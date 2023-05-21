رجوة آل سيف.. خطيبة الأمير الحسين “فارسة” مولعة بالخيل (شاهد)

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وطن – يتساءل كثيرون عن كيف تقضى الآنسة رجوة آل سيف وقت فراغها، خاصة وقد أصبحت اليوم على بُعد أيام من عقد قرانها مع الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، في الأول من يونيو/حزيران 2023 بحضور كبار الشخصيات الرسمية في المنطقة العربية والعالمية.

وبينما يعرف جزء كبير من السعوديين والأردنيين، أن الآنسة رجـوة آل سيف مهندسة معمارية، يغيب عن جزء آخر أنها “فارسة” متألقة في عالم ركوب الخيل وهي بالأساس هوايتها المفضلة.

“الفارسة” رجوة آل سيف خطيبة الأمير الحسين بن عبد الله

رجوة آل سيف هي مهندسة معمارية تخرجت من جامعة “سيراكيوز” في نيويورك، وعملت في شركات تصميم في لوس أنجلوس والرياض.

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وبتتبع الصور، يظهر جلياّ أن هواية الآنسة رجـوة آل سيـف هي ركوب الخيل و الرسم والتصوير والسفر.

الفارسة رجوة ال سيف عاشقة للخيل منذ الطفوله……#رجوة_آل_سيف #الاردن pic.twitter.com/S1Jp9e08Mv — محبو سمو الأمير حسين بن عبدالله (@JordanianHashe) May 21, 2023

رجوة آل سيف هي امرأة ذكية ومبدعة وطموحة، تحظى بإعجاب الكثيرين بشخصيتها الجذابة وأسلوبها الأنيق.

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من هي الآنسة رجوة آل سيف؟

رجوة آل سيف هي مهندسة معمارية سعودية وخطـيبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني. ولدت في الرياض في 28 أبريل 1994.

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دَرَست الهندسة المعمارية في جامعة سيراكيوز في نيويورك، وتتمتع بالذكاء والفطنة. أُعلن عن خطوبتها من الأمير الحسين في 17 أغسطس 2022، في حفل أقيم في منزل والدها في الرياض، بحضور العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبد الله وأفراد من العائلتين الملكية والسعودية.

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تُعد رجوة آل سيف شخصية محبوبة ومحترمة، وستكون زوجة ولي العهد الأردني المستقبلية.