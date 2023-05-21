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عيد المقاومة والتحرير.. رفع نجمة داوود على شاطئ لبناني يفجر قنبلة غضب

أقدم أحد الشبان، على تحطيم مجسم النجمة وكتب منشور على صفحته على "فيسبوك"، يهاجم من سمح برفع نجمة داوود اليهودية

كتب خالد السعدي
رفع نجمة داوود على شاطئ لبناني watanserb.com
رفع نجمة داوود على شاطئ لبناني
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وطن- أثيرت حالة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، على خلفية رفع نجمة داوود في ساحة ميناء الصيادين في مدينة صور الواقعة جنوبي البلاد.

وأقدم أحد الشبان، على تحطيم مجسم النجمة وكتابة منشور على صفحته على “فيسبوك”، يهاجم من سمح برفع نجمة داوود اليهودية في المدينة.

في أعقاب موجة الجدل، قالت صحيفة الأخبار إنّ المجسم يأتي تحضيرا لاحتفالية في المنطقة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، ويشمل الحفل مشهد انهيار المجسم الذي يرمز إلى الكيان الصهيوني.

رفع نجمة داوود على شاطئ لبناني
رفع نجمة داوود على شاطئ لبناني

ذكرى عيد المقاومة

وعيد المقاومة والتحرير يحتفل به في لبنان في يوم 25 أيار / مايو من كل عام، وهو تاريخ دحر الجيش الإسرائيلي من معظم الأراضي اللبنانية التي احتلها في العام 1978.

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ويحيي اللبنانيون هذا اليوم، سنوياً، باحتفالات رسمية وشعبية، ففي ذلك اليوم من عام 2000 نجحت المقاومة في دحر الجيش الإسرائيلي عن أراضي جنوب لبنان دون حصول أي مفاوضات أو اتفاقيات مع إسرائيل.

وكان التحرير قد بدأ بانسحاب القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة الموالية لها في 21 مايو من العام 2000 وقد اكتمل في ليل 24 مايو علما أنه لم يشمل مناطق في بلدة كفرشوبا ومزارع شبعا.

إجازة رسمية

وكانت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان، قد أصدرت قرارا بمنح إجازة رسمية في 25 مايو، وذلك للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد المقاومة والتحرير.

وقال نص القرار:”يعلن يوم الخميس في الخامس والعشرين من شهر أيار 2023، يوم عطلة وطنية لمناسبة عيد المقاومة والتحرير وتقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وجميع المدارس والجامعات”.

كما تضمن القرار، أن تخصص الحصة الأولى من اليوم التالي في جميع المدارس والمعاهد والجامعات لشرح أهمية هذه المناسبة الوطنية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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