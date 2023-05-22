الإثنين, مايو 22, 2023
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طعن الفنانة الكويتية غدير الفهد من قبل عصابة عراقية في فنلندا وإصابتها مروعة (شاهد)

توعدت الفنانة الكويتية الفاعلين بعد طعنها بعبارة "ترقبو حملة غدير الفهد لتصفية المهاجرين المجرمين من هذا البلد العظيم"

كتب رفيف عبدالله
طعن الفنانة الكويتية غدير الفهد من قبل عصابة عراقية في فنلندا وإصابتها مروعة (شاهد) watanserb.com
غدير الفهد
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وطن– تعرضت الفنانة الكويتية غدير الفهد، إلى محاولة قتل، أثناء وجودها في مدينة إسبو، غرب العاصمة الفنلندية، هلسنكي.

نصب واحتيال

وكشفت غدير الفهhttps://elcinema.com/person/2063475/د تفاصيل ما حدث عبر حسابها على “انستجرام“، مرفقةً صوراً تثبت كلامها.

وأوضحت غدير الفهد ما حدث قائلة إن امرأة عراقية وابنتها، وصديق ابنتها، قاموا بطعنها بعدما قدمت شكوى ضدهم بتهمة النصب والاحتيال.

طعن غدير الفهد
توعدت غدير بالانتقام من المتهمين

وأشارت الفنانة الكويتية إلى أن من ذكرتهم، يشكلون عصابة، وقاموا بمطاردتها يوم الجمعة الماضي.

حملة غدير

وأكدت غدير أنها حاولت الإفلات منهم، لكنهم تمكنوا من طعنها في رقبتها من الخلف.

وكتبت غدير متوعدة المتهمين: “ترقبو حملة غدير الفهد لتصفية المهاجرين المجرمين من هذا البلد العظيم”.

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وأضافت: “كل ألم وكل غياب عن دوامي راح ادفع أصالة وأمها وأمير الثمن والله لتدفعون دم قلبكم وما رح تخلصون”.

طعن غدير الفهد
طُعنت غدير في الرقبة من الخلف

وأرفقت غدير الفهد تهديدها بصورة للبلاغ الذي قدمته في مركز الشرطة. وكتبت: “سبب طعني أنه كشفتهم النصابين.. وهذا الدليل عند شركة الضريبة الفلندية تاريخ 17 سويت بلاغ تاريخ 19 انطعنت والحسبه عليكم”.

من هي غدير الفهد؟

يشار إلى أن غدير الفهد عارضة ازياء ممثلة كويتية ولدت 20 سبتمر عام 1992 من أب كويتي وأم سعودية.

كانت بدايتها بعدة أدوار صغيرة في مسلسل الملافع الذي عرض في 2013 وبعد ذلك شاركت في العديد من الأعمال الفنية.

على صعيد الحياة الشخصية، بعد أن أحدث زفافهما ضجة كبيرة بسبب المؤخر الفلكي، أعلن الشاب العراقي حيدر الفيلي، طلاقَه من غدير الفهد، بعد أسبوعين فقط.

ونشر حيدر الفيلي على حسابه في “تيك توك“، خبرَ طلاقه من غدير بصورة ودية وبالتراضي لعدم الانسجام والتوافق  حسب تعبيره.

طلاق بعد أسبوعين فقط!

موضِحاً أنه سيقوم بحذف التدوينة بعد 3 أيام. لينتهيَ الزواج الذي أثار ضجة على مواقع التواصل، بسبب المقدّم المسجل في العقد “وهو كيلو ذهب والمؤخر مليار يورو”.

وكان الزواج الذي لم يستمرّ أكثر من 14 يوماً، قد أحدث ضجّة واسعة بفيديو عقد القران، بسبب المهر الذي سجّل حينها.

ومرت غدير الفهد من قبل بأزمة مع ابنتها الوحيدة حيث رفض والدها الاعتراف بها وهو ما دفعها لمناشدة الحكومة الكويتية لمساعدتها في إثبات نسب ابنتها.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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