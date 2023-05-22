رسمياً.. سنان أوغان يدعم أردوغان في جولة الإعادة و “المهاجرين السّوريين” كلمة السرّ

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وطن- حَسَم سنان أوغان، مرشح تحالف الأجداد في تركيا، موقفه من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، وأعلن دعمه للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في الجولة المقرر إجراؤها في 28 مايو/أيار الجاري.

سنان أوغان يحسم موقفه ويدعم أردوغان

أعلن سنان أوغان، المرشح الرئاسي لتحالف الأجداد (ATA) الذي حصل على نحو 5.2٪ من الأصوات في الجولة الأولى، أنه سيدعم الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات الإعادة المقرر إجراؤها في 28 مايو.

المرشح الرئاسي في الدورة الأولى سنان أوغان يعلن، خلال مؤتمر صحفي، دعمه أردوغان في انتخابات الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد المقبل. pic.twitter.com/HtHMUljho5 — وكالة أنباء تركيا (@tragency1) May 22, 2023

وقال أوغان في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الإثنين، 22 مايو/أيار: “بعد مداولاتنا الداخلية أود أن أعلن أنني سأدعم المرشح الرئاسي عن تحالف الشعب السيد رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية. كما أدعو ناخبيّ إلى تأييد السيد أردوغان”.

ويشار إلى أنه في الجولة الثانية، سيتنافس أردوغان، الذي حصل على 49.5 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى، ضد المرشح الرئاسي لتحالف الأمة كمال كيليجدار أوغلو، الذي حصل على 44.8 في المائة من الأصوات.

ومعلومٌ عن أوغان، تشديده في مواقفه السياسية على اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد الإرهاب وإعادة جميع المهاجرين إلى بلادهم.

أدعو كل من أعطاني صوته في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى المشاركة يوم الأحد المقبل في انتخابات الدورة الثانية والتصويت لرئيس جمهوريتنا رجب طيب أردوغان. – المرشح الرئاسي في الدورة الأولى سنان أوغان pic.twitter.com/YGTmT9lgjx — وكالة أنباء تركيا (@tragency1) May 22, 2023

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وقال إنه اتفق على تلك النقاط مع أردوغان، والتي تشمل “اتخاذ جميع الإجراءات لإرسال المهاجرين في جدول زمني معين”.

وأكد السياسي القومي أيضًا أنّ تحالف أردوغان يتمتع بالأغلبية البرلمانية، وأنه ضروري لاستقرار البلاد. وشدّد بقوله: “أريد أيضًا أن أؤكد أنني لم أتفاوض مطلقًا على أي منصب مع أيٍّ من التحالفين”.

جاء بيان أوغان بعد أن أعلنت مكونات تحالف الأجداد ATA، أنها افترقت، وأنهم سيصوتون بشكل فردي في الجولة الثانية.

“انتهى تحالف ATA رسميًا”. صرّح رئيس حزب العدالة، فيديت أوز، أحد مكونات التحالف، في مقابلة متلفزة في وقت متأخر من يوم أمس، 21 مايو/أيار. مضيفاً أن كل حزب سيتخذ قراره الخاص بقوله: “سأحترم القرار الذي سيتخذه البروفيسور أوميت [أوزداغ، رئيس الاتحاد حزب النصر]. ويمكن أن يتصرف سنان أوغان بالطريقة التي يريدها”.

وبينما أعلن سنان أوغان دعمه لأردوغان، أعلن أوز دعمه لـ كليجدار أوغلو. وفي الأثناء سيُعلن أوميت أوزداغ، مهندس تحالف الأجداد ورئيس حزب النصر، موقفه من دعم أحد مرشحي الجولة الثانية خلال مؤتمر صحفي يوم غدٍ، الثلاثاء 23 مايو/أيار.

من سنان أوغان؟

سنان أوغان هو مرشح تحالف الأجداد للانتخابات الرئاسية التركية 2023. وهو أكاديمي وسياسي قومي تركي من أصل أذربيجاني، وعضو سابق في حزب الحركة القومية.

يتمتع بخبرة في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، وخاصة فيما يتعلق بروسيا ودول القوقاز. يدعو إلى تعزيز التعاون بين الشعوب التركية، وإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ومحاربة التطرف.

حصل أوغان على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية والعلوم السياسية من جامعة موسكو للعلاقات الدولية، وعمل في عدة جامعات في تركيا وأذربيجان.

كما أسّس وترأّس مركز العلاقات الدولية والتحليل الإستراتيجي (TÜRKSAM)، والذي يعتبر من أشهر مراكز التحليل والتفكير الإستراتيجي في تركيا. ترشّح للانتخابات الرئاسية التركية عام 2023 من قبل تحالف الأجداد، وهو تحالف يضمّ أحزاباً قومية متطرفة، وأهمها حزب النصر.