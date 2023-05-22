الإثنين, مايو 22, 2023
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ابنة هيفاء وهبي تستعرض مؤخرتها بفستان أحمر ناري وتتفوق على والدتها في الإغراء (شاهد)

ارتدت زينب أقصر فستان كاد يكشف ملابسها الداخلية بعدما رفعت مستوى الجرأة إلى أعلى مستوياتها

كتب رفيف عبدالله
ابنة هيفاء وهبي تستعرض مؤخرتها بفستان أحمر ناري وتتفوق على والدتها في الإغراء (شاهد) watanserb.com
زينب فياض
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وطن- استعرضت البلوجر اللبنانية، زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أنوثتها بفستان أحمر ناري في أحدث إطلالة لها.

ونشرت زينب فياض مجموعة صور وفيديوهات، عبر خاصية الستوري على “انستجرام“، ظهرت خلالها بفستان أحمر ضيق يلتصق بجسدها ويحدّد تضاريسه بوضوح.

كما تعمّدت ابنة هيفاء وهبي، أن تقف على الحائط بطريقة تبرز بها مؤخرتها بالفستان الأحمر.

وتركت زينب نصر فياض، شعرها الأسود منسدلاً على ظهرها، مستكملةً إطلالتها بحذاء أسود وإكسسوارات ناعمة.

“هو الحظ!”

وقبل أيام، ظهرت ابنة هيفاء وهبي في صورة أخرى وهي ترتدي فستاناً أبيض بنقوش خضراء، أوف شولدر، كشف عن صدرها.

وعلقت زينب فياض على الصورة قائلة: “هو الحظ او هو يلي كتير محظوظ؟ غيرت لون شعراتي حبيتو؟”

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زينب فياض
كشفت ابنة هيفاء وهبي عن صدرها بفستان أبيض بنقوش خضراء

كما نشرت البلوجر اللبنانية فيديوهات عديدة تستعرض خلالها شكل شفاهها الجديد بعدما حصلت على رسمة شفاه الكرز.

واستعانت زينب فياض مرة أخرى بأغنية “أنت الحظ” للفنان المصري عمرو دياب، ووضعتها كخلفية موسيقية للفيديو الذي استعرضت فيه أنوثتها وشفاهها بعد رسمة الكرز.

فستان جريء جداً

كما ارتدت زينب أقصر فستان كاد يكشف ملابسها الداخلية بعدما رفعت مستوى الجرأة إلى أعلى مستوياتها.

وأطلّت ابنة هيفاء وهبي بفستان أبيض قصير، بفتحات متعددة لدى منطقة الصدر والبطن.

وحاولت زينب فياض تغطية ملابسها الداخلية بيديها في أثناء جلوسها بطريقة كشفت مدى قصر فستانها.

زينب فياض
زينب تحاول تغطية ما تكشف من جسدها بيدها

وعلقت زينب على الصور: “وبطير من كتر الفرح لبعيد.. ممتنة”.

لكن ابنة هيفاء وهبي تعرضت لانتقادات وهجوم من قبل المتابعين الذين خمّنوا أنها انفصلت عن زوجها، وهو الأمر الذي جعلها تتجه إلى الجرأة والتعري.

اعتداء في الكويت

وتقيم ابنة هيفاء وهبي في الكويت، بعدما اختارتها مقرّاً لافتتاح عيادة تجميل خاصة بها هناك.

وسبق أن تعرضت زينب هناك للضرب والمضايقات من قبل شخص مجهول لاحقها واعتدى عليها.

وقالت زينب فياض عبر فيديو على انستقرام: “اللي بيعرف حدا بالمباحث بالكويت كلموني ضروري، سيارة لحقتني وصورتني وأصر يضل يصور وأنا عندي رقم اللوحة قدرت أني أخذ رقم لوحة السيارة”.

كما تعرضت قبلها بأيام لمضايقات تطورت إلى الضرب من شاب آخر.

وكتبت ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي: “قبل بكم يوم سيارة داخلها شاب ضربني أسفل ظهري بالشارع وهرب بسرعة قياسية والحمد لله بلطف ربنا ما صار لي شيء وكمان قدرت صورت اللوحة”.

زينب فياض
تعرضت زينب هناك للضرب والمضايقات في الكويت من قبل شخص مجهول لاحقها واعتدى عليها

ولفتت زينب فياض إلى أنها سوف تتخذ الخطوات القانونية لملاحقة هؤلاء المعتدين عليها، وقالت: “ما بيكون اسمي زينب إذا ما تعاقبوا بالقانون”.

ودائماً ما تشارك زينب متابعيها فيديوهات لها ولابنتيها حفيدات هيفاء وهبي وشبيهاتها أيضاً بحسب الجمهور.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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