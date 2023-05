ردّ ناري من “فينيسيوس” بعد تعرضه لإهانات عنصرية .. هل يُغادر نجم ريال مدريد فريقه؟

- Advertisement -

وطن- أحدثت الإهانات العنصرية التي تعرّض لها المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة فريقه ريال مدريد مع فالنسيا، أمس الأحد، في الدوري الإسباني لكرة القدم، ضجة واسعة بين جمهور الساحرة المستديرة حول العالم.

وبعد ليلة صاخبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر خلالها أصدقاء فينسيوس تضامنهم الواسع معه. كشفت مصادر مطلعة مقرّبة من النجم البرازيلي عن توجّهه للتصعيد بعدما تعرّض له، حتى أنه قد “يُهدّد بمغادرة ريال مدريد وإسبانيا ككل”.

هل يغادر فينيسيوس ريال مدريد؟

بعد تعرّضه لإساءات خلال المواجهة التي خسرها فريقه على أرض فالنسيا، أمس الأحد، في المرحلة 35 من الليغا، لوّح فينيسيوس إلى أنه “سيهدد بالرحيل عن ريال مدريد في حال استمرار العنصرية بالملاعب الإسبانية”، حسب ما ذكر برنامج التشيرينغيتو الإسباني.

التشيرينجيتو : فينيسيوس سيهدد بالرحيل عن ريال مدريد في حال استمرار العنصرية بالملاعب الإسبانية pic.twitter.com/HVInnOS3Am — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) May 22, 2023

وكان اللاعب البرازيلي صاحب الـ22 عاماً، قد تفاعل بعد المباراة، مع ما حدث له في بيان عبر حسابه على تويتر قال خلاله: إن “ما ربحه العنصريون هو طردي. هذه ليست كرة قدم. العنصرية أمر طبيعي في الليغا (الدوري الإسباني)”.

وأضاف المهاجم الدولي الذي انضم لريال مدريد منذ 2018: “لم تكن المرّة الأولى، ولا الثانية أو الثالثة. (…) أنا حقاً حزين. البطولة التي كانت ملكاً لرونالدينيو، رونالدو، كريستيانو (رونالدو) وميسي، باتت ملكاً اليوم للعنصريين”.

Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação… — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

وتابع فينيسيوس: “بلد جميل رحّب بي وأحبّه، لكنه وافق على تصدير صورة دولة عنصرية إلى العالم. أنا متأسف للإسبان الذين لا يتفقون مع هذا الرأي، لكن اليوم، في البرازيل، تُعدّ إسبانيا دولة عنصرية. وللأسف مع كل ما يحصل كل أسبوع لا يمكنني الدفاع… لكني قوي وسأحارب حتى النهاية ضد العنصريين. حتى لو كان ذلك بعيداً عن هذا المكان”.

Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario… https://t.co/pLCIx1b6hS pic.twitter.com/eHvdd3vJcb — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2023

ويُشار إلى أن مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي كان قد تضامن مع لاعبه قائلاً: “لم يحدث لي مطلقاً أن فكّرت في إخراج لاعب بسبب العنصرية. ما حصل اليوم واجهناه سابقاً، لكن بهذه الطريقة، لا. هذا غير مقبول.

الدوري الإسباني لديه مشكلة مع العنصرية. والمشكلة ليست فينيسيوس. فينيسيوس هو الضحية. هناك مشكلة خطيرة للغاية”.

🎙️ Carlo Ancelotti: “Vinicius no longer wanted to play and I told him he was right. I told the referee to stop the game. La Liga has a big problem. It was a whole stadium calling him "monkey", not just one person. The game should have stopped immediately.” pic.twitter.com/vXYnNt2Eak — Football Talk (@FootballTalkHQ) May 22, 2023

وقال أنشيلوتي إنه سمع هتافات «مونو»، أو «قرد» باللغة الإسبانية، ما دفع الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتشيا للتحدث مع مسؤولي الملعب الذين طالبوا بإيقاف الإساءات العنصرية فوراً، قبل أن تُستأنف المباراة بعد 10 دقائق.

