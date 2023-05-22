الإثنين, مايو 22, 2023
الرئيسيةالهدهدرسمياً.. سنان أوغان يدعم أردوغان في جولة الإعادة و "المهاجرين السّوريين" كلمة...
الهدهد

رسمياً.. سنان أوغان يدعم أردوغان في جولة الإعادة و “المهاجرين السّوريين” كلمة السرّ

سنان أوغان، أطلقت عليه وسائل الإعلام التركية والأجنبية لقب "رجل الحسم" نظراً لأهمية موقفه الداعم لأحد مرشّحي جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التركية في 28 مايو/أيار الجاري

كتب باسل النجار
سنان أوغان يدعم أردوغان watanserb.com
سنان أوغان يدعم أردوغان
- Advertisement -

وطن- حَسَم سنان أوغان، مرشح تحالف الأجداد في تركيا، موقفه من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، وأعلن دعمه للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في الجولة المقرر إجراؤها في 28 مايو/أيار الجاري.

سنان أوغان يحسم موقفه ويدعم أردوغان

أعلن سنان أوغان، المرشح الرئاسي لتحالف الأجداد (ATA) الذي حصل على نحو 5.2٪ من الأصوات في الجولة الأولى، أنه سيدعم الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات الإعادة المقرر إجراؤها في 28 مايو.

وقال أوغان في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الإثنين، 22 مايو/أيار: “بعد مداولاتنا الداخلية أود أن أعلن أنني سأدعم المرشح الرئاسي عن تحالف الشعب السيد رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية. كما أدعو ناخبيّ إلى تأييد السيد أردوغان”.

ويشار إلى أنه في الجولة الثانية، سيتنافس أردوغان، الذي حصل على 49.5 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى، ضد المرشح الرئاسي لتحالف الأمة كمال كيليجدار أوغلو، الذي حصل على 44.8 في المائة من الأصوات.

ومعلومٌ عن أوغان، تشديده في مواقفه السياسية على اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد الإرهاب وإعادة جميع المهاجرين إلى بلادهم.

- Advertisement -

وقال إنه اتفق على تلك النقاط مع أردوغان، والتي تشمل “اتخاذ جميع الإجراءات لإرسال المهاجرين في جدول زمني معين”.

وأكد السياسي القومي أيضًا أنّ تحالف أردوغان يتمتع بالأغلبية البرلمانية، وأنه ضروري لاستقرار البلاد. وشدّد بقوله: “أريد أيضًا أن أؤكد أنني لم أتفاوض مطلقًا على أي منصب مع أيٍّ من التحالفين”.

جاء بيان أوغان بعد أن أعلنت مكونات تحالف الأجداد ATA، أنها افترقت، وأنهم سيصوتون بشكل فردي في الجولة الثانية.

“انتهى تحالف ATA رسميًا”. صرّح رئيس حزب العدالة، فيديت أوز، أحد مكونات التحالف، في مقابلة متلفزة في وقت متأخر من يوم أمس، 21 مايو/أيار. مضيفاً أن كل حزب سيتخذ قراره الخاص بقوله: “سأحترم القرار الذي سيتخذه البروفيسور أوميت [أوزداغ، رئيس الاتحاد حزب النصر]. ويمكن أن يتصرف سنان أوغان بالطريقة التي يريدها”.

وبينما أعلن سنان أوغان دعمه لأردوغان، أعلن أوز دعمه لـ كليجدار أوغلو. وفي الأثناء سيُعلن أوميت أوزداغ، مهندس تحالف الأجداد ورئيس حزب النصر، موقفه من دعم أحد مرشحي الجولة الثانية خلال مؤتمر صحفي يوم غدٍ، الثلاثاء 23 مايو/أيار.

