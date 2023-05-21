6 أشياء لا تضعها أبداََ في غسالة الأطباق

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وطن- يمكن القول إنه لا توجد آلة أكثر فائدة من غسالة الأطباق عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على نظافة الأطباق والأكواب.

هذا الجهاز يعد بمثابة آلة سحرية لدى الكثير من ربات البيوت. لكن علينا معرفة الأشياء التي لا يجب وضعها بداخله حتى لا تتلف.

وفي هذا الإطار، نستعرض لكم مجموعة من الأشياء يجب تجنب وضعها في غسالة الأطباق، وفق ما أوردته مجلة “باست لايف” الأمريكية.

المعادن ما عدا الفولاذ المقاوم للصدأ

يعرف أي شخص يمتلك مقلاة من الحديد أو مجموعة من الأواني والمقالي النحاسية أو المصنوعة من الألومنيوم، أن تنظيفها والعناية بها يتطلب جهداََ كبيراََ.



ولكن إذا كان لديك أواني طهي مصنوعة من أي معدن ما عدا الفولاذ المقاوم للصدأ، يحذر الخبراء من أنه يجب عليك إبعادها عن غسالة الأطباق بأي ثمن. خلاف ذلك، قد يؤدي وضعها هناك إلى تغيّر لونها وحدوث تشققات فيها.



الأواني الخشبية

تعد الأواني والملاعق الخشبية من العناصر الأساسية في أي مطبخ.

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لكن، حسب الخبراء فإن الملاعق الخشبية تكون عادةََ حساسة ووضعها داخل غسالة الأطباق يمكن أن يؤدي إلى تشققها وتشوّهها.

وإذا كنت تستخدم الأواني الخشبية أو ألواح التقطيع الخشبية، فالتزم بغسلها يدويًا وتجفيفها على الفور إذا كنت تريدها أن تدوم لأطول فترة ممكنة.

الترامس والأكواب المعزولة

تحافظ الترمس والأكواب المعزولة على حرارة مشروباتك لأطول فترة ممكنة.

ولكن إذا قمت بوضعها في غسالة الأطباق، فإن درجات الحرارة المرتفعة في الجهاز قد تلحق الضرر بها وتصبح غير صالحة للاستعمال.

الأواني أو العلب الزجاجية



في بعض الأحيان، قد يكون من المفيد إعادة استخدام الأواني الزجاجية لحفظ وتخزين الطعام. ولكن إذا كنت تقوم بوضعها في غسالة الأطباق، يحذر الخبراء من أنه من الضروري إزالة أي ملصقات موجودة عليها.



يؤكد الخبراء أن الملصقات الموجودة عليها يمكن أن تعلق في الجهاز وتدمره.



سكاكين المطبخ

إذا كنت تريد أن تكون سكاكين مطبخك في أفضل حالاتها، فإن آخر مكان تريد وضعه فيها هو غسالة الأطباق.

إن الصابون ودرجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تضعف شفرات السكين بسرعة، مما يقلل من عمرها الافتراضي. كما يمكن أن تتسبب السكاكين الحادة في إتلاف الطلاء المطاطي على رف غسالة الأطباق وتسبب الصدأ. ولهذا السبب من الأفضل غسلها يدويََا.

مبشرة جبن

يقول الخبراء إنه من الضروري تجنب وضعها في غسالة الأطباق مع العناصر الأخرى، لأنه بمرور الوقت يمكن للجهاز أن يضعف. لذا من الأفضل غسلها باستخدام الإسفنج والماء والصابون.