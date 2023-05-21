6 أماكن في الفندق يمكن إخفاء كاميرات تجسس فيها (فيديو مهم)

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وطن – شاركت مضيفة طيران عبر TikTok فيديو تشرح فيه عن 6 أماكن في الفندق يمكن إخفاء كاميرات تجسس فيها، حيث انتشر المقطع بسرعة وأشاد المستخدمون بمحتواه والنصائح التي قدمتها.

نشرت “إستر ستوروس” البالغة من العمر 22 عامًا ، والتي كانت مضيفة طيران منذ عام 2019، عبر حسابها في TikTok فيديو تشرح فيه كيف تقوم بمسح غرفتها بحثًا عن كاميرات تجسس.

6 أماكن في الفندق يمكن إخفاء كاميرات تجسس فيها

قد يبدو الأمر مبالغًا فيه إلى حد ما لكن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أشادوا بها لمشاركتها النصيحة المفيدة.

في الفيديو الذي انتشر بالفعل على نطاق واسع، وحظي بأكثر من 3.7 مليون مشاهدة و 480 ألف إعجاب، تشرح ستوروس بالضبط ما تفعله عند دخول غرفة الفندق.

أوضحت مضيفة الطيران، أنها غالبًا ما تجد نفسها، كجزء من وظيفتها، تزور الفنادق باستمرار.

وللتأكد من سلامتها الغرفة التي تنزل فيها، تفحص المضيفة غرفتها بحثًا عن كاميرات تجسس سرية قبل أن تطأ قدمها الغرفة.

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لقد علقت على مقطع الفيديو الخاص بها: “ما أفعله أولاً عندما آتي إلى غرفتي بالفندق هو التحقق من وجود كاميرات تجسس.”كما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في خبرٍ ترجمته وطن

في الفيديو، بدأت المضيفة بفحص المرايا في حمام الغرفة. تقوم بذلك عن طريق الضغط على الزجاج لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء يظهر، أو إذا كان هناك شريط في الزجاج.

بعد ذلك، تفحص الدش وحواف إنذار الحريق عبر مسحهما باستخدام مصباح هاتفها. كما تجري بحثًا شاملاً بما في ذلك النظر خلف الستائر وحولها، وداخل الأدراج والتلفزيون.

وشاركت المضيفة أيضًا أماكن أخرى تتفقدها بحثاً عن كاميرات تجسس في الفندق، والتي تشمل المنبهات وأجهزة الراديو التي تعمل بساعة وكاشفات الدخان والمصابيح وأجهزة الترموستات.

واعتبر كثير من المعلقين على الفيديو الشي نشرته مضيفة الطيران، مهماً ويحتوي نصائح مفيدة لمساعدتهم في الكشف عن أماكن في الفندق يمكن إخفاء كاميرات تجسس فيها.