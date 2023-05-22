ليس للسحر أو درء الحسد.. ما سبب وضع بعض الناس الثوم على حافة النافذة؟

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وطن- هل تعلم أنّ هناك أشخاصاً يضعون الثوم على حافة النافذة؟ في الحقيقة، بمجرد أن تعرف الغرض من وراء هذه الطريقة، التي انتشرت على الشبكات الاجتماعية في الأسابيع الأخيرة، فمن المؤكّد أنك ستفعل نفس الشيء أيضًا.

في هذا السياق، نشرت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية تقريرًا سلّطت من خلاله الضوء على فوائد الثوم المتعددة؛ فهو عنصر غذائي له منافع لا تُحصى ولا تُعد، فضلاً عن أنّ له تأثيراتٍ مضادة للجراثيم، ويقلّل من مستويات الكوليسترول السيئة، ويمنع الشيخوخة المبكرة للجلد والخلايا، ومؤخرًا توصّلت دراسة حديثة إلى أنه يقي من سرطان المستقيم والقولون.

لكن، لسائل أن يسأل، ما الفائدة من وضع الثوم على حافة النافذة؟ في الواقع، بفضل محتواها العالي من مركبات الكبريت، مثل: الأليين والأجوين، فإنه يُعتبر من مبيدات الفطريات والحشرات.

لذلك فهو وسيلة منزلية طبيعية ممتازة لمنع الحشرات من التسلل إلى المنزل عبر النافذة، وعنصر غذائي فعّال بشكل خاص لإبادة الذباب والبعوض.

وضع الثوم على حافَة النافذة يساعد في صدّ الحشرات والبعوض

وفقًا لما ترجمته “وطن“، يتكاثر وجود هذه الحشرات في الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لذلك، من الجيّد تطبيق هذه الوسيلة المنزلية التي تُستخدم بطريقتين مختلفتين.

أولاً، يمكنك وضع الثوم المقشر مباشرة على حافة النافذة، إذ ينبعث من هذا الطعام رائحة قوية للغاية تصدّ الحشرات. ناهيك بأنه عندما يتعرض الثوم لأشعة الشمس، تُصبح الرائحة أكثر كثافة وانتشارًا.

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كما يمكنك أيضًا وضع ثلاثة أو أربعة فصوص من الثوم الطازج في وعاء زجاجي مملوء بالماء وتركه على حافة النافذة لمدة يومين، أو يمكنك تحضير عدة برطمانات ووضع واحدة في كل نافذة في منزلك لمنع الحشرات من الدخول.

لا شكّ في أن المحلات التجاريّة تبيع المبيدات الحشرية بشتّى أنواعها، لكن هذه المنتجات تحتوي على كمية كبيرة من المواد الكيميائية غير المفيدة للصحة، خاصة للأطفال والحيوانات الأليفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وسيلة الثوم هذه لا تكلّفك إنفاق كثير من المال، كما أنها تُبيد مجموعة متنوعة من الحشرات.

استخدامات الثوم في المنزل

يعتبر الثوم أيضًا منظفًا طبيعيًا رائعًا، إذ يحتوي على خصائص مطهرة. لذلك، يمكنك صنع منتج التنظيف المنزلي الخاص بك على النحو التالي: قطع أربع فصوص من الثوم، وضعها في زجاجة رذاذ مع كوبين من الخل الأبيض، وأضف عصير نصف ليمونة.

ومن جهة أخرى، يُقال إن الثوم يُستخدم لمنع الزجاج المكسور من التشقق أكثر من خلال رشّ الرذاذ على المنطقة المكسورة. لذا، إذا كُسرت نافذة أو مرآة، فإن الثوم يعدّ وسيلةً مفيدةً وسريعة تمنع تشقّق باقي الزجاج إلى أن تتمكن من استبداله؛ ما عليك سوى فرك عصير ثلاث أو أربع فصوص من الثوم على الزجاج المكسور لمنعه من التشقّق أكثر.