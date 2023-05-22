الإثنين, مايو 22, 2023
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روسيا تعتقل شخصا أحرق القرآن أمام مسجد بأمر من المخابرات الأوكرانية والأمريكية (شاهد)

حارق القرآن في منطقة فولغوغراد اعترف بقيامه بحرق القرآن مقابل مبلغ 10 آلاف روبل

كتب فهمي الورغمي
إحراق القرآن في روسيا watanserb.com
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وطن – تمكنت السلطات الأمنية الروسية من اعتقال شخص قام بإحراق نسخة من القرآن أمام مسجد في فولغوغراد بأوامر من الاستخبارات الأوكرانية.

وقال مصدر أمني روسي: “اعتقل ضباط إنفاذ القانون في فولغوغراد، رجلا يشتبه في قيامه بحرق نسخة من القرآن أمام مسجد، واعترف المعتقل بأنه تصرف بناء على أوامر مسؤوليه في أوكرانيا”، وذلك وفقا لما نقله موقع “روسيا اليوم” عن وكالة “نوفوستي”.

ووفقا للمصدر، فقد ألقت هيئة الأمن الفدرالي الروسي القبض على مواطن يدعى نيكيتا جورافيل، بعد إقدامه على حرق “القرآن الكريم” أمام مسجد في مدينة فولغوغراد، عقب تلقيه الأوامر من الأمن الأوكراني مقابل مبلغ من المالن بلغ 10 آلاف روبل.

ووثق مقطع فيديو مرتكب جريمة حرق القرآن ملقى على الأرض ومقيدا بالاصفاد عقب القبض عليه.

المواطن الروسي يعترف بجريمته ويكشف عن مموليه

كما نشرت السلطات الروسية مقطع فيديو يوثق اعتراف مرتكب جريمة حرق القرآن بأنه تم تكليفه بالامر من قبل الاستخبارات الاوكرانية بالتنسيق مع المخابرات الأمريكية، بحسب قوله.

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ووثق مقطع فيديو آخر، لحظة قيام ضباط إنفاذ القانون، بمن فيهم ضباط الشرطة، باحتجاز مرتكب الجريمة، حيث ظهر يتجول على دراجة مرتديا حقيبة ظهر، قبل ان يتم اقتياده إلى داخل سيارة الشرطة.

فتح تحقيق بتهمة إهانة مشاعر المسلمين

من جانبها، فتحت لجنة التحقيق الروسية، قضية جنائية بتهمة إهانة مشاعر المسلمين.

وبقرار من رئيس لجنة التحقيق الكسندر باستريكين، تم تسليمه لمديرية التحقيق في الشيشان لمواصلة التحقيق في هذه القضية.

العقوبة ستقضى في منطقة تقطنها أغلبية مسلمة

و نقل موقع “v1.ru” الروسي الناطق بالعربية عن وزير العدل الروسي قسطنطين تشويتشينكو، إن الشخص الذي اعترف بحرق القرآن بأمر من المخابرات الأوكرانية، يجب أن يقضي عقوبته بعد صدور الحكم في سجن بمنطقة روسية تقطنها أغلبية مسلمة.

وأضاف الوزير، أن “تواجد المتهم بعد صدور الحكم القضائي بحقه، في سجن بمنطقة روسية تقطنها أغلبية مسلمة، سيعلمه كيف يجب احترام الأديان وعدم المس بالمشاعر الدينية للمؤمنين في بلدنا متعدد القوميات والأديان”.

وشدد الوزير على أن المتهم، ارتكب عملا عاما قصد فيه إهانة المشاعر الدينية للمؤمنين، وكان خلال ذلك على مقربة من المسجد الكبير في فولغوغراد.

المصدرروسيا اليوم + موقع v1.ru + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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