وأضاف أنشيلوتي: “سألته إذا كان يريد الاستمرار باللعب، وبالفعل أراد ذلك. قال لي الحكم إنه يتعيّن عليه الاستمرار، وإنه سيطبّق بروتوكول (العنصرية) بحال تكرّر الأمر. لكن الأمر تكرّر، لأنه عندما رفع في وجهه البطاقة الحمراء، كان الملعب بأكمله يهتف قرد، قرد… لا يمكن لهذا الأمر أن يستمر.. أنا حزين جداً”.

نجوم كرة القدم يتضامنون مع “فيني”

مباشرة بعد بثّ اللقطات العنصرية، توالت المواقف الداعمة للبرازيلي فينيسيوس من نجوم اللعبة حول العالم.

وقال زميله حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا: “لو قال فيني “سأترك الملعب” كنت سأغادر معه. لا يمكن تحمّل هذا الأمر”، مضيفاً أنه سمع “هتافات القردة نحو الدقيقة العشرين”.

وعلق زميله في المنتخب البرازيلي، نيمار بعبارة “نحن معك”، وانضم إليه في حملة التضامن المهاجم الدولي ريشارليسون، والأسطورة المعتزلة رونالدو (البرازيلي).

View this post on Instagram A post shared by Ronaldo (@ronaldo)

أما قائد منتخب فرنسا ونجم باريس سان جرمان كيليان مبابي، فكتب على انستغرام: “لست لوحدك. نحن معك وندعمك”.

وخلال مؤتمر صحفي في هيروشيما اليابانية، دان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا “العنصرية” التي وقع اللاعب ضحيتها، وقال: “لقد هاجموه. وصفوه بالقرد. ليس ممكناً في القرن الحادي والعشرين وجود هذه الأحكام السابقة العنصرية في العديد من ملاعب كرة القدم”.

🚨 Statement from the gov. of Brazil: “We refuse yet another racist assault against Viní Jr. We’ll notify Spanish authorities & La Liga. Brazil Government will NOT tolerate racism neither here nor outside. We’ll work so every black athlete can play without experiencing this. pic.twitter.com/Ou3ISakiuF — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 22, 2023

ومن بين الداعمين لفينيسيوس أيضًا، كان مدرب برشلونة تشافي هرنانديز، الذي قال بحسب فرانس برس: “لا يوجد شعار أو خصوم أو أندية. يجب القضاء على العنصرية بشكل نهائي. لا حصانة هنا، الأمر يتعلق بالبشر ونحن ندين أي عمل عنصري”.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 فينيسيوس جونيور كان يبكي في الملعب بعد أن هتف جمهور فالنسيا ” يم*و*ت* فيني “ 😢 pic.twitter.com/5IIgzUJOt4 — عمرو (@bt3) May 21, 2023

في مقابل كل حملات الدعم، لم يتقبل رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس اتهامات اللاعب البرازيلي، فتبادل معه الهجمات على مواقع التواصل الاجتماعي.

كتب تيباس: «نظراً إلى عدم قيام من يتوجب عليه أن يشرح لك ماهية الليغا وما يمكن أن تفعله في حالات العنصرية، حاولنا أن نشرح لك، لكنك لم تحضر في أي من التاريخين المتفق عليهما اللذين طلبتهما بنفسك. قبل انتقاد وإهانة الليغا، من الضروري أن تطلع نفسك بشكل صحيح».

🚨🚨🚨 خافيير تيباس رداً على فينيسيوس :

" لقد حاولنا شرح ذلك (ما الذي ستفعله الليغا لمُحاربة العُنصرية) لكنك لم تحضر في التواريخ المُحددة التي طلبتها ، قبل أن تبدأ بتشويه وشتم الليغا ، عليك معرفة المعلومات بشكل صحيح . " pic.twitter.com/njfDphZsbl — COPE (@COPE_AR) May 21, 2023

ليردّ عليه فينيسيوس: “لست صديقك للتحدّث عن العنصرية. أريد تصرفات وعقوبات”.