رجب طيب أردوغان وسنان أوغلو
رجب طيب أردوغان وسنان أوغلو

من سنان أوغان؟

سنان أوغان هو مرشح تحالف الأجداد للانتخابات الرئاسية التركية 2023. وهو أكاديمي وسياسي قومي تركي من أصل أذربيجاني، وعضو سابق في حزب الحركة القومية.

يتمتع بخبرة في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، وخاصة فيما يتعلق بروسيا ودول القوقاز. يدعو إلى تعزيز التعاون بين الشعوب التركية، وإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ومحاربة التطرف.

حصل أوغان على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية والعلوم السياسية من جامعة موسكو للعلاقات الدولية، وعمل في عدة جامعات في تركيا وأذربيجان.

كما أسّس وترأّس مركز العلاقات الدولية والتحليل الإستراتيجي (TÜRKSAM)، والذي يعتبر من أشهر مراكز التحليل والتفكير الإستراتيجي في تركيا. ترشّح للانتخابات الرئاسية التركية عام 2023 من قبل تحالف الأجداد، وهو تحالف يضمّ أحزاباً قومية متطرفة، وأهمها حزب النصر.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اقرأ أيضاً

تقارير

أردوغان واثق من الفوز.. جولة ثانية تاريخية للانتخابات الرئاسية وترقب حذر

الهدهد

طوابير طويلة أمام السفارة التركية في قطر تلفت الأنظار (فيديو)

فيديو

فيديو صادم لأريكة تحلق في سماء أنقرة.. ما الذي حدث؟ (شاهد)

تقارير

!Eğer Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa, Erdoğan’ın Adnan Menderes gibi bir darağacında sallandığını göreceksini

الهدهد

رجل أعمال مقرب من كيليجدار أوغلو يتعمد إهانة لغة القرآن “العربية” ويتسبب بموجة غضب (شاهد)

الهدهد

فضح المعارضة.. أردوغان يكشف المستور ويشعل تركيا في أحدث ظهور

الهدهد

فيديو لـ تركي يصف العرب بـ “الحيوانات” يفجر الغضب

حياتنا

المؤسس عثمان الحلقة 126.. شاهِدها بجودة عالية وترجمة عربية دقيقة

الهدهد

“مصير آخر سلطان عثماني”.. قناة “العربية” السعودية تكايد أردوغان

حياتنا

مريم الدباغ تتباهى بممارسة حركة بذيئة علناً وتنشر الصورة بنفسها (شاهد)

الهدهد

محمد بن زايد يعرب عن أمنياته بفوز “أردوغان” في جولة الإعادة.. ماذا جد واستجد؟!

تقارير

نيوزويك تهاجم الغرب وإعلامه دفاعاً عن أردوغان: الدكتاتوريون لا يذهبون إلى جولة إعادة!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

برواية “تغريبة القافر”.. زهران القاسمي أول كاتب عماني يفوز بـ “البوكر العربية”

مورينيو يُفاجئ الجزائري محرز بتصريح أحرج به غوارديولا

ردّ ناري من “فينيسيوس” بعد تعرضه لإهانات عنصرية .. هل يُغادر نجم ريال مدريد فريقه؟

تشكيلة برشلونة ضد بلد الوليد والتوقيت في الدوري الإسباني 2023

زفاف الأمير الحسين.. الملكة رانيا تشارك آخر الاستعدادات ورسالة مؤثرة إلى الأردنيين

هذا الوهم البصري يكشف الكثير عن شخصيتك الغامضة بحسب علم النفس.. ما الذي تراه أولاً؟!

الكشف عن غرفة سرية في مقر إقامة هاري وميغان.. ماذا يفعل فيها؟ (شاهد)

لا يخطر على بال..مضيفة تفضح ما يفعله طاقم الطائرة عند تنظيف الحمام!

روسيا تعتقل شخصا أحرق القرآن أمام مسجد بأمر من المخابرات الأوكرانية والأمريكية (شاهد)

مقرب من ابن زايد يشيطن المعارضة السورية لتجميل صورة بشار الأسد (تغريدة نارية)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC