إيدي كوهين يستفز المصريين بتغريدة ساخرة من “مسلسلات الجيش”.. ما القصة؟

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وطن – أثار الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، حالة من الجدل بتغريدة استفزازية سخر فيها من الجيش المصري، والأعمال الدرامية التي تستعرض ما يسميها الإعلام المحلي بطولاته في مكافحة الإرهاب.

وكتب كوهين في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر“: “قناة كان ١١ الصهيونية تعمل على إنتاج فيلم العبور إلى الإسكندرية سيعرض قبل من رمضان القادم إن شاء الله، ومسلسل فاتنة بين السويس والاسماعيلية سيعرض على منصة نتفلكس بعد عيد الأضحى مطلع شهر تموز القادم بإذن الله”.

وأضاف: “مشاهدة ممتعة يا عرب سيبكم من الاختيار وكتيبة كيلو ١٠١ وحرب وحاجات العيال السيس الطرية دي”.

قناة كان ١١ الصهيونية 🇮🇱 تعمل على إنتاج فيلم العبور إلى إسكندرية سيعرض قبل من رمضان القادم ان شاء الله ، ومسلسل فاتنة بين السويس والاسماعيلية سيعرض على منصة نتفلكس بعد عيد الأضحى مطلع شهر تموز القادم بإذن الله مشاهدة ممتعة يا عرب سيبكم من الاختيار وكتيبة كيلو ١٠١ وحرب وحاجات… — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) May 21, 2023

سخرية واسعة من كوهين وإسرائيل وجيشها

تغريدة إيدي كوهين أثارت استفزاز النشطاء المصريين والعرب الذين ردّوا عليه بالعديد من الصور والفيديوهات التي تسخر من الجيش الإسرائيلي الذي يصوِّر نفسه على أنه الجيش الذي لا يقهر.

خط بارليف لا يمكن عبوره ..

المصريين :- pic.twitter.com/I7jUq3PP0Y — A H M E D.🇵🇸 (@AhmedSa57784244) May 21, 2023

هناك مسلسل آخر أجمل منهم 😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/xwEVnk7UU7 — 🆂🅰🆁🅰 (@_0J_B1) May 21, 2023

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وكتب أحمد علاء الدين: “يامين يطولني قفاك”.

يامين يطولني قفااااك 😂🤔 — ahmed Alaa Eldin (@ahmedAl79026890) May 21, 2023

وغرد ناشط: “معروفين بالتحريف فقد أخبرنا القرآن الكريم عنكم .. قال اللّٰه ﷻ: (أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)”.

معروفين بالتحريف فقد أخبرنا القرآن الكريم عنكم .. قال اللّٰه ﷻ:

(أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)

[سورة البقرة 75] — Ouardat erimmel (@ErimmelOuardat) May 21, 2023

وقال أحمد: “غالبا لن تكونوا موجودين حتى رمضان ان شاء الله تعالى”.

غالبا لن تكونوا موجودين حتى رمضان ان شاء الله تعالى — Ahmed Redouane (@ahmed_krates) May 22, 2023

وتفاعل أسعد: “أنا شفت مسلسل الجاسوس إيلي كوهين لكن فيه بعض المغالطات”.

انا شفت مسلسل الجاسوس ايلي كوهين لكن فيه بعض المغالطات — اسعد غالي (@VyvRHSJv8zZrcCT) May 21, 2023

وسخر هشام: “وفيه فيلم عندما ارتديتم الكستور وفيه مسلسل حلقات من الذل بيد ست الكل”.

وفيه فيلم عندما ارتديتم الكستور

وفيه مسلسل حلقات من الذل بيد ست الكل — المستشار هشام عبدالواحد الدليو (@IB7ZgWI86XoffQV) May 21, 2023

وكوهين دائم إثارة الجدل فيما يخص الأوضاع في مصر، ويعمد إلى استغلال أي حدث أو قرار معين للتصوير بأن إسرائيل لها اليد الطولى على مصر، عبر سلسلة طويلة من التعليقات الاستفزازية.

استثمارات في مصر

ففي وقت سابق، أثار كوهين الجدل بتغريدة تحدث فيها عما سماه استثمار الإسرائيليين في مصر، وقال: “كلها خمس سنين بعون من الله تعالى وسنستثمر في شارع الشاطبي بالإسكندرية وفي الجيزة وبالقاهرة وفي سيناء وفي سانت كاترين وهنغرق مصر بالعملة الصعبة”.

وأضاف: “هنرفع رواتب بتوع البدلة الميري الف دولار وكل حد يدخل حزب كوهين المرشح للرئاسة عشر آلاف دولار شهريًا بالصلاة على النبي وتحيا مصر بلدي مع إسرائيل بلدي برضه”.

كلها خمس سنين بعون من الله تعالى وسنستثمر في شارع الشاطبي باسكندرية وفي الجيزة بالقاهرة وفي سيناء وفي سانت كاترين وهنغرق مصر بالعملة الصعبة وهنرفع رواتب بتوع البدلة الميري الف دولار وكل حد يدخل حزب كوهين المرشح للرئاسة عشر الاف دولار شهريًا بالصلاة على النبي وتحيا مصر بلدي مع… pic.twitter.com/uylRZY42S8 — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) March 9, 2023

جدل عقد بيع قناة السويس

وأثار كوهين جدلا أيضا، عندما نشر صورة عقد زعم أنه عقد امتياز حصلت عليه شركة إسرائيلية لإدارة قناة السويس المصرية لمدة 99 عاماً.

وقال كوهين عبر “تويتر”: “كما قلت لكم سابقاً، عقد امتياز قناة السويس 99 سنة لشركة إسرائيلية”، مقدّماً صورة على اعتبار أنها مستند من العقد المزعوم.

كما قلت لكم سابقا.

عقد امتياز قناة السويس ٩٩ سنة لشركة إسرائيلية.

فيما يلي تفاصيل pic.twitter.com/gXI53Y3AOU — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) February 2, 2023

لكن هيئة قناة السويس المصرية، نفت التعاقد مع شركة إسرائيلية لإدارة خدماتها، مقررة التحرك القانوني ضدّ كل مروجي تلك الأنباء، وقالت إنّ ردّها هذا جاء رداً على ما تم تداوله من معلومات على بعض الحسابات الشخصية مجهولة المصدر على مواقع التواصل بشأن تعاقد القناة مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة”.

وأشارت إلى أن التعاقدات كافة التي تبرمها الهيئة لا يمكنها المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكل مرافقها المُصانة دستورياً.

سجال مع علاء مبارك

كما سبق أن دخل كوهين في سجال كلامي مع علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على خلفية توتر الأوضاع في إسرائيل نتيجة الخلاف حول مشروع قانون قدمته الحكومة لإجراء تعديلات في منظومة القضاء.

بدأ السجال عندما أشار علاء مبارك إلى كوهين لدى تعليقه على مقطع فيديو لمواجهات بين السلطات الإسرائيلية والمحتجين على مشروع القانون، حيث كتب علاء مبارك: “إيدي كوهين في حالة هيستيرية ماسك الخرطوم يرش المتظاهرين بالماء”.

ورد عليه إيدي كوهين قائلا: “كدة يا علاء بيه مبارك تشمت ده أبوك كان حبيب قلبنا ونور عنينا وما شمتناش فيه وفرحنا لما تعامل كويس بالمحكمة وبعد كدة أخذ براءة بالصلاة على النبي كدة”.

وحينها، رد علاء مبارك، قائلا: “اللهم لا شماتة أخونا إيدي وربنا العالم بكم الدعاء لك في هذا الشهر الكريم”.