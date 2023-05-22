الإثنين, مايو 22, 2023
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رياضة

تشكيلة برشلونة ضد بلد الوليد والتوقيت في الدوري الإسباني 2023

منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة برشلونة ضد بلد الوليد watanserb.com
تشكيلة برشلونة ضد بلد الوليد
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وطن- يستعدّ فريق برشلونة للمواجهة المقبلة أمام بلد الوليد، الثلاثاء، في منافسات الأسبوع الـ36 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب “نويفو خوسيه زويلا”، مباراة برشلونة وبلد الوليد، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” وفلسطين والخليج العربي.

توقيت مباراة برشلونة ضد بلد الوليد

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة”، ستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً، بينما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

برشلونة
برشلونة

أما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

معلق مباراة برشلونة وبلد الوليد

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث مباراة برشلونة وبلد الوليد، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، المعلق المغربي جواد بده، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

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كما ستبثّ المباراة على قناة (beIN Sports 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 11013. ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة برشلونة ضد بلد الوليد

ومن المتوقّع أن يلعب المدرب الإسباني تشافي، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه بلد الوليد في الدوري الإسباني الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة: جوردي ألبا، أندرياس كريستنسن، جول كوندي، أليخاندرو بالدي.

تشكيلة برشلونة ضد بلد الوليد
تشكيلة برشلونة ضد بلد الوليد

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بوسكيتس، فرانك كيسييه.

مركز الهجوم: عثمان ديمبيلي، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا دياز.

وكان فريق برشلونة قد حقّق الفوز في مباراة التتويج بلقب الدوري الإسباني لهذا الموسم، بعد فوزه على ريال سوسيداد بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

ويعتلي فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 85 نقطة، فيما جاء الفريق المنافس بلد الوليد في المركز الـ18 من الترتيب برصيد 35 نقطة للموسم الحالي.

المصدروطن + برشلونة تويتر + بلد الوليد تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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