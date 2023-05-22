دنيا بطمة تحتفل بعيد ميلاد والدتها بطريقة غريبة! (فيديو)

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وطن– احتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة، بعيد ميلاد والدتها ليلى أطاسي، دون أن توثق أجواء الاحتفال على غير العادة.

قالب كيك فقط!

ونشرت دنيا بطمة فيديوهات عبر خاصية الستوري في حسابها على انستجرام، تظهر فيها صورة والدتها بجانب قالب كيك فاخر.

وكررت دنيا بطمة نشر ذات اللقطة على ثلاث أغنيات مختلفات منها أغنية “ست الحبايب” للفنانة المصرية فايزة أحمد، وأغنية “غنوا لحبيبي” للفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله.

وسبق أن قامت دنيا بطمة بإهداء والدتها سيارة رباعية الدفع باهظة الثمن.

هدية ثمينة

وعلقت ليلى أطاسي حينها على الصورة بجانب السيارة الفاخرة: “بعض العقول يطيب لك قربهم للمنطق اساس حديثهم، وبعضها الاخر كورقة الخريف جافة لا تخضر مهما سقيتها.. فلا تجادل الجاهل لانه لن يفهم، ولا المتحيز لانه لن يسمع، ولا العنيد لانه لن يقتنع، ولا الانتهازي لانه سيستغل ما تقول لصالحه”.

كما أقحمت والدة دنيا بطمة نفسها، في أزمة ابنتها مع طليقها محمد الترك.

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حيث علقت ليلى أطاسي على الفيديو المتداول في حينها لمحمد الترك بعد طرده من حفلة لدنيا، كان قد جاء لها حاملاً باقة من الورود لمصالحتها.

الانتقام

ونشرت ليلى عبر “انستجرام” فيديو يتحدث به شخص قائلاً: “الانتقام هو أن تطرد اللي أذوك من حياتك.. الانتقام مش إنك تأذي الي أذاك لا”.

وتابع الفيديو: “الانتقام الحقيقي إنك تطرد الناس لي أذيتك من حياتك وتحرمهم من وجود شخص سوي، صادق، متربي، بيحب الخير لغيرو.. وده هيكون أقصى عقاب ممكن تعاقبهم بيه”.

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وأضاف المتحدث بالفيديو: “أما الشتيمة وتشويه صورتهم ومحاولة رد الأذى بالأذى دي تصرفات الناس الناقصة الي شبههم.. لكن إحنا انتقمنا يكون حرمانهم من وجودنا، ودي هي الخسارة الحقيقية ليهم ولي مع الوقت هيفهموها وهيندمو عليها أشد الندم”.

فيلم بوز

على الصعيد الفني، تشارك دنيا بطمة في فيلم “بوز” وهو أولى تجاربها في مجال التمثيل.

ويشاركها البطولة كلٌّ من بطلَي المسلسل التركي “سامحيني”: مرت آلتنشك، ومراد داناجي، وتُخرجه ديمنة بونعيلات.

ويتحدث فيلم “البوز” عن شابة فقيرة طموحة تمتلك صوتاً ذهبياً، لم يكن الحظ إلى جانبها.

فتضطرّ الفتاة للعمل مع مدير معهد الموسيقى الموجود في الحي.

ويقوم ذلك المدير بمهام مدير أعمال الشابة، ويصطحبها للغناء في أعراس الأسر الفقيرة.

تتعرف الشابة بالصدفة على مؤثرة وصانعة محتوى معروفة في السوشيال ميديا ستقوم باستغلال صوتها مقابل المال، لكن الأمر سينفضح في نهاية الفيلم، وستنال المطربة الشهرة والنجاح بعد رحلة عذاب.

يشارك في التمثيل عبد الله فركوس، فضيلة بنموسى، نعيمة بوحمالة، بشرى أهريش، مراد العشابي، خديجة سكارين، إمام مشرافي وآخرون.