عواد هاشم.. قصة شاب يعاني من مرض نفسي فُجِع السودانيون بمقتله

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وطن- أصبح الشاب عواد هاشم، حديث السودانيين بعد مقتله على وقع الاشتباكات التي تضرب البلاد، بعدما كان قد ظهر الشاب الذي يسكن الشارع، في مقاطع فيديو سابقة يدعو فيها لوقف الحرب في بلاده.

الشاب عواد هاشم الذي كان يعاني مرضا نفسيا، ظهر في مقاطع فيديو وهو يدعو بعفوية شديدة، لحفظ أمن واستقرار السودان.

مقتل عواد هاشم

وفُجِع السودانيون بعد مقتل الشاب الذي كان حافظا للقرآن الكريم وحسن تلاوته، وانفطرت القلوب حزنًا على فراقه، بعدما كان يتخذ من الشوارع مسكنا آمنًا له.

من جانبه، قال الناشط التطوعي بالعمل الإنساني معز محمد شريف، إن عواد قُتل بعد هروبه من مبادرة “عوافي وسلامتك” التي تبنت علاجه في وقت سابق مع أسرته.

وكتب شريف عبر صفحته بموقع “فيسبوك“: “عواد مريض نفسي تم قتله بعد أن ظهر في فيديو رفع يديه بالدعاء لنهاية التمرد.. طبعا عواد يعيش في الشارع، وقد بدات مبادرةعوافي وسلامتك مع أسرته وعلاجه لكنه للأسف هرب ولم يتم العثور عليه حتي هذه اللحظة التي ظهر فيها.. ربنا يرحمه ويتقبله قبول حسن”.

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وكان شريف قد نشر مقطع فيديو يجمعه في جلسة بالشاب الراحل، إذ ظهر وهو يتلو آيات من القرآن الكريم.

وانهالت دعوات الترحم على الشاب السوداني القتيل، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات الأسى بعد مقتله.

وكتبت جميلة: “مع السلامة يا زول يا طيب.. انتهاء مراسم دفن الحافظ كتاب الله الشاب المرحوم باذن الله عواد هاشم قبل قليل بمشاركه اللواء نصرالدين قائد سلاح المدرعات.. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.. نحسبه عند الله شهيداً من شهداء الوطن، اللهم اجعله من الصديقين والشهداء والصالحين”.

💔 مع السلامة يا زول يا طيب 😭😭 💔 💔 إنتهاء مراسم دفن الحافظ كتاب الله الشاب المرحوم باذن الله عواد هاشم قبل قليل بمشاركه اللواء نصرالدين قائد سلاح المدرعات 💔 💔 الذين صبرو وعلي ربهم يتوكلون … نحسبه عند الله شهيداً من شهداء الوطن، اللهم اجعله من الصديقين والشهداء والصالحين… pic.twitter.com/eVir9Ai2eE — Jameela (@Bit_Batoul1417) May 20, 2023

وكتب اشيد: “عواد هاشم حافظ لكتاب الله دعا للسودان بالخير والفرج ودعا على المتمردين مرارا وتكرارا .. لم يرحموا ضعفه ولا اختلاله النفسي . فاردوه قتيلا.. هو أعقل منهم ومن البرهان الذي مكن لهم في الأرض التي جلهم ليسوا منها بل مرتزقة عابرين للحدود.. اللهم انتصر لعبدك هذا وخلص بلادنا من الظلمة وأدخله جنات تجري من تحتها الأنهار فلم يجد في الدنيا غير النار”.

ويشهد السودان، منذ منتصف أبريل/ نسان الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تشمل العاصمة الخرطوم ومدن أخرى شمالي وغربي البلاد.

وأعلنت الأمم المتحدة أن عدد ضحايا المعارك في السودان بلغ 705 قتلى و5287 جريحا، بينهم 203 قتلى و3254 جريحا في ولاية الخرطوم.

هدنة جديدة تستمر أسبوعا

وأمس السبت، أعلنت السعودية والولايات المتحدة دخول هدنة جديدة في السودان حيز التنفيذ مساء غد الاثنين على أن تستمر لمدة أسبوع، فضلا عن استمرار محادثات طرفي النزاع في جدة في محاولة للتوصل إلى وقف دائم للقتال وحل النزاع بالحوار.

وقال السفير الأمريكي لدى الخرطوم جون غودفري، في بيان، إن وقف إطلاق النار سيسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني، وتوفير مسار لوقف دائم للأعمال القتالية.