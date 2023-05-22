الإثنين, مايو 22, 2023
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رياضة

انتهت بطرده.. فينيسيوس جونيور يتهم أحد جماهير فالنسيا بالعنصرية ضده والليغا يُعلق!

"الليغا" يفتح تحقيقاً في حادثة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بسبب توجيه عبارات عنصرية للبرازيلي فينيسيوس

كتب فارس أبو شيحة
طرد فينيسيوس جونيور watanserb.com
طرد فينيسيوس جونيور
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وطن- اتهم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، أحد جماهير خفافيش فالنسيا المتواجدة داخل مدرجات ملعب المباراة بتوجيه العبارات العنصرية ضده، انتهى الأمر بطرده بالبطاقة الحمراء في الدقائق الأخيرة للمباراة.

وشهدت الدقائق الأخيرة من مباراة ريال مدريد وفالنسيا على ملعب “ميستايا”، اشتباكات عنيفة بين لاعبي كلا الفريقين، بعد تباطؤ أحد اللاعبين من الفريق الأخير في تنفيذ الركلة الركنية من أجل كسب بعض الوقت.

طرد البرازيلي فينيسيوس جونيور

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة الـ97 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة، بعد اعتدائه على لاعب فالنسيا هوغو دورو، ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

ووفق شبكة “أوبتا” العالمية للإحصائيات والأرقام في عالم كرة القدم، فإن البرازيلي فينيسيوس جونيور يتلقى البطاقة الحمراء كأصغر مهاجم في ريال مدريد في الدوري الإسباني الممتاز بالقرن الـ21، وهو في عمر 22 عاماً و213 يوماً.

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

وأردفت الشبكة الإحصائية: “اللاعب فينيسيوس جونيور تجاوز مواطنه روبينيو الذي تلقى البطاقة الحمراء (طرد)، في عام 2007، حيث كان يبلغ من العمر 23 عاماً و101 يوم”.

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دعم نجوم كرة القدم للاعب فينيسيوس

ووجّه العديد من نجوم كرة القدم الدعم إلى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد توجيه العبارات العنصرية ضده خلال مباراة فريقه الملكي، أمام ريال مدريد، من قبل أحد جماهير الخفافيش داخل مدرجات الملعب.

وكان من أبرز اللاعبين الذي دعموا البرازيلي فينيسيوس، مواطنه نيمار والفرنسي كريم بنزيما والإسباني داني سيبايوس والألماني روديجر وغيرهم.

كما تلقى فريق ريال مدريد الخسارة الثامنة له في منافسات الدوري الإسباني الممتاز أمام خفافيش فالنسيا، بهدف نظيف دون مقابل.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم “الليغا”، عن فتح تحقيق في حادثة مباراة ريال مدريد وفالنسيا، بسبب توجيه عبارات عنصرية ضد البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ويحتلّ ريال مدريد المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 71 نقطة، وبفارق نقطة عن جاره الوصيف أتلتيكو مدريد برصيد 72 نقطة، ونحو 13 نقطة عن غريمه المتوج باللقب برشلونة.

فيما رفع فالنسيا رصيده بهذا الفوز إلى المركز الـ13 من ترتيب الجدول برصيد 40 نقطة.

توجيه عبارات عنصرية للبرازيلي فينيسيوس
توجيه عبارات عنصرية للبرازيلي فينيسيوس
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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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