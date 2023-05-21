الأحد, مايو 21, 2023
الرئيسيةحياتنا6 أماكن في الفندق يمكن إخفاء كاميرات تجسس فيها (فيديو مهم)
حياتنا

6 أماكن في الفندق يمكن إخفاء كاميرات تجسس فيها (فيديو مهم)

"في الفيديو الذي انتشر بالفعل على نطاق واسع وحظي بأكثر من 3.7 مليون مشاهدة تشرح مضيفة الطيران بالضبط ما تفعله عند دخول غرفة الفندق"

كتب أنس السالم
6 أماكن في الفندق يمكن إخفاء كاميرات تجسس فيها watanserb.com
نشرت مضيفة طيران فيديو فيديو تشرح فيه كيف تقوم بمسح غرفتها بحثًا عن كاميرات تجسس
- Advertisement -

وطن – شاركت مضيفة طيران عبر TikTok فيديو تشرح فيه عن 6 أماكن في الفندق يمكن إخفاء كاميرات تجسس فيها، حيث انتشر المقطع بسرعة وأشاد المستخدمون بمحتواه والنصائح التي قدمتها.

نشرت “إستر ستوروس” البالغة من العمر 22 عامًا ، والتي كانت مضيفة طيران منذ عام 2019، عبر حسابها في TikTok فيديو تشرح فيه كيف تقوم بمسح غرفتها بحثًا عن كاميرات تجسس.

6 أماكن في الفندق يمكن إخفاء كاميرات تجسس فيها

قد يبدو الأمر مبالغًا فيه إلى حد ما  لكن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أشادوا بها لمشاركتها النصيحة المفيدة.

في الفيديو الذي انتشر بالفعل على نطاق واسع، وحظي بأكثر من 3.7 مليون مشاهدة و 480 ألف إعجاب، تشرح ستوروس بالضبط ما تفعله عند دخول غرفة الفندق.

@esthersturrus Replying to @signor More tips?🤓 #hiddencamera #hotel #hotelroom #myklmmoment #klm #klmcrew #crewklm #klmairlines #klmroyaldutchairlines #flightattendant #stewardess #workingmode #cabincrew #cabincrewlife #cabincrewgirls #flightattendantlife #aviationlife #aviation #uniform #royalbue #trend #viral #viralvideo #fyp ♬ 9 to 5 – Dolly Parton

أوضحت مضيفة الطيران، أنها غالبًا ما تجد نفسها، كجزء من وظيفتها، تزور الفنادق باستمرار.

وللتأكد من سلامتها الغرفة التي تنزل فيها، تفحص المضيفة غرفتها بحثًا عن كاميرات تجسس سرية قبل أن تطأ قدمها الغرفة.

- Advertisement -
مضيفة الطيران إستر ستوروس
مضيفة الطيران إستر ستوروس

لقد علقت على مقطع الفيديو الخاص بها: “ما أفعله أولاً عندما آتي إلى غرفتي بالفندق هو التحقق من وجود كاميرات تجسس.”كما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في خبرٍ ترجمته وطن

في الفيديو، بدأت المضيفة بفحص المرايا في حمام الغرفة. تقوم بذلك عن طريق الضغط على الزجاج لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء يظهر، أو إذا كان هناك شريط في الزجاج.

تشارك مضيفة الطيران "ستوروس" نصئاح مهمة لمتابعيها على تيك توك
تشارك مضيفة الطيران “ستوروس” نصئاح مهمة لمتابعيها على تيك توك

بعد ذلك، تفحص الدش وحواف إنذار الحريق عبر مسحهما باستخدام مصباح هاتفها. كما تجري بحثًا شاملاً بما في ذلك النظر خلف الستائر وحولها، وداخل الأدراج والتلفزيون.

وشاركت المضيفة أيضًا أماكن أخرى تتفقدها بحثاً عن كاميرات تجسس في الفندق، والتي تشمل المنبهات وأجهزة الراديو التي تعمل بساعة وكاشفات الدخان والمصابيح وأجهزة الترموستات.

واعتبر كثير من المعلقين على الفيديو الشي نشرته مضيفة الطيران، مهماً ويحتوي نصائح مفيدة لمساعدتهم في الكشف عن أماكن في الفندق يمكن إخفاء كاميرات تجسس فيها.

المصدرديلي ميل - تيك توك - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

اقرأ أيضاً

حياتنا

مضيفة طيران الإمارات تكشف عن زي سري تفرضه الشركة لا يعرف عنه الركاب شيئاً!

حياتنا

لماذا يجب عدم ارتداء الشبشب والكعب والملابس الضيقة على متن الطائرة؟.. تركها قد ينقذ حياتك!

حياتنا

أمريكي حاول فتح باب الطائرة وطعن مضيفة بالملعقة يثير صدمة في المحكمة

حياتنا

أثناء إقامتك في الفندق..لماذا عليك تعليق منشفة على مقبض الباب؟

حياتنا

لماذا يجب رمي زجاجة تحت السرير في غرفة الفندق قبل دخولها!؟

حياتنا

بسبب سيجارة.. مسافرة عارية الصدر تحاول اقتحام قمرة القيادة (فيديو)

حياتنا

4 من أسرار الطيران يكشفها موظفون سابقون بأفضل شركة طيران أمريكية عام 2021

حياتنا

لماذا تمنع المضيفات الركاب من تغيير مقاعدهم في الطائرة .. السبب سيفاجئك!؟

حياتنا

سبب غريب وراء عدم وجود الطابق الثالث عشر في العديد من الفنادق والمباني

حياتنا

لتجنب الروائح الكريهة والإزدحام..مضيفة تكشف عن أفضل وقت لاستخدام مرحاض الطائرة

حياتنا

أشياء يجب على كل مسافر فعلها عند دخول غرفة فندق

حياتنا

مضيفة طيران تكشف عن طريقة لتجنب احتمالية إلغاء رحلتك

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ميلا الزهراني بإطلالة عارية في مهرجان كان (فيديو)

في الصورة 4 وجوه مخفية.. لديك عيون صقر إذا اكتشفتها في 11 ثانية

فيديو دهس جنود إسرائيليين في حوارة جنوب نابلس وانسحاب المنفذ

مفاجأة في ترتيب أفضل جوازات السفر لعام 2023 .. دولة خليجية أولاً

“أهازيج وليلة سمر”.. الأمير الحسين يحتفل مع الشعب قبل زفافه (شاهد)

لحية رمضان قديروف تثير ضحك بوتين على الهواء (فيديو)

جريمة هزت الكويت.. قتل والده رميا بالرصاص وتفاصيل صادمة

استقبال مهيب لـ سلطان عُمان هيثم بن طارق في مصر (فيديو)

سالي العوضي تخلع الحجاب على الهواء وتبرر بآيات من القرآن (فيديو)

هذه هي الطريقة التي تتغلب بها على الصعوبات الجنسية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC