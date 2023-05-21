5 مؤشرات تدل على ضرورة تغيير نظاراتك الطبية

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وطن- ارتداء النظارات أمر شائع بشكل مدهش، حيث يرتدي ما يقرب من 64٪ من البالغين في الولايات المتحدة، و166.5 مليون أمريكي، نظارات طبية.

ومع مرور الوقت، يبدأ النظر في التدهور تدريجيًا ويبدأ الشخص الذي يرتدي نظارة في الشعور بالتعب وبالألم بالإضافة إلى مشاكل أخرى في العينين قد تعني أنه حان الوقت لتغيير النظارة الطبية.



وفي حالة ظهور أيٍّ من العلامات التي سنتحدث عنها في هذا التقرير الذي نشره موقع “cnet” ينصحك الأطباء بتغيير نظاراتك فوراََ.



صداع متكرر

إذا كنت تعاني من نوبات صداع متكررة، فذلك قد يكون علامة على أنك بحاجة إلى نظارات جديدة.

وإذا كنت تعاني من صداع بشكل شائع بعد مشاهدة شيء ما على الكمبيوتر، فقد ترغب في زيارة طبيب العيون الخاص بك.

التحديق

عندما تقوم بتصفح مواقع الإنترنت على هاتفك أو تقرأ شيء ما، هل تركّز فيها وتشعر أنك بحاجة إلى التحديق فيها لرؤيتها جيداََ؟

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اتضح وأنه عندما تحدق أكثر، فإنك تغيّر كمية الضوء التي تدخل العين وهو علامة واضحة بالتالي على أن الوقت قد حان لتغيير نظارتك.

إجهاد العين

إجهاد العين هو حالة شائعة تحدث مع الاستخدام المكثف لعينيك.

يمكن أن يشمل ذلك الاستخدام المفرط لجهاز الكمبيوتر الخاص بك والأجهزة الرقمية الأخرى، والقيادة لمسافات طويلة، والقراءة لفترات طويلة من الوقت، والتعرض إما لضوء شديد السطوع أو خافت للغاية.

إذا كنت تعاني من إجهاد في العين، فقد تشعر عيناك بالتعب وقد تصبح حمراء ومائية وقد تصبح رؤيتك مشوشة.

بالإضافة إلى تغيير نظاراتك، قد ترغب كذلك في النظر إلى النظارات التي تحجب الضوء الأزرق، والتي يمكن أن تخفف عينيك إذا نظرت إلى الشاشة لساعات في كل مرة.

تشوش الرؤية

إذا كنت تعاني من عدم وضوح الرؤية، قد يعني ذلك أنك بحاجة إلى زيارة طبيب العيون وتغيير نظارتك.

يمكن أن يحدث هذا سواء كنت تعاني من قصر النظر (مشكلة في رؤية الأشياء بعيدًا) أو طول النظر (صعوبة في رؤية الأشياء القريبة منك).

قد مرّ أكثر من عام على آخر فحص لعينيك



متى كانت آخر مرة زرت فيها طبيب العيون الخاص بك؟ إذا كانت الفترة أكثر من عامين، فقد يكون الوقت قد حان للعودة إليه والحصول على نظارة جديدة.

يوصي الخبراء البالغين بإجراء فحص كامل للعين كل عامين على الأقل. ولكن إذا كانت لديك مشكلات طبية إضافية مثل مرض السكري أو أمراض القلب أو السرطان، فقد تحتاج إلى زيارة طبيبك كل عام.

كم صلاحية استخدام النظارات الطبية؟

تنتهي صلاحية النظارات الطبية عادةً كل عام إلى عامين. وبغضّ النظر عن المدة التي مرت، إذا لاحظت حتى إحدى العلامات المذكورة أعلاه، فقد يعني ذلك أنك بحاجة إلى حجز موعد مع طبيبك وتغيير نظارتك.