما ترجمته “وطن“، يتكاثر وجود هذه الحشرات في الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لذلك، من الجيّد تطبيق هذه الوسيلة المنزلية التي تُستخدم بطريقتين مختلفتين.

أولاً، يمكنك وضع الثوم المقشر مباشرة على حافة النافذة، إذ ينبعث من هذا الطعام رائحة قوية للغاية تصدّ الحشرات. ناهيك بأنه عندما يتعرض الثوم لأشعة الشمس، تُصبح الرائحة أكثر كثافة وانتشارًا.

- Advertisement -

كما يمكنك أيضًا وضع ثلاثة أو أربعة فصوص من الثوم الطازج في وعاء زجاجي مملوء بالماء وتركه على حافة النافذة لمدة يومين، أو يمكنك تحضير عدة برطمانات ووضع واحدة في كل نافذة في منزلك لمنع الحشرات من الدخول.

لا شكّ في أن المحلات التجاريّة تبيع المبيدات الحشرية بشتّى أنواعها، لكن هذه المنتجات تحتوي على كمية كبيرة من المواد الكيميائية غير المفيدة للصحة، خاصة للأطفال والحيوانات الأليفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وسيلة الثوم هذه لا تكلّفك إنفاق كثير من المال، كما أنها تُبيد مجموعة متنوعة من الحشرات.

استخدامات الثوم في المنزل

يعتبر الثوم أيضًا منظفًا طبيعيًا رائعًا، إذ يحتوي على خصائص مطهرة. لذلك، يمكنك صنع منتج التنظيف المنزلي الخاص بك على النحو التالي: قطع أربع فصوص من الثوم، وضعها في زجاجة رذاذ مع كوبين من الخل الأبيض، وأضف عصير نصف ليمونة.

ومن جهة أخرى، يُقال إن الثوم يُستخدم لمنع الزجاج المكسور من التشقق أكثر من خلال رشّ الرذاذ على المنطقة المكسورة. لذا، إذا كُسرت نافذة أو مرآة، فإن الثوم يعدّ وسيلةً مفيدةً وسريعة تمنع تشقّق باقي الزجاج إلى أن تتمكن من استبداله؛ ما عليك سوى فرك عصير ثلاث أو أربع فصوص من الثوم على الزجاج المكسور لمنعه من التشقّق أكثر.

الثوم مبيد حشرات طبيعي
رذاذ الثوم يقتل البعوض والحشرات
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

اقرأ أيضاً

حياتنا

دراسة حديثة: تناول الثوم يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

حياتنا

طرق بسيطة لتخزين الزنجبيل والثوم طوال الصيف

حياتنا

دراسة حديثة: هذه الفئات من البشر “يحبها” البعوض أكثر من غيرها!

حياتنا

خلال ثوانِِ..طريقة سهلة وفعالة لتقشير فصوص الثوم

حياتنا

هل يمكن أن يقلل الثوم من خطر الإصابة بالجلطات الدموية؟ خبيرة تجيب

حياتنا

هل يمكننا شرب الماء المتبقي في الكأس بعد ليلة طويلة؟

حياتنا

كن حذرا جدًا منهم: 5 حيوانات يمكن أن تقتلك دون أن تدرك ذلك!

حياتنا

هل هناك بالفعل حشرات صالحة للأكل وكم عددها؟

حياتنا

هل يطرد الثوم الأرواح الشريرة؟ حقائق ستعرفها لأول مرة

حياتنا

لا تنزعج من رائحته .. 10 فوائد مذهلة للثوم ستحسن حياتك

حياتنا

نهائي يورو 2020 .. الحشرات قد تجتاح مباراة إنجلترا وإيطاليا في ويمبلي! (شاهد)

حياتنا

ضعوا شرائح البصل داخل الجوارب قبل النوم وشاهدوا ماذا سيحدث

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مبابي يعود إلى الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2023

تحذير صادم من قهوة ستاربكس الجديدة..بها مكون يفوق تأثير البيرة!

من هو صديق هبة عبوك السري الذي ساعدها على تجاوز أشرف حكيمي؟

انتهت بطرده.. فينيسيوس جونيور يتهم أحد جماهير فالنسيا بالعنصرية ضده والليغا يُعلق!

“لولا إحنا كان الإرهاب أكلكم”.. مواجهة حادة بين مواطن سيناوي وضباط هدموا منزله (فيديو)

أشرف حكيمي يثير جدلاً كبيراً بوشم “علم الجزائر” على يده ويشعل صراعاً إلكترونياً (شاهد)

هالاند كاد يكسر يد مشجعة لمانشستر سيتي بسبب مصافحة التتويج بالدوري (فيديو)

ابنة هيفاء وهبي تستعرض مؤخرتها بفستان أحمر ناري وتتفوق على والدتها في الإغراء (شاهد)

محمد السادس.. صحيفة تكشف تفاصيل تنشر لأول مرة عن مرضه وهل هو قابل للشفاء؟!

بعد تسريب فضيحتها الجنسية.. دومينيك حوراني تثير الجدل حول جنسها الثالث (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC