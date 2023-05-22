تشكيلة برشلونة ضد بلد الوليد والتوقيت في الدوري الإسباني 2023

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وطن- يستعدّ فريق برشلونة للمواجهة المقبلة أمام بلد الوليد، الثلاثاء، في منافسات الأسبوع الـ36 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب “نويفو خوسيه زويلا”، مباراة برشلونة وبلد الوليد، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” وفلسطين والخليج العربي.

توقيت مباراة برشلونة ضد بلد الوليد

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة”، ستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً، بينما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

أما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

معلق مباراة برشلونة وبلد الوليد

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث مباراة برشلونة وبلد الوليد، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، المعلق المغربي جواد بده، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

🤩 صبيحة الأحد في برشلونة 🚴 pic.twitter.com/mBe5PgNsis — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 21, 2023

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كما ستبثّ المباراة على قناة (beIN Sports 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 11013. ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة برشلونة ضد بلد الوليد

ومن المتوقّع أن يلعب المدرب الإسباني تشافي، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه بلد الوليد في الدوري الإسباني الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة: جوردي ألبا، أندرياس كريستنسن، جول كوندي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بوسكيتس، فرانك كيسييه.

مركز الهجوم: عثمان ديمبيلي، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا دياز.

وكان فريق برشلونة قد حقّق الفوز في مباراة التتويج بلقب الدوري الإسباني لهذا الموسم، بعد فوزه على ريال سوسيداد بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

ويعتلي فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 85 نقطة، فيما جاء الفريق المنافس بلد الوليد في المركز الـ18 من الترتيب برصيد 35 نقطة للموسم الحالي.