الأحد, مايو 21, 2023
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هبة عبوك تذهل الجميع بمظهرها في مهرجان كان بدون أشرف حكيمي بعدما خانها (صور)

قبل عام، كانت تظهر هبة عبوك في المهرجان، بصحبة أشرف حكيمي وهي الآن تفعل ذلك بدونه بعد انفصالهما.

كتب أنس السالم
هبة عبوك في مهرجان كان watanserb.com
هبة عبوك في مهرجان كان
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وطن – لأول مرّة وبدون أشرف حكيمي، الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية هبة عبوك جمهورها وزملائها بإطلالتها أثناء تواجدها في مهرجان كان السينمائي بدورته السادسة والسبعين في العاصمة الفرنسية باريس.

قبل عام، كانت تظهر هبة عبوك في المهرجان، بصحبة أشرف حكيمي وهي الآن تفعل ذلك بدونه بعد انفصالهما.

هبة عبوك تذهل الجميع بمظهرها في مهرجان كان السينمائي

في مهرجان كان السينمائي، أحد أكثر المهرجانات شهرة في العالم، أذهلت هبة عبوك الجميع بمظهرها الذي لم يمر مرور الكرام على الإطلاق.

هبة عبوك وأشرف حكيمي في مهرجان كان
هبة عبوك وأشرف حكيمي في مهرجان كـان (أرشيف)

هبة وأشرف لديهما طفلان معًا وما زالا يخضعان لإجراءات الطلاق، بعد أن قررا عيش حياتهما منفصلين قبل بضعة أشهر.بحسب “ماركا” الإسبانية

لكنّ هذا لا يمنع الممثلة من استغلال مناسبات مثل مهرجان كان لتظهر نفسها للعالم.

هبة عبوك
هبة عبوك في مهرجان كـان السينمائي 2023

ونشرت هبة عبـوك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي حسابها بانستغرام، عدة صور في المهرجان، بالإضافة إلى تذكرة لفيلم Killers of the Flower Moon.

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هبة عبوك
هبة عبوك تحاول تجاوز مرحلة ما بعد أشرف حكيمي

ويبدو أن هبة لا تهتم بخيانة أشرف لها، وانفصالهما، فهي ممثلة ناجحة ويبدو أنها تعيش وتعمل بشكل جيد بدون النجم المغربي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشاركت هبة عبـوك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي أقيم على هامش فعاليات مهرجان “كان“.

وارتدت هبة عبوك لهذه المناسبة التي حضرتها للمرة الثانية على التوالي، فستاناً أسود قصيراً، تميّز بفتحة صدر واسعة على شكل حرف V كشفت كثيراً.

كما عبّرت “هبة” عن شعورها بالامتنان لدعوتها. وعلّقت: “ياله من دواعي سروري أن أكون جزءًا من عائلة مهرجان البحر الأحمر، ومهرجان كان”.

ونظّم مهرجان البحر الأحمر حفل عشاء بالتعاون مع مجلة فانيتي فير-أوروبا، لتكريم الأصوات النسائيّة البارزة في السينما، وذلك على هامش فعاليات مهرجان “كان”، وتسليط الضوء على إنجازات المرأة في عالم صناعة السينما.

وبجانب هبة عبوك، شارك بالحفل مجموعة من النجمات العربيات والعالميّات، منهن الممثلة والكاتبة السعودية فاطمة البنوي، والممثلة السعودية ميلا الزهراني.

المصدررصد وطن - انستغرام - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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