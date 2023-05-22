الإثنين, مايو 22, 2023
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إيدي كوهين يستفز المصريين بتغريدة ساخرة من “مسلسلات الجيش”.. ما القصة؟

إيدي كوهين دائم إثارة الجدل فيما يخص الأوضاع في مصر ويعمد إلى استغلال أي حدث أو قرار معين للتصوير بأن إسرائيل لها اليد الطولى على مصر، عبر سلسلة طويلة من التعليقات الاستفزازية

كتب خالد السعدي
إيدي كوهين يسخر من الجيش المصري watanserb.com
الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين
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وطن – أثار الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، حالة من الجدل بتغريدة استفزازية سخر فيها من الجيش المصري، والأعمال الدرامية التي تستعرض ما يسميها الإعلام المحلي بطولاته في مكافحة الإرهاب.

وكتب كوهين في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر“: “قناة كان ١١ الصهيونية تعمل على إنتاج فيلم العبور إلى الإسكندرية سيعرض قبل من رمضان القادم إن شاء الله، ومسلسل فاتنة بين السويس والاسماعيلية سيعرض على منصة نتفلكس بعد عيد الأضحى مطلع شهر تموز القادم بإذن الله”.

وأضاف: “مشاهدة ممتعة يا عرب سيبكم من الاختيار وكتيبة كيلو ١٠١ وحرب وحاجات العيال السيس الطرية دي”.

سخرية واسعة من كوهين وإسرائيل وجيشها

تغريدة إيدي كوهين أثارت استفزاز النشطاء المصريين والعرب الذين ردّوا عليه بالعديد من الصور والفيديوهات التي تسخر من الجيش الإسرائيلي الذي يصوِّر نفسه على أنه الجيش الذي لا يقهر.

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وكتب أحمد علاء الدين: “يامين يطولني قفاك”.

وغرد ناشط: “معروفين بالتحريف فقد أخبرنا القرآن الكريم عنكم .. قال اللّٰه ﷻ: (أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)”.

وقال أحمد: “غالبا لن تكونوا موجودين حتى رمضان ان شاء الله تعالى”.

وتفاعل أسعد: “أنا شفت مسلسل الجاسوس إيلي كوهين لكن فيه بعض المغالطات”.

وسخر هشام: “وفيه فيلم عندما ارتديتم الكستور وفيه مسلسل حلقات من الذل بيد ست الكل”.

وكوهين دائم إثارة الجدل فيما يخص الأوضاع في مصر، ويعمد إلى استغلال أي حدث أو قرار معين للتصوير بأن إسرائيل لها اليد الطولى على مصر، عبر سلسلة طويلة من التعليقات الاستفزازية.

استثمارات في مصر

ففي وقت سابق، أثار كوهين الجدل بتغريدة تحدث فيها عما سماه استثمار الإسرائيليين في مصر، وقال: “كلها خمس سنين بعون من الله تعالى وسنستثمر في شارع الشاطبي بالإسكندرية وفي الجيزة وبالقاهرة وفي سيناء وفي سانت كاترين وهنغرق مصر بالعملة الصعبة”.

وأضاف: “هنرفع رواتب بتوع البدلة الميري الف دولار وكل حد يدخل حزب كوهين المرشح للرئاسة عشر آلاف دولار شهريًا بالصلاة على النبي وتحيا مصر بلدي مع إسرائيل بلدي برضه”.

جدل عقد بيع قناة السويس

وأثار كوهين جدلا أيضا، عندما نشر صورة عقد زعم أنه عقد امتياز حصلت عليه شركة إسرائيلية لإدارة قناة السويس المصرية لمدة 99 عاماً.

وقال كوهين عبر “تويتر”: “كما قلت لكم سابقاً، عقد امتياز قناة السويس 99 سنة لشركة إسرائيلية”، مقدّماً صورة على اعتبار أنها مستند من العقد المزعوم.

لكن هيئة قناة السويس المصرية، نفت التعاقد مع شركة إسرائيلية لإدارة خدماتها، مقررة التحرك القانوني ضدّ كل مروجي تلك الأنباء، وقالت إنّ ردّها هذا جاء رداً على ما تم تداوله من معلومات على بعض الحسابات الشخصية مجهولة المصدر على مواقع التواصل بشأن تعاقد القناة مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة”.

وأشارت إلى أن التعاقدات كافة التي تبرمها الهيئة لا يمكنها المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكل مرافقها المُصانة دستورياً.

سجال مع علاء مبارك

كما سبق أن دخل كوهين في سجال كلامي مع علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على خلفية توتر الأوضاع في إسرائيل نتيجة الخلاف حول مشروع قانون قدمته الحكومة لإجراء تعديلات في منظومة القضاء.

بدأ السجال عندما أشار علاء مبارك إلى كوهين لدى تعليقه على مقطع فيديو لمواجهات بين السلطات الإسرائيلية والمحتجين على مشروع القانون، حيث كتب علاء مبارك: “إيدي كوهين في حالة هيستيرية ماسك الخرطوم يرش المتظاهرين بالماء”.

علاء مبارك ايدي كوهين
سجال على تويتر بين علاء مبارك وايدي كوهين حول مشروع قانون قدمته الحكومة لإجراء تعديلات في منظومة القضاء

ورد عليه إيدي كوهين قائلا: “كدة يا علاء بيه مبارك تشمت ده أبوك كان حبيب قلبنا ونور عنينا وما شمتناش فيه وفرحنا لما تعامل كويس بالمحكمة وبعد كدة أخذ براءة بالصلاة على النبي كدة”.

وحينها، رد علاء مبارك، قائلا: “اللهم لا شماتة أخونا إيدي وربنا العالم بكم الدعاء لك في هذا الشهر الكريم”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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