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تزامناً مع عملية التصويت.. هجوم من مجهول على “البيت التركي” في نيويورك (صور+فيديو)

وسائل إعلام تركية أفادت بأن شخصاً مجهول الهوية قام بمهاجمة المبنى بقطعة حديدية، وحطم زجاج الطوابق السفلية منه.

كتب خالد الأحمد
الهجوم على البيت التركي watanserb.com
الهجوم على البيت التركي
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وطن- هاجم شخص مجهول مبنى “البيت التركي” في نيويورك الذي يستضيف البعثة الدائمة لتركيا لدى الأمم المتحدة والقنصلية العامة. وجاء هذا الهجوم تزامناً مع عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا.

الهجوم على “البيت التركي” في نيويورك

ووفق وسائل إعلام تركية، فإن شخصاً مجهول الهوية قام بمهاجمة المبنى المقابل لمقر الأمم المتحدة بقطعة حديدية “عتلة” وحطّم زجاج الطوابق السفلية منه.

وتم الإبلاغ عن الهجوم في حوالي الساعة 3:15 صباحًا على الجانب الشرقي من مانهاتن، وفقًا لإدارة شرطة نيويورك.

ويُصوت المواطنون الأتراك الذين يعيشون في الولايات المتحدة في المبنى الذي تعرض للهجوم لإجراء جولة الإعادة منذ 20 مايو/أيار الجاري.

وبحسب موقع “حريّيت دايلي نيوز” التركي، لم يتم تنفيذ أي اعتقالات على الفور، بينما أغلقت الشرطة الأمريكية مدخل مبنى البيت التركي، وصرح منسق خدمة المجتمع في شرطة نيويورك، إرهان يلدريم، أن الهجوم ربما تم تنفيذه من قبل أكثر من مهاجم واحد.

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وأكد يلديرم أن المبنى مُراقب بكاميرات أمنية على مدار الساعة.

الهجوم على البيت التركي في نيويورك
الهجوم على البيت التركي في نيويورك

الهجوم لن يؤثر على التصويت

بدوره صرّح القنصل العام التركي بنيويورك “ريحان أوزغور” أن الهجوم على البيت التركي لن يؤثر على عملية التصويت للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وأن صناديق الاقتراع ستفتح حتى 24 مايو/أيار الجاري.

ونقل موقع haber.sol عن ذات الديبلوماسي التركي قوله أن الضرر حدث فقط في المبنى الخارجي للبيت التركي في الصباح، ولم تقع أيّ إصابات.

وفي التفاصيل، أشار القنصل العام أوزغور إلى أن الحادث وقع في الساعة 03:14 بالتوقيت المحلي، عندما اقترب شخص مجهول من واجهة البيت التركي وألحق أضرارًا بأبوابه ونوافذه بقطعة حديد في يده.

الهجوم على البيت التركي في نيويورك
الهجوم على البيت التركي في نيويورك

مخاوف أمنية تحققت

وقال أوزغور إن ما مجموعه 12 نافذة، بما في ذلك نافذتان لباب القنصلية و 10 نوافذ للواجهة، تضررت نتيجة الهجوم، مضيفاً أنه تم إبلاغ إدارة شرطة نيويورك على الفور وتم إحضار فريق الشرطة إلى مكان الحادث.

وترك الجاني المجهول وراءه العتلة الحديدية التي استخدمها في الهجوم وغادر. وعن ذلك أضاف الديبلوماسي التركي قائلا: “لقد أبلغنا السّلطات المحلّية أنه من المتوقع التعرف على الجاني والقبض عليه” .

وكشف المسؤول التركي أن القنصلية التركية طلبت بعد بدء تشغيل مبنى البيت التركي، كشكًا أمنيًا دائمًا من إدارة شرطة نيويورك بخصوص التهديدات لأمن المبنى.

ولم يلق طلبهم ردًا إيجابيًا حتى الآن. مضيفاً أن “الحادث الذي وقع اليوم أظهر كيف أن المخاوف الأمنية مبررة وصحيحة “.

المصدرتويتر، موقع "حريّيت دايلي نيوز" التركي، موقع haber.sol، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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