شبيهة جورجينا ريما العنزي تنهار بالبكاء في بث مُباشر وتكشف مفاجأة! (فيديو)

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وطن– لم تحتمل المشهورة السعودية ريما العنزي، والمعروفة بـ”شبيهة جورجينا”، الانتقادات التي تتعرض لها، وانهارت بالبكاء في بث مباشر عبر سناب شات

“لقمة عيشي”!

وقالت ريما العنزي خلال البث عبر حسابها على “سناب شات“: “أنا ما عندي شخصية وأنا راضية، إنتو إيش ضركم؟”.

وتابعت: “إذا كان عندي شخصية ولا ما عندي شخصية، إيش يضركم؟ تحاربوني في رزقي، تقطعون رزقي علي، جالسين تحاربوني في لقمة عيشي”.

وبدأت شبيهة جورجينا السعودية تستعطف المشاهدين حول ظروفها قائلة: “إنتوا ما تدرون عن شي.. إنتوا تشوفون ريم اللي جالسة ورا الشاشات اللي تصور وتطلع وساكتة.. طيب إنتوا عارفين أنا إيش أسوي؟ وإني أصرف على أهلي وأساعدهم؟”.

يتيمة الأب

وأردفت: “أقسم بالله العظيم أنا من يوم ما توفى أبوي الله يرحمه، فوق ال8 و9 سنين ما عشت يوم واحد سعيد”.

وكشفت ريما العنزي أنها المسؤولة عن عائلتها قائلة: “لا تفكرون أن أنا عايشة حياة وردية ومستانسة وعايشة حياتي.. أنا أهلي أمي خواتي كلهم في رقبتي شايلة همهم وأشياءهم وسويت كل شي بس عشان ما يحتاجون أحد ولا يحتاجون شخص كلب في حياتهم”.

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وتابعت باكية: “آخر شي في المقابل الناس جالسة تحاربني في رزقي.. طيب ليش؟ بس سؤال ليش أنا بس أبغى أعرف”.

تقليد جورجينا السبب

وحول تقليد جورجينا، قالت ريما: “لما أسألهم ليش يقولون عشان تقلدين جورجينا، طيب أقلد جورجينا إنتوا إيش تبون؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.. يارب دمعة أمي اليوم اللي نامت ودمعتها في عينها ياخذ حقها منكم”.

وقد اتُّهمت ريما العنزي بالخضوع لعمليات تجميل لتبدوَ نسخة طبق الأصل من جورجينا رودريغيز، غير أنّها نفت ذلك، وقالت في لقاء صحفي إنها لا تستخدم الفلاتر لتظهر على أنها “شبيهة جورجينا“.

شبيهة جورجينا: اشجع الفريق الي معه حلوين

pic.twitter.com/XtYN6d33h1 — Celebs Arabic (@CelebsArabic) January 19, 2023

وأوضحت أنها لا تقلّد شخصية جورجينا؛ بل تقلِّد ستايلها وإطلالاتها. مشيرةً إلى أن ذلك ما يطلبه متابعوها منها.

وقالت إنها تظهر لمعجبيها عبر تطبيق “تيك توك” دون مستحضرات التجميل خلال البثوث المباشرة، مبينةً أنّ عدداً قليلاً من الأشخاص كانوا يشبّهونها بجورجينا حينما تظهر في البث المباشر عبر “تيك توك”.