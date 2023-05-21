الأحد, مايو 21, 2023
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حياتنا

غادة عبد الرازق تتلاعب بجسدها.. إطلالة مثيرة وانتقادات حادة (شاهد)

لم تكترث الفنانة المصرية غادة عبد الرازق لردود الفعل الساخرة على الصور، وأبقتها كما هي عبر صفحتها الخاصة على "انستغرام"

كتب خالد الأحمد
غادة عبد الرازق watanserb.com
الفنانة المصرية غادة عبد الرازق
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وطن – تعرضت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، لموجة من السخرية بعد أن نشرت صوراً لها أثناء عطلتها الصيفية في فرنسا، وبدت فيها وكأنها لجأت لبرنامج الفوتوشوب في التعديل على جسدها والحائط خلفها.

وبدت غادة عبد الرازق في إحدى الصور التي نشرتها على حسابها في “انستغرام” وهي ترتدي بجامة حمراء مرقطة، وتتحدث بجهاز تلفون قديم.

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق ترتدي بيجامة حمراء مرقطة

وظهر التبديل والتلاعب بخلفية الصورة، كما في حجم خصرها الذي بدا أنحف من الواقع بكثير. واتضح ذلك أيضا من خلال صور أخرى لها مع ابنتها بالقرب من الشانزليزيه.

غادة عبد الرازق
التلاعب في الصور يظهر جليا في نحت خصر غادة عبد الرازق

 

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وفي صورة أخرى بدت غادة عبد الرازق بقميص أسود وبنطال جينز فيما ظهر بطنها مكشوفاً.

ووضعت نظارة كبيرة بيضاء اللون وهي تستند إلى مقدمة سيارة قديمة، غير أن ما لفت في الصورة هو وجهها الذي بدا باهتاً ومليئاً بالتغضنات.

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غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق في فرنسا

واستغرب العديد من المتابعين عدم قدرة الفنانين أو مساعديهم على استخدام برنامج “الفوتوشوب” لتعديل صورهم، مشيرين إلى هناك صور لنجوم تظهر بشكل متقن بعد تعديلها، وأخرى على غرار إطلالة غادة عبد الرازق لم تكن مناسبة على الإطلاق.

 

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ولم تكترث الفنانة المصرية لردود الفعل الساخرة على الصور، وأبقتها كما هي عبر صفحتها الخاصة على “إنستغرام”، فيما طالبها البعض بحذفها حتى لا تتواصل السخرية عليها.

ردود أفعال وانتقادات لـ غادة عبد الرازق

وتباينت تعليقات المتابعين بين السخرية والتهكم وعلقت “لوزاني”: “عمرك شفت شي حيط عم يبكي”، فردت “منار رضا”: “الحيطة تبكي في الزاوية”.

وعقبت “ميلا”: “فوتوشوب السيراميك اتعوج” بينما قالت “هبة عبد الله”: “فوتوشوب بربع جنيه” وعلق آخر: “انتي أصلا مش محتاجة فوتوشوب حرام اللي بتعمليه بنفسك”.

ويعد مسلسل “تلت التلاتة” لغادة عبد الرازق، التي شاركت به في الموسم الرمضاني 2023، آخر أعمالها وهو مكون من 15 حلقة فقط، وتُجسد غادة في المسلسل أكثر من شخصية في الأحداث، التي تدور في إطار من التشويق والإثارة.

كما شاركت بطولة مسلسل “حدث بالفعل” مع كريم فهمي، وماجد المصري، ورنا رئيس، وأحمد عبدالله محمود، وهو تأليف فادي النجار، وإخراج محمد هشام الرشيدي والمقرر عرضه خلال العام الجاري.

المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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