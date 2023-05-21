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رجوة آل سيف.. خطيبة الأمير الحسين “فارسة” مولعة بالخيل (شاهد)

السعودية رجوة بنت خالد آل سيف، خطيبة ولي العهد الأردني لديها هوايات عديدة أبرزها ركوب الخيل والرسم

كتب فهمي الورغمي
رجوة آل سيف خطيبة الحسين watanserb.com
خطيبة ولي عهد الأردن رجوة آل سيف
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وطن – يتساءل كثيرون عن كيف تقضى الآنسة رجوة آل سيف وقت فراغها، خاصة وقد أصبحت اليوم على بُعد أيام من عقد قرانها مع الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، في الأول من يونيو/حزيران 2023 بحضور كبار الشخصيات الرسمية في المنطقة العربية والعالمية.

وبينما يعرف جزء كبير من السعوديين والأردنيين، أن الآنسة رجـوة آل سيف مهندسة معمارية، يغيب عن جزء آخر أنها “فارسة” متألقة في عالم ركوب الخيل وهي بالأساس هوايتها المفضلة.

“الفارسة” رجوة آل سيف خطيبة الأمير الحسين بن عبد الله

رجوة آل سيف هي مهندسة معمارية تخرجت من جامعة “سيراكيوز” في نيويورك، وعملت في شركات تصميم في لوس أنجلوس والرياض.

وبتتبع الصور، يظهر جلياّ أن هواية الآنسة رجـوة آل سيـف هي ركوب الخيل و الرسم والتصوير والسفر.

رجوة آل سيف هي امرأة ذكية ومبدعة وطموحة، تحظى بإعجاب الكثيرين بشخصيتها الجذابة وأسلوبها الأنيق.

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من هي الآنسة رجوة آل سيف؟

رجوة آل سيف هي مهندسة معمارية سعودية وخطـيبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني. ولدت في الرياض في 28 أبريل 1994.

الأمير الحسين وخطيبته رجوة آل سيف
الأمير الحسين وخطيبته رجوة آل سيف

دَرَست الهندسة المعمارية في جامعة سيراكيوز في نيويورك، وتتمتع بالذكاء والفطنة. أُعلن عن خطوبتها من الأمير الحسين في 17 أغسطس 2022، في حفل أقيم في منزل والدها في الرياض، بحضور العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبد الله وأفراد من العائلتين الملكية والسعودية.

تُعد رجوة آل سيف شخصية محبوبة ومحترمة، وستكون زوجة ولي العهد الأردني المستقبلية.

خطوبة الأمير الحسين ورجوة آل سيف
خطوبة الأمير الحسين ورجوة آل سيف
المصدرانستغرام + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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