عيد المقاومة والتحرير.. رفع نجمة داوود على شاطئ لبناني يفجر قنبلة غضب

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وطن- أثيرت حالة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، على خلفية رفع نجمة داوود في ساحة ميناء الصيادين في مدينة صور الواقعة جنوبي البلاد.

وأقدم أحد الشبان، على تحطيم مجسم النجمة وكتابة منشور على صفحته على “فيسبوك”، يهاجم من سمح برفع نجمة داوود اليهودية في المدينة.

سجل جدل على وسائل التواصل الإجتماعي اليوم على خلفية رفع نجمة داوود في ساحة ميناء الصيادين في #صور. وقام أحد الشبان بتحطيم مجسم النجمة وكتابة منشور على صفحته على "#فايسبوك"، يهاجم من سمح برفع نجمة داوود اليهودية في المدينة. وبنتيجة الإتصالات التي أجرتها "#الأخبار" pic.twitter.com/MKeIUuKaBi — جريدة الأخبار – لبنان (@alakhbarleb) May 20, 2023

في أعقاب موجة الجدل، قالت صحيفة الأخبار إنّ المجسم يأتي تحضيرا لاحتفالية في المنطقة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، ويشمل الحفل مشهد انهيار المجسم الذي يرمز إلى الكيان الصهيوني.

تبين بأن المجسم رفع اليوم تحضيرا للنشاط الذي سينظم غدا احتفالا ب #عيد_المقاومة_والتحرير. و كان من المقرر بأن يتخلل انهيار المجسم الذي يرمز إلى الكيان الصهيوني.#لبنان — جريدة الأخبار – لبنان (@alakhbarleb) May 20, 2023

ذكرى عيد المقاومة

وعيد المقاومة والتحرير يحتفل به في لبنان في يوم 25 أيار / مايو من كل عام، وهو تاريخ دحر الجيش الإسرائيلي من معظم الأراضي اللبنانية التي احتلها في العام 1978.

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ويحيي اللبنانيون هذا اليوم، سنوياً، باحتفالات رسمية وشعبية، ففي ذلك اليوم من عام 2000 نجحت المقاومة في دحر الجيش الإسرائيلي عن أراضي جنوب لبنان دون حصول أي مفاوضات أو اتفاقيات مع إسرائيل.

وكان التحرير قد بدأ بانسحاب القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة الموالية لها في 21 مايو من العام 2000 وقد اكتمل في ليل 24 مايو علما أنه لم يشمل مناطق في بلدة كفرشوبا ومزارع شبعا.

إجازة رسمية

وكانت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان، قد أصدرت قرارا بمنح إجازة رسمية في 25 مايو، وذلك للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد المقاومة والتحرير.

وقال نص القرار:”يعلن يوم الخميس في الخامس والعشرين من شهر أيار 2023، يوم عطلة وطنية لمناسبة عيد المقاومة والتحرير وتقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وجميع المدارس والجامعات”.

كما تضمن القرار، أن تخصص الحصة الأولى من اليوم التالي في جميع المدارس والمعاهد والجامعات لشرح أهمية هذه المناسبة الوطنية.