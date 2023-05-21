ميلا الزهراني بإطلالة عارية في مهرجان كان (فيديو)

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وطن – إطلالة جذابة وراقية ظهرت بها الممثلة وعارضة الأزياء السعودية ميلا الزهراني، خلال حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 76، وتألقت بمجموعة من الفساتين التي جعلت منها أحد الأيقونات العرب المشاركات في المهرجان السينمائي الأكثر شهرة في فرنسا.

ميلا الزهراني تتألق باللون الأسود

تألقت الفنانة السعودية ميلا الزهراني بإطلالة مثيرة وجريئة على السجادة الحمراء في مهرجان “كان” السينمائي بفرنسا في نسخته الـ 76.

وارتدت ميلا فستاناً أسودَ طويلاً مفتوحاً من الجانب، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة ومكياج ناعم، مع ابتسامة عريضة تعكس سعادتها وثقتها بنفسها.

ونالت إطلالة ميلا إعجاب الحضور والمصورين، وحظيت بتغطية إعلامية واسعة، خاصة أنها تعد من أوائل الفنانات السعوديات اللواتي يشاركن في هذا المهرجان العالمي.

أناقة ميلا الزهراني في حفل كان السينمائي بفستان من نيهان بيكير pic.twitter.com/W1gwSIXfJP — Golden Fashion (@GoldenFashi) May 21, 2023

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زاد اللون الأسود من جمال ميلا الزهراني، وجعل منها أحد أيقونات مهرجان كان الفرنسي، بسبب اندرتون بشرتها البارد واكتملت إطلالتها الساحرة بطقم اكسسوارات Boucheron الفخمة والراقية ومن المجوهرات المناسبة للبشره الباردة.

وزاد من جمال ورُقي ميلا الزهراني، الألماس والذهب الأبيض الذي أعطاها مظهرا أكثر سحرا وجاذبية.

كتبت قبل عن جمال ميلا الزهراني باللون الاسود⚫️

بسبب اندرتون بشرتها البارد

جمالها واكتمال الجمال بطقم

Boucheron

ومن المجوهرات المناسبه للبشره البارده

💎 الالماس والذهب الابيض elegant pic.twitter.com/EqajsIhzRG — سماح فاشن👗samah fashion (@ss_mo7a) May 21, 2023

أبهرت ميلا الزهراني الحضور والصحافة بجمالها وأناقتها، وأثنى الكثيرون على أدائها المتميز في فعاليات مهرجان كان السينمائي الفرنسي.

وكانت ميلا قد بدأت مشوارها الفني في عام 2017، وشاركت في عدة أعمال درامية وسينمائية، منها مسلسل “بنات الملاكمة” وفيلم “قرقيعان”.

من هي الممثلة السعودية ميلا الزهراني؟

ميلا الزهراني هي ممثلة وعارضة أزياء سعودية، ولدت في الرياض في 22 أبريل 1997، وبدأت مشوارها الفني في عام 2017، وشاركت في عدة أعمال درامية وسينمائية، منها مسلسل شير شات ومسلسل بنات الملاكمة، والذي حقق نجاحاً كبيراً ونال إعجاب الجمهور والنقاد.

كما شاركت في فيلم المرشحة المثالية الذي تناول قضية تمكين المرأة السعودية. تتمتع ميلا الزهراني تتمتع بموهبة فنية رائعة وشخصية جذابة، وتحظى بدعم من عائلتها وخاصة والدتها التي تشجعها على الاستمرار في مجال التمثيل.

ميلا الزهراني هي أحد أبرز الوجوه الشابة في الساحة الفنية السعودية، وتطمح إلى تقديم أعمال متنوعة ومختلفة تلامس قضايا المجتمع وترضي ذوق المشاهد.