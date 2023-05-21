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ميلا الزهراني بإطلالة عارية في مهرجان كان (فيديو)

الممثلة السعودية ميلا الزهراني أبهرت متابعيها السعوديين بجرأتها وأناقتها الفائقة التي جعلت منها حديث مواقع التواصل الاجتماعي

كتب فهمي الورغمي
ميلا الزهراني مهرجان كان watanserb.com
الممثلة وعارضة الأزياء السعودية ميلا الزهراني
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وطن – إطلالة جذابة وراقية ظهرت بها الممثلة وعارضة الأزياء السعودية ميلا الزهراني، خلال حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 76، وتألقت بمجموعة من الفساتين التي جعلت منها أحد الأيقونات العرب المشاركات في المهرجان السينمائي الأكثر شهرة في فرنسا.

ميلا الزهراني تتألق باللون الأسود

تألقت الفنانة السعودية ميلا الزهراني بإطلالة مثيرة وجريئة على السجادة الحمراء في مهرجان “كان” السينمائي بفرنسا في نسخته الـ 76.

وارتدت ميلا فستاناً أسودَ طويلاً مفتوحاً من الجانب، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة ومكياج ناعم، مع ابتسامة عريضة تعكس سعادتها وثقتها بنفسها.

ونالت إطلالة ميلا إعجاب الحضور والمصورين، وحظيت بتغطية إعلامية واسعة، خاصة أنها تعد من أوائل الفنانات السعوديات اللواتي يشاركن في هذا المهرجان العالمي.

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زاد اللون الأسود من جمال ميلا الزهراني، وجعل منها أحد أيقونات مهرجان كان الفرنسي، بسبب اندرتون بشرتها البارد واكتملت إطلالتها الساحرة بطقم اكسسوارات Boucheron الفخمة والراقية ومن المجوهرات المناسبة للبشره الباردة.

ميلا الزهراني
إطلالة ميلا الزهراني في مهرجان كان

وزاد من جمال ورُقي ميلا الزهراني، الألماس والذهب الأبيض الذي أعطاها مظهرا أكثر سحرا وجاذبية.

مجوهرات ميلا الزهراني
مجوهرات ميلا الزهراني التي ارتدتها استكمالا لطلتها في مهرجان كان

أبهرت ميلا الزهراني الحضور والصحافة بجمالها وأناقتها، وأثنى الكثيرون على أدائها المتميز في فعاليات مهرجان كان السينمائي الفرنسي.

وكانت ميلا قد بدأت مشوارها الفني في عام 2017، وشاركت في عدة أعمال درامية وسينمائية، منها مسلسل “بنات الملاكمة” وفيلم “قرقيعان”.

من هي الممثلة السعودية ميلا الزهراني؟

ميلا الزهراني هي ممثلة وعارضة أزياء سعودية، ولدت في الرياض في 22 أبريل 1997، وبدأت مشوارها الفني في عام 2017، وشاركت في عدة أعمال درامية وسينمائية، منها مسلسل شير شات ومسلسل بنات الملاكمة، والذي حقق نجاحاً كبيراً ونال إعجاب الجمهور والنقاد.

كما شاركت في فيلم المرشحة المثالية الذي تناول قضية تمكين المرأة السعودية. تتمتع ميلا الزهراني تتمتع بموهبة فنية رائعة وشخصية جذابة، وتحظى بدعم من عائلتها وخاصة والدتها التي تشجعها على الاستمرار في مجال التمثيل.

ميلا الزهراني هي أحد أبرز الوجوه الشابة في الساحة الفنية السعودية، وتطمح إلى تقديم أعمال متنوعة ومختلفة تلامس قضايا المجتمع وترضي ذوق المشاهد.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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