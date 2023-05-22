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“لولا إحنا كان الإرهاب أكلكم”.. مواجهة حادة بين مواطن سيناوي وضباط هدموا منزله (فيديو)

هدم منازل مواطني سيناء يأتي تنفيذاً لقرار رئاسي يحمل رقم 465 لسنة 2021، وينصّ على أن تُنقل تبعية ميناء العريش، ويعاد تخصيص كل الأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير لصالح الجيش

كتب شيراز ماضي
هدم المنازل ميناء العريش watanserb.com
مواجهة بين مصري من سكان العريش وضباط شرطة هدموا منزله
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وطن- وجّه مواطن سيناوي رسالة حادة لضباط الشرطة المشاركين في هدم منزله ضمن حملة هدم وإزالة المنازل بمحيط ميناء العريش.

وتأتي عملية الهدم بناءً على القرار الرئاسي رقم “465 لسنة 2021” بنقل تبعية ميناء العريش ونزع ملكية الأراضي المحيطة به لصالح القوات المسلحة.

وأظهر مقطع فيديو متداوَل، المواطن السيناوي وهو يقف أمام حطام وركام منزله بعد هدمه، بينما كانت يصطفّ حوله عدد من عناصر الأمن.

وقال المواطن السيناوي، في رسالته، حسبما وثّق مقطع الفيديو: “إنتو مش بتحسوا يا بشر.. مش حاسين بالبني آدم.. البيت ده سترة حياتنا.. بيحرم نفسه من اللقمة ويعيش علشان يعمل بيته”.

وأضاف: “ربنا يوقف حالكم يا ظلمة”، وفيما ردّ عليه أحد الضابط بأنّ ما تفعله الدولة يمثّل تنمية واستقراراً، فردّ المواطن: “تنمية واستقرار على راحة البني آدم الغلبان.. إنتو بتيجوا على الغلبان.. لولا إحنا كان الإرهاب أكلكم أكل يا كلـ***.. اليهود أرحم منك”.

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قرار رئاسي بالهدم

وهدم منازل مواطني سيناء يثير حالة من الجدل والغضب، وهو إجراء يأتي تنفيذاً لقرار رئاسي يحمل رقم (465) لسنة 2021، وينصّ على أن تُنقَل تبعية ميناء العريش، ويعاد تخصيص كلّ الأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة. وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فدانًا.

وأعلن الأهالي رفضهم هذا القرار، وشارك العشرات من أهالي العريش تحديداً في وقفات احتجاجية تطالب بوقف الإخلاء القسري، وردّدوا هتافات مناهضة لسياسة التهجير القسري التي تنتهجها الدولة، وصرخ بعضهم “هنموت تحت بيوتنا”، و”مش هنسيبها”، و”طلعونا منها جثث”.

وأنشأ أهالي الريسة، وهي المنطقة المتضررة من المشروع الجديد، مجموعة على فيسبوك تحت اسم “متضررو إنشاء ميناء العريش الجديد”، وتجاوز عدد مشتركيها 16 ألفًا. وذلك بهدف إيصال صوت أهالي المنطقة عبر نشر مقاطع فيديو لاحتجاجات يومية لهم، ومحاولة إيجاد حلول وتعويضات مناسبة.

وبثّ ناشطون في المجموعة مقاطع فيديو عديدة أظهرت استمرار أعمال الهدم بواسطة حملات إزالة مدعومة بقوات أمنية كبيرة، أغلقت الشوارع ومنعت عبور الأهالي منها.

ماذا قال السيسي عن مشروع ميناء العريش؟

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد تحدّث في وقت سابق، عن أنّ الدولة عزمت على تنفيذ خطةٍ وصفَها بـ”غير المتواضعة” لتليق بأبناء سيناء.

وأضاف: “نحن ننظر لـ5 أو 10 سنوات للأمام. وذلك بغرض وضع ميناء العريش على خريطة موانئ مصر“.

كما علق السيسي في المؤتمر الذي عُقد بمدينة الإسماعيلية على أزمة تهجير السكان، ووجّه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قائلاً: “مساكن الظهير الخلفي للميناء تُخلى، ويتم تعويض الأهالي مقابل إنشاء ميناء عالمي”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.

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