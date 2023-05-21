غادة عبد الرازق تتلاعب بجسدها.. إطلالة مثيرة وانتقادات حادة (شاهد)

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وطن – تعرضت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، لموجة من السخرية بعد أن نشرت صوراً لها أثناء عطلتها الصيفية في فرنسا، وبدت فيها وكأنها لجأت لبرنامج الفوتوشوب في التعديل على جسدها والحائط خلفها.

وبدت غادة عبد الرازق في إحدى الصور التي نشرتها على حسابها في “انستغرام” وهي ترتدي بجامة حمراء مرقطة، وتتحدث بجهاز تلفون قديم.

وظهر التبديل والتلاعب بخلفية الصورة، كما في حجم خصرها الذي بدا أنحف من الواقع بكثير. واتضح ذلك أيضا من خلال صور أخرى لها مع ابنتها بالقرب من الشانزليزيه.

View this post on Instagram A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek)

وفي صورة أخرى بدت غادة عبد الرازق بقميص أسود وبنطال جينز فيما ظهر بطنها مكشوفاً.

ووضعت نظارة كبيرة بيضاء اللون وهي تستند إلى مقدمة سيارة قديمة، غير أن ما لفت في الصورة هو وجهها الذي بدا باهتاً ومليئاً بالتغضنات.

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واستغرب العديد من المتابعين عدم قدرة الفنانين أو مساعديهم على استخدام برنامج “الفوتوشوب” لتعديل صورهم، مشيرين إلى هناك صور لنجوم تظهر بشكل متقن بعد تعديلها، وأخرى على غرار إطلالة غادة عبد الرازق لم تكن مناسبة على الإطلاق.

View this post on Instagram A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek)

ولم تكترث الفنانة المصرية لردود الفعل الساخرة على الصور، وأبقتها كما هي عبر صفحتها الخاصة على “إنستغرام”، فيما طالبها البعض بحذفها حتى لا تتواصل السخرية عليها.

ردود أفعال وانتقادات لـ غادة عبد الرازق

وتباينت تعليقات المتابعين بين السخرية والتهكم وعلقت “لوزاني”: “عمرك شفت شي حيط عم يبكي”، فردت “منار رضا”: “الحيطة تبكي في الزاوية”.

وعقبت “ميلا”: “فوتوشوب السيراميك اتعوج” بينما قالت “هبة عبد الله”: “فوتوشوب بربع جنيه” وعلق آخر: “انتي أصلا مش محتاجة فوتوشوب حرام اللي بتعمليه بنفسك”.

ويعد مسلسل “تلت التلاتة” لغادة عبد الرازق، التي شاركت به في الموسم الرمضاني 2023، آخر أعمالها وهو مكون من 15 حلقة فقط، وتُجسد غادة في المسلسل أكثر من شخصية في الأحداث، التي تدور في إطار من التشويق والإثارة.

كما شاركت بطولة مسلسل “حدث بالفعل” مع كريم فهمي، وماجد المصري، ورنا رئيس، وأحمد عبدالله محمود، وهو تأليف فادي النجار، وإخراج محمد هشام الرشيدي والمقرر عرضه خلال العام الجاري.