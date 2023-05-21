كيندال جينر تنشر صورة مقربة لمؤخرتها رداً على هذا الاتهام! (شاهد)

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وطن– لا يمكن للعارضة الأمريكية ونجمة تلفزيون الواقع كيندال جينر، البقاء بعيدًا عن العناوين الرئيسية في الوقت الحالي ، وقد تركزت بعض آخر أخبار المشاهير عنها على علاقتها مع باد باني.

انتقادات بسبب باد باني وعمليات التجميل

كان معجبو كيندال جينر يتهمونها باستبعاد باد باني عن قصد من منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي ، خاصة بعد مباراة لوس أنجلوس ليكرز ضد غولدن ستايت ووريورز.

تعرضت كيندال أيضًا لانتقادات لخضوعها لبعض الجراحة التجميلية على وجهها.

على وسائل التواصل الاجتماعي ، بدأت نظرية في الظهور يعتقد فيها المعجبون أن نجمة الواقع قد خضعت لعملية جراحية لإزالة الدهون من حول الفم.

تتكون هذه الجراحة من إزالة الدهون من الخدين لإبراز بنية العظام والتأكيد عليها.

رد مفاجئ

موقع “رديت” هو المكان الذي يمكن العثور فيه على العديد من التعليقات حول كيندال جينر.

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كان أحد التعليقات العديدة “لديها وجه جميل بملامح صغيرة مدببة جميلة وهنا ترسم شفاه كبيرة لا تتناسب مع كل شيء”.

وقررت كيندال جينر أن ترد بطريقتها الخاصة، حيث نشرت صورة مقربة جداً لمؤخرتها، على سبيل الصدفة بعد كل تلك التعليقات.

ظهرت نجمة عائلة كارداشيان في بنطال جينز ضيق ، مع زجاجة صغيرة من التكيلا تروج لها وهي تطل من جيبها الخلفي.

إطلالة جريئة في “ميت غالا”

هذا وقد بدت العارضة البالغة من العمر 27 عامًا ساحرة في بدلة سوداء شفافة تمامًا لم تترك سوى القليل للخيال وهي تتجه إلى الليلة الأضخم في عالم الموضة Met Gala في مدينة نيويورك ليل الإثنين الماضي. مع حبيبها الجديد باد باني، بعد أن حضر كلاهما الحدث السنوي لجمع التبرعات.

ووفقاً لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد جعلت فتاة الغلاف من Vogue شوارع نيويورك مدرجها بينما كانت تتجول في ملابس كاشفة للغاية وحذاء بكعب أسود ضيق.

وتميّز المظهر المفعم بالحيوية بزوج من الملابس الداخلية السوداء المبهرجة وقميص قصير أسود مع أحزمة لؤلؤية.

وقادت كيندال جينز الطريق بينما سار مغني الراب البورتوريكي البالغ من العمر 29 عامًا -واسمه الحقيقي بينيتو أنطونيو مارتينيز أوكاسيو- خلفها مرتديًا قميصًا أبيض وسترة بنية وسروالًا أسود وقلادة صليب كبيرة.

كما ارتدت كيندال خصلات شعرها السوداء مفصولة من المنتصف، كما تزينت أكسسوارات الألماس البراقة الكبيرة مع حقيبة يد متلألئة.