عارضة الأزياء إميلي راتاجكوفسكي في إطلالة مثيرة بـ “أصغر بيكيني في العالم”! (شاهد)

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وطن – تستمر عارضة الأزياء إميلي راتاجكوفسكي في جعل متابعيها ومعجبيها يتدفقون من خلال مشاركتها الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وهي ترتدي بيكينيًا صغيرًا أسود اللون لسلسلة من اللقطات.

وجعلت عارضة الأزياء الأمريكية إميلي راتاجكوفسكي، البالغة من العمر 31 عامًا ، متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي في حالة جنون بسبب مواجهتها المثيرة الأخيرة.

بيكيني أسود مثير

وتباهت عارضة الأزياء والممثلة الجذابة إميلي راتاجكوفسكي بشخصيتها الأنيقة أثناء الترويج لشركة الملابس الخاصة بها في منشور جديد تم تحميله على Instagram الخاص بها يوم السبت (20 مايو).

واختارت العارضة السمراء الرائعة البيكيني الأسود الساخن بعد تعاون علامتها التجارية مع دار أزياء Mirror Palais.

شكل نحيف وعضلات بطن

وأظهرت إميلي راتاجكوفسكي شكلها النحيف في قطعة ملابس السباحة المليئة بالحيوية، حيث اختارت حمالة صدر سوداء نفاثة تعرض عضلات البطن والصدر المنقوشين بدقة أثناء التقاط الصور المثيرة.

كما ارتدت عارضة الأزياء المذهلة أيضًا زيا متطابقًا ومثيرا أبرز وركيها وفخذيها عندما كشفت عن أحدث الإضافات لعلامتها التجارية.

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إميلي راتاجكوفسكي تطلق شركتها الخاصة

وكانت عارضة الأزياء المذهلة إميلي راتاجكوفسكي ، قد تحدثت مؤخرًا عن شركتها خلال مقابلة مع Harper’s Bazaar ، حيث اعترفت بأنها كانت متحمسة لكونها قادرة على العمل كرئيسة لمشروعها الخاص، بحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

واعترفت قائلة: “امتلاك عملي الخاص والعمل مع مجموعة من النساء اللواتي أحبهن ، وهن صديقاتي … لقد كان ذلك ممتعًا للغاية.”

وأضافت: “ما يعجبني الآن هو أنه في مسيرتي المهنية ، أصبحت الأشياء بين يدي وتحت سيطرتي. تبدو حالات الفشل وكأنها مطبات على الطريق أكثر من كونها خسائر فادحة ، وأشعر بأنني أقل تأثرًا برفض الآخرين”.