تزامناً مع عملية التصويت.. هجوم من مجهول على “البيت التركي” في نيويورك (صور+فيديو)

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وطن- هاجم شخص مجهول مبنى “البيت التركي” في نيويورك الذي يستضيف البعثة الدائمة لتركيا لدى الأمم المتحدة والقنصلية العامة. وجاء هذا الهجوم تزامناً مع عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا.

الهجوم على “البيت التركي” في نيويورك

ووفق وسائل إعلام تركية، فإن شخصاً مجهول الهوية قام بمهاجمة المبنى المقابل لمقر الأمم المتحدة بقطعة حديدية “عتلة” وحطّم زجاج الطوابق السفلية منه.

وتم الإبلاغ عن الهجوم في حوالي الساعة 3:15 صباحًا على الجانب الشرقي من مانهاتن، وفقًا لإدارة شرطة نيويورك.

تعرض الزجاج الخارجي في "البيت التركي" والقنصلية التركية في ولاية نيويورك الأمريكية للتكسير على يد مهاجمين رددوا شعارات ضد تركيا. pic.twitter.com/hVJgy1D6Ah — وكالة أنباء تركيا (@tragency1) May 22, 2023

ويُصوت المواطنون الأتراك الذين يعيشون في الولايات المتحدة في المبنى الذي تعرض للهجوم لإجراء جولة الإعادة منذ 20 مايو/أيار الجاري.

وبحسب موقع “حريّيت دايلي نيوز” التركي، لم يتم تنفيذ أي اعتقالات على الفور، بينما أغلقت الشرطة الأمريكية مدخل مبنى البيت التركي، وصرح منسق خدمة المجتمع في شرطة نيويورك، إرهان يلدريم، أن الهجوم ربما تم تنفيذه من قبل أكثر من مهاجم واحد.

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وأكد يلديرم أن المبنى مُراقب بكاميرات أمنية على مدار الساعة.

الهجوم لن يؤثر على التصويت

بدوره صرّح القنصل العام التركي بنيويورك “ريحان أوزغور” أن الهجوم على البيت التركي لن يؤثر على عملية التصويت للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وأن صناديق الاقتراع ستفتح حتى 24 مايو/أيار الجاري.

مبنى "البيت التركي" الذي يضم أيضا القنصلية العامة في مدينة #نيويورك الأمريكية يتعرض لاعتداء من قبل شخص مجهول #ترکیا #MTurkTV اشترك بقناة ميديا ترك على تليجرام https://t.co/VhDfWdOeoL pic.twitter.com/rH23GsQCod — ميديا ترك – Media Türk Tv (@MturkTv) May 22, 2023

ونقل موقع haber.sol عن ذات الديبلوماسي التركي قوله أن الضرر حدث فقط في المبنى الخارجي للبيت التركي في الصباح، ولم تقع أيّ إصابات.

وفي التفاصيل، أشار القنصل العام أوزغور إلى أن الحادث وقع في الساعة 03:14 بالتوقيت المحلي، عندما اقترب شخص مجهول من واجهة البيت التركي وألحق أضرارًا بأبوابه ونوافذه بقطعة حديد في يده.

مخاوف أمنية تحققت

وقال أوزغور إن ما مجموعه 12 نافذة، بما في ذلك نافذتان لباب القنصلية و 10 نوافذ للواجهة، تضررت نتيجة الهجوم، مضيفاً أنه تم إبلاغ إدارة شرطة نيويورك على الفور وتم إحضار فريق الشرطة إلى مكان الحادث.

مبنى "البيت التركي" الذي يضم أيضا #القنصلية العامة في مدينة #نيويورك الأمريكية يتعرض لاعتداء من قبل شخص مجهول.https://t.co/BAwn1z0cSS pic.twitter.com/YgeP9UJFbn — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 22, 2023

وترك الجاني المجهول وراءه العتلة الحديدية التي استخدمها في الهجوم وغادر. وعن ذلك أضاف الديبلوماسي التركي قائلا: “لقد أبلغنا السّلطات المحلّية أنه من المتوقع التعرف على الجاني والقبض عليه” .

وكشف المسؤول التركي أن القنصلية التركية طلبت بعد بدء تشغيل مبنى البيت التركي، كشكًا أمنيًا دائمًا من إدارة شرطة نيويورك بخصوص التهديدات لأمن المبنى.

ولم يلق طلبهم ردًا إيجابيًا حتى الآن. مضيفاً أن “الحادث الذي وقع اليوم أظهر كيف أن المخاوف الأمنية مبررة وصحيحة “.