الأحد, مايو 21, 2023
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سيدة تتهم مديرها.. أرسل لها “xx” و”yy” فظنت أنها يطلبها لممارسة الجنس

عاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في بريطانيا رفعت دعوى قضائية ضد رئيسها بتهمة التحرش الجنسي بعد أن اعتقدت أنه يستخدم "xx" و"yy" و"؟؟؟؟" في رسالة بريد إلكتروني تطلب المزيد من المعلومات كانت طريقة مشفرة لطلب العلاقات الجنسية

كتب خالد السعدي
سيدة تتهم مديرها بممارسة الجنس watanserb.com
سيدة تتهم مديرها بممارسة الجنس
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وطن- رفعت عاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في بريطانيا، دعوًى قضائية ضد رئيسها بتهمة التحرش الجنسي بعد أن اعتقدت أنه يستخدم “xx” و”yy” و”؟؟؟؟” في رسالة بريد إلكتروني تطلب المزيد من المعلومات كانت طريقة مشفرة لطلب العلاقات الجنسية.

وزعمت كارينا غاسباروفا، أنه عندما أعاد ألكسندر جولاندريس تسمية ملف عمل بأحرفه الأولى “ajg” كان اختصارًا لـ”A Jumbo Genital”.

المحكمة ترفض الدعوى

وقالت محكمة العمل في محكمة لندن المركزية، إن تصوّر السيدة غاسباروفا للأحداث كان “منحرفًا”، وتمّ رفض ادعاءاتها.

كانت السيدة غاسباروفا مديرة مشروع في مكتب essDOCS بلندن، وهي شركة تقدّم “حلولاً تجارية غير ورقية”، وأخذت الشركة إلى المحكمة مدّعية التحرش الجنسي والتمييز والفصل التعسفي.

وسمعت المحكمة أنها تعتقد أنّ رئيسها السيد جولاندريس، كان يحاول التحدث معها، عند مناقشة الأعمال المتعلقة بمكالمات العمل، وزعمت أنه سيُحدّق بها.

وزُعم أيضًا أن مراسلات البريد الإلكتروني من جولاندريس كانت تلمح إلى الرغبة في “الانخراط في أفعال جنسية”.

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نصّ الرسالة

وورد البريد الإلكتروني من جولاندريس: “هل يمكنك إكمال ما يلي: الحل المستخدم حاليًا بواسطة xx شركات Agris وخطوط yy Barge في شحنات الذرة في التدفقات بين الجنوب والشمال في ؟؟؟؟ الممرات المائية”.

وأضافت الرسالة: “أيضًا، هل يمكنك أن تذكرني بما سيكون عليه رصيد الطرح والتوقيت.. شكرًا”.

جاسباروفا، التي مثّلت نفسها جادلت بأن “xx” تشير إلى القبلات، و”yy” إلى الاتصال الجنسي و”؟؟؟؟” كطريقة مشفرة للسؤال عن “متى ستكون مستعدة” للانخراط في أفعال جنسية.

سيدة تتهم مديرها فظنت أنها يطلبها لممارسة الجنس
سيدة تتهم مديرها فظنت أنه يطلبها لممارسة الجنس

صوت مُغرٍ

لكن هيئة المحكمة قالت إنه “طلب حقيقي للمعلومات”، ولا يشير إلى أي طبيعة جنسية.

ومن المزاعم الأخرى قول السيد جولاندريس: “أتمنى لك أمسية سعيدة”، فيما وصفته غاسباروفا بأنه “صوت جذاب”، وادّعت أنه لمس يدها عمدًا عندما وصل إلى فأرة الكمبيوتر.

وقالت المحكمة، إن أيّاً من الحادثتين لم تكن ذات طبيعة جنسية ورُفضت أيضًا.

وقالت السيدة غاسباروفا أمام اللجنة، إن السيد جولاندريس “غني وقوي”، وإن “الرجل في منصبه سيكون ذكيًا للغاية” بحيث لا يجعل أي تقدم واضحًا.

وقدّمت خطاب شكوى رسميًا في أبريل 2021 ضد جولاندريس، لكنها استقالت بعد رفضها، كما أُبلغت الجلسة.

ووُصفت ادعاءات السيدة غاسباروفا بأنها “تصوّر منحرف للأحداث اليومية” من قبل لجنة المحكمة، التي قالت أيضًا إنها “أظهرت ميلًا لتقديم مزاعم غير عادية بدون أدلة”.

تمّ رفض ادعاءات السيدة غاسباروفا بشأن التحرش الجنسي والتمييز والفصل التعسفي وأمرت بدفع 5000 جنيه إسترليني كتكاليف لـessDOCS.

المصدربي بي سي، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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