انتهت بطرده.. فينيسيوس جونيور يتهم أحد جماهير فالنسيا بالعنصرية ضده والليغا يُعلق!

وطن- اتهم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، أحد جماهير خفافيش فالنسيا المتواجدة داخل مدرجات ملعب المباراة بتوجيه العبارات العنصرية ضده، انتهى الأمر بطرده بالبطاقة الحمراء في الدقائق الأخيرة للمباراة.

وشهدت الدقائق الأخيرة من مباراة ريال مدريد وفالنسيا على ملعب “ميستايا”، اشتباكات عنيفة بين لاعبي كلا الفريقين، بعد تباطؤ أحد اللاعبين من الفريق الأخير في تنفيذ الركلة الركنية من أجل كسب بعض الوقت.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة الـ97 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة، بعد اعتدائه على لاعب فالنسيا هوغو دورو، ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

ووفق شبكة “أوبتا” العالمية للإحصائيات والأرقام في عالم كرة القدم، فإن البرازيلي فينيسيوس جونيور يتلقى البطاقة الحمراء كأصغر مهاجم في ريال مدريد في الدوري الإسباني الممتاز بالقرن الـ21، وهو في عمر 22 عاماً و213 يوماً.

وأردفت الشبكة الإحصائية: “اللاعب فينيسيوس جونيور تجاوز مواطنه روبينيو الذي تلقى البطاقة الحمراء (طرد)، في عام 2007، حيث كان يبلغ من العمر 23 عاماً و101 يوم”.

ووجّه العديد من نجوم كرة القدم الدعم إلى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد توجيه العبارات العنصرية ضده خلال مباراة فريقه الملكي، أمام ريال مدريد، من قبل أحد جماهير الخفافيش داخل مدرجات الملعب.

وكان من أبرز اللاعبين الذي دعموا البرازيلي فينيسيوس، مواطنه نيمار والفرنسي كريم بنزيما والإسباني داني سيبايوس والألماني روديجر وغيرهم.

كما تلقى فريق ريال مدريد الخسارة الثامنة له في منافسات الدوري الإسباني الممتاز أمام خفافيش فالنسيا، بهدف نظيف دون مقابل.

1 – At 22 years and 313 days, Vinícius Júnior is the youngest Real Madrid striker to be sent off in a LaLiga game in the 21st century, surpassing Robinho against Sevilla in May 2007 (23y 101d). Tension. pic.twitter.com/BHspM75oBE

— OptaJose (@OptaJose) May 21, 2023