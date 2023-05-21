الأحد, مايو 21, 2023
الرئيسيةحياتناكيندال جينر تنشر صورة مقربة لمؤخرتها رداً على هذا الاتهام! (شاهد)
حياتنا

كيندال جينر تنشر صورة مقربة لمؤخرتها رداً على هذا الاتهام! (شاهد)

معجبو كيندال جينر يتهمونها باستبعاد باد باني عن قصد من منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي

كتب رفيف عبدالله
كيندال جينر تنشر صورة مقربة لمؤخرتها رداً على هذا الاتهام! (شاهد) watanserb.com
كيندال جينر
- Advertisement -

وطن– لا يمكن للعارضة الأمريكية ونجمة تلفزيون الواقع كيندال جينر، البقاء بعيدًا عن العناوين الرئيسية في الوقت الحالي ، وقد تركزت بعض آخر أخبار المشاهير عنها على علاقتها مع باد باني.

انتقادات بسبب باد باني وعمليات التجميل

كان معجبو كيندال جينر يتهمونها باستبعاد باد باني عن قصد من منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي ، خاصة بعد مباراة لوس أنجلوس ليكرز ضد غولدن ستايت ووريورز.

تعرضت كيندال أيضًا لانتقادات لخضوعها لبعض الجراحة التجميلية على وجهها.

كيندال جينر
باد باني وكيندال

على وسائل التواصل الاجتماعي ، بدأت نظرية في الظهور يعتقد فيها المعجبون أن نجمة الواقع قد خضعت لعملية جراحية لإزالة الدهون من حول الفم.

تتكون هذه الجراحة من إزالة الدهون من الخدين لإبراز بنية العظام والتأكيد عليها.

رد مفاجئ

موقع “رديت” هو المكان الذي يمكن العثور فيه على العديد من التعليقات حول كيندال جينر.

- Advertisement -

كان أحد التعليقات العديدة “لديها وجه جميل بملامح صغيرة مدببة جميلة وهنا ترسم شفاه كبيرة لا تتناسب مع كل شيء”.

وقررت كيندال جينر أن ترد بطريقتها الخاصة، حيث نشرت صورة مقربة جداً لمؤخرتها، على سبيل الصدفة بعد كل تلك التعليقات.

كيندال جينر
نشرت كيندال صورة مقربة جداً لمؤخرتها على سبيل الصدفة بعد كل تلك التعليقات

ظهرت نجمة عائلة كارداشيان في بنطال جينز ضيق ، مع زجاجة صغيرة من التكيلا تروج لها وهي تطل من جيبها الخلفي.

إطلالة جريئة في “ميت غالا”

هذا وقد بدت العارضة البالغة من العمر 27 عامًا ساحرة في بدلة سوداء شفافة تمامًا لم تترك سوى القليل للخيال وهي تتجه إلى الليلة الأضخم في عالم الموضة Met Gala في مدينة نيويورك ليل الإثنين الماضي. مع حبيبها الجديد  باد باني، بعد أن حضر كلاهما الحدث السنوي لجمع التبرعات.

كيندال في ميت غالا

ووفقاً لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد جعلت فتاة الغلاف من Vogue شوارع نيويورك مدرجها بينما كانت تتجول في ملابس كاشفة للغاية وحذاء بكعب أسود ضيق.

وتميّز المظهر المفعم بالحيوية بزوج من الملابس الداخلية السوداء المبهرجة وقميص قصير أسود مع أحزمة لؤلؤية.

كيندال جينر
ملابس كيندال في ميت غالا

وقادت كيندال جينز الطريق بينما سار مغني الراب البورتوريكي البالغ من العمر 29 عامًا -واسمه الحقيقي بينيتو أنطونيو مارتينيز أوكاسيو- خلفها مرتديًا قميصًا أبيض وسترة بنية وسروالًا أسود وقلادة صليب كبيرة.

كما ارتدت كيندال خصلات شعرها السوداء مفصولة من المنتصف، كما تزينت أكسسوارات الألماس البراقة الكبيرة مع حقيبة يد متلألئة.

رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

حياتنا

كيندال جينر حديث ليلة عالم الموضة بنيويورك.. زي شفاف كشف حلمات صدرها ومؤخرتها (شاهد)

حياتنا

النجمة كيندال جينر بإطلالة فاضحة في حفل الأوسكار

حياتنا

فضيحة “كورتني كارداشيان” تتهم شقيقتها “كيندال” بممارسة الجنس مع والد اطفالها!!

حياتنا

ظهرت في السرير مع صديقتها تحت الغطاء انتشار م لنجمة عالمية تؤكد أنها مثلية جنسياً!‎

حياتنا

صّور عارضة الأزياء “كيندال جينر” تشتري منزلاً فخماً بمبلغ لا يُصدّق في “لوس أنجلوس”

حياتنا

“صور” ماذا عرضت للبيع شقيقة كيم كارداشيان

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

6 أشياء لا تضعها أبداََ في غسالة الأطباق

عيد المقاومة والتحرير.. رفع نجمة داوود على شاطئ لبناني يفجر قنبلة غضب

أين سيقام نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 بين الأهلي والوداد؟!

عواد هاشم.. قصة شاب يعاني من مرض نفسي فُجِع السودانيون بمقتله

موعد مباراة الزمالك ضد الداخلية والتشكيلة في الدوري المصري الممتاز

السعودية على وشك التوقيع على اتفاقية التطبيع.. إسرائيل تكشف تفاصيل مهمة

بيكيه عاري الصدر في وضع حميمي مع كلارا شيا في ثاني صورة علنية لهما (شاهد)

سيدة تتهم مديرها.. أرسل لها “xx” و”yy” فظنت أنها يطلبها لممارسة الجنس

مانشستر سيتي يُتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة ال3 توالياً (صور)

الملح أو السكر..ما الذي يؤثر على صحة قلبك أكثر؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC