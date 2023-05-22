انتهت بطرده.. فينيسيوس جونيور يتهم أحد جماهير فالنسيا بالعنصرية ضده والليغا يُعلق!

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وطن- اتهم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، أحد جماهير خفافيش فالنسيا المتواجدة داخل مدرجات ملعب المباراة بتوجيه العبارات العنصرية ضده، انتهى الأمر بطرده بالبطاقة الحمراء في الدقائق الأخيرة للمباراة.

وشهدت الدقائق الأخيرة من مباراة ريال مدريد وفالنسيا على ملعب “ميستايا”، اشتباكات عنيفة بين لاعبي كلا الفريقين، بعد تباطؤ أحد اللاعبين من الفريق الأخير في تنفيذ الركلة الركنية من أجل كسب بعض الوقت.

طرد البرازيلي فينيسيوس جونيور

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة الـ97 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة، بعد اعتدائه على لاعب فالنسيا هوغو دورو، ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

فينيسيوس جونيور يشير للحكم على الأفراد الذين تعرضوا له للاساءة العنصرية في المباراة حتى تدخلت الشرطة في الملعب 🚨💔#فالنسيا_ريال_مدريد pic.twitter.com/YtF70YZnxJ — Kooora (@kooora) May 21, 2023

ووفق شبكة “أوبتا” العالمية للإحصائيات والأرقام في عالم كرة القدم، فإن البرازيلي فينيسيوس جونيور يتلقى البطاقة الحمراء كأصغر مهاجم في ريال مدريد في الدوري الإسباني الممتاز بالقرن الـ21، وهو في عمر 22 عاماً و213 يوماً.

وأردفت الشبكة الإحصائية: “اللاعب فينيسيوس جونيور تجاوز مواطنه روبينيو الذي تلقى البطاقة الحمراء (طرد)، في عام 2007، حيث كان يبلغ من العمر 23 عاماً و101 يوم”.

هذا ما حصل ل فينيسيوس جونيور بتصوير عن قريب. #فالنسيا_ريال_مدريد pic.twitter.com/BMrIQ2hSSJ — موسم2022 ⚽️ (@GruopMix) May 21, 2023

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دعم نجوم كرة القدم للاعب فينيسيوس

ووجّه العديد من نجوم كرة القدم الدعم إلى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد توجيه العبارات العنصرية ضده خلال مباراة فريقه الملكي، أمام ريال مدريد، من قبل أحد جماهير الخفافيش داخل مدرجات الملعب.

وكان من أبرز اللاعبين الذي دعموا البرازيلي فينيسيوس، مواطنه نيمار والفرنسي كريم بنزيما والإسباني داني سيبايوس والألماني روديجر وغيرهم.

Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario… https://t.co/pLCIx1b6hS pic.twitter.com/eHvdd3vJcb — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2023

كما تلقى فريق ريال مدريد الخسارة الثامنة له في منافسات الدوري الإسباني الممتاز أمام خفافيش فالنسيا، بهدف نظيف دون مقابل.

1 – At 22 years and 313 days, Vinícius Júnior is the youngest Real Madrid striker to be sent off in a LaLiga game in the 21st century, surpassing Robinho against Sevilla in May 2007 (23y 101d). Tension. pic.twitter.com/BHspM75oBE — OptaJose (@OptaJose) May 21, 2023

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم “الليغا”، عن فتح تحقيق في حادثة مباراة ريال مدريد وفالنسيا، بسبب توجيه عبارات عنصرية ضد البرازيلي فينيسيوس جونيور.

Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação… — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

ويحتلّ ريال مدريد المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 71 نقطة، وبفارق نقطة عن جاره الوصيف أتلتيكو مدريد برصيد 72 نقطة، ونحو 13 نقطة عن غريمه المتوج باللقب برشلونة.

فيما رفع فالنسيا رصيده بهذا الفوز إلى المركز الـ13 من ترتيب الجدول برصيد 40 نقطة.