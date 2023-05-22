زفاف الأمير الحسين.. الملكة رانيا تشارك آخر الاستعدادات ورسالة مؤثرة إلى الأردنيين

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وطن- تحتفل المملكة الهاشمية الأردنية في الأول من يونيو/حزيران القادم بزفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الآنسة السعودية رجوة آل سيف.

ويستعد الديوان الملكي منذ أسابيع لهذا الحفل المهيب في المملكة، وكانت آخر تفاصيل تلك الاستعدادات ما شاركته الملكة رانيا العبد الله -والدة العريس- احتفالاً بزفاف أميرها الشاب.

الملكة رانيا العبد الله تستعد لزفاف الأمير الحسين

شاركت الملكة رانيا العبد الله، عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، صباح الإثنين، مقطع فيديو جديداً لتجهيزات زفاف ولي العهد، ابنها الأمير الحسين.

وعلّقت الملكة الأردنية على المقطع الذي نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” قائلة: “سلمت الأيادي وبوركت الجهود، الله يتمم على خير”.

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

وتابعت الملكة رانيا العبد الله: “شكرًا لكم جميعًا على بذل جهد إضافي لجعل احتفالاتنا مميزة للغاية.بارك الله فيكما وفي الزوجين السعداء!”. وأرفقت الملكة منشورها بهاشتاع “نفرح بالحسين”.

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ويظهر في مقطع الفيديو الذي شاركته الملكة رانيا، عدد من النساء الأردنيات وهن يُجهزن الحنّاء اللازمة لمراسم الزفاف، وحرفيين أردنيين يقومون بتجهيز بعض الأواني والمستلزمات التقليدية التي تُعتبر تقليداً بارزاً يُعبّر عن أصالة وعراقة حفلات الزفاف في المملكة.

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

وكشفت الملكة عن التحضيرات الكاملة لليلة الحنّاء، حيث نشرت مقطعاً مصوّراً لمجموعة من الأردنيات وهنّ يجهّزن “الحنة” وسلال القش الأنيقة المزيّنة، وقد تألّقن بملابس تميّزت بالأقمشة المطرّزة الخاصة بالتراث الأردني ويعملن كخلية نحل.

حفل زفاف الأمير الحسين والآنسة رجوة آل سيف

أعلن الديوان الملكي الهاشمي، في وقت سابق، موعد عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، على خطيبته السعودية رجوة خالد آل سيف. وقال الديوان الملكي إن حفل زفاف ولي العهد سيكون في الأول من حزيران/يونيو المقبل.

وفي آب/أغسطس الماضي، أعلن الديوان الملكي خطوبة ولي العهد على السعودية رجوة آل سيف. وجرت قراءة الفاتحة في منزل والد رجوة، في العاصمة السعودية الرياض.

ويشهد الأردن منذ فترة، استعدادات واسعة للاحتفال بزفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والآنسة السعودية رجوة آل سيف، الذي سيُقام في قصر الحسينية في الأول من يونيو/حزيران القادم.

وقد تلقّى الخطيبان تهاني ومباركات من مختلِف شرائح المجتمع الأردني والعربي والدولي، وسط ترقب لحفل الزفاف الذي يعدّ حدثاً تاريخياً ووطنياً في المملكة.