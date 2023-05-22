الإثنين, مايو 22, 2023
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زفاف الأمير الحسين.. الملكة رانيا تشارك آخر الاستعدادات ورسالة مؤثرة إلى الأردنيين

الملكة رانيا العبد الله باركت جهود جميع الأردنيين الذي بذلوا جهداً في تجهيز الأنشطة الاحتفالية قُبيل حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والآنسة رجوة آل سيف في الأول من يونيو/حزيران القادم

كتب فهمي الورغمي
الأمير الحسين والآنسة رجوة آل سيف watanserb.com
الأمير الحسين والآنسة رجوة آل سيف
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وطن- تحتفل المملكة الهاشمية الأردنية في الأول من يونيو/حزيران القادم بزفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الآنسة السعودية رجوة آل سيف.

ويستعد الديوان الملكي منذ أسابيع لهذا الحفل المهيب في المملكة، وكانت آخر تفاصيل تلك الاستعدادات ما شاركته الملكة رانيا العبد الله -والدة العريس- احتفالاً بزفاف أميرها الشاب.

الملكة رانيا العبد الله تستعد لزفاف الأمير الحسين

شاركت الملكة رانيا العبد الله، عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، صباح الإثنين، مقطع فيديو جديداً لتجهيزات زفاف ولي العهد، ابنها الأمير الحسين.

وعلّقت الملكة الأردنية على المقطع الذي نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” قائلة: “سلمت الأيادي وبوركت الجهود، الله يتمم على خير”.

 

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وتابعت الملكة رانيا العبد الله: “شكرًا لكم جميعًا على بذل جهد إضافي لجعل احتفالاتنا مميزة للغاية.بارك الله فيكما وفي الزوجين السعداء!”. وأرفقت الملكة منشورها بهاشتاع “نفرح بالحسين”.

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ويظهر في مقطع الفيديو الذي شاركته الملكة رانيا، عدد من النساء الأردنيات وهن يُجهزن الحنّاء اللازمة لمراسم الزفاف، وحرفيين أردنيين يقومون بتجهيز بعض الأواني والمستلزمات التقليدية التي تُعتبر تقليداً بارزاً يُعبّر عن أصالة وعراقة حفلات الزفاف في المملكة.

 

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وكشفت الملكة عن التحضيرات الكاملة لليلة الحنّاء، حيث نشرت مقطعاً مصوّراً لمجموعة من الأردنيات وهنّ يجهّزن “الحنة” وسلال القش الأنيقة المزيّنة، وقد تألّقن بملابس تميّزت بالأقمشة المطرّزة الخاصة بالتراث الأردني ويعملن كخلية نحل.

حفل زفاف الأمير الحسين والآنسة رجوة آل سيف
حفل زفاف الأمير الحسين والآنسة رجوة آل سيف

حفل زفاف الأمير الحسين والآنسة رجوة آل سيف

أعلن الديوان الملكي الهاشمي، في وقت سابق، موعد عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، على خطيبته السعودية رجوة خالد آل سيف. وقال الديوان الملكي إن حفل زفاف ولي العهد سيكون في الأول من حزيران/يونيو المقبل.

وفي آب/أغسطس الماضي، أعلن الديوان الملكي خطوبة ولي العهد على السعودية رجوة آل سيف. وجرت قراءة الفاتحة في منزل والد رجوة، في العاصمة السعودية الرياض.

ويشهد الأردن منذ فترة، استعدادات واسعة للاحتفال بزفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والآنسة السعودية رجوة آل سيف، الذي سيُقام في قصر الحسينية في الأول من يونيو/حزيران القادم.

وقد تلقّى الخطيبان تهاني ومباركات من مختلِف شرائح المجتمع الأردني والعربي والدولي، وسط ترقب لحفل الزفاف الذي يعدّ حدثاً تاريخياً ووطنياً في المملكة.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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