الأحد, مايو 21, 2023
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جورجينا تخطف الأضواء من عيد ميلاد شقيقتها بـ”جمبسوت” يكشف حجم مؤخرتها! (شاهد)

كتب رفيف عبدالله
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وطن- احتفلت جورجينا روديغيز، صديقة كريستيانو رونالدو، بعيد ميلاد أختها إيفانا رودريغيز، بملابس مثيرة للغاية.

صور من الخلف فقط

لجأت جورجينا رودريغيز إلى انستجرام، لتعبر عن حبها لأختها إيفانا، لكنها كالعادة سرقت الأضواء منها بجمبسوت أبيض مفتوح الظهر، ويبرز مؤخرتها بشكل واضح.

جورجينا روديغيز وشقيقتها
كشفت العارضة الأرجنتينية عن جسدها من الخلف

وركزت جورجينا في صورها أن تكون من الخلف، حيث فتحة الظهر، بينما كان الجمبسوت مغلقاً من الأمام.

جورجينا روديغيز وشقيقتها
استعرضت جورجينا حجم مؤخرتها بالصور التي حرصت أن تلتقطها من الخلف

بينما كان شقيقتها إيفانا ترتدي ملابس رسمية فضفاضة باللون الأسود.

جورجينا روديغيز وشقيقتها
جورجينا روديغيز وشقيقتها إيفانا
جورجينا روديغيز وشقيقتها
ملابس إيفانا أكثر حشمة من شقيقتها

رسالة صادقة

كما نشرت عارضة الأزياء الأرجنتينية أيضًا رسالة صادقة لأختها.

وكتبت جورجينا: “الاحتفال بعيد ميلاد توأم روحي الـ31.. أحبك شيما”.

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وترك كريستيانو رونالدو أربعة رموز تعبيرية للقلب كتعليق تحت منشور جورجينا.

جورجينا روديغيز وشقيقتها
إيفانا وعائلتها مع جورجينا وأطفالها

الجدير بالذكر أن إيفانا رودريغيز هي أخت جورجينا رودريغيز المشهورة، وعلى الرغم من أنها لم تتردد أبدًا في أن تكون مع “جيو” إذا طلبت منها ذلك، فقد ظهرت في الواقع في مسلسلها الوثائقي “أنا جورجينا” على “نت فليكس”.

حياة متواضعة

وقد رأينا أيضًا لها لقطة في برنامج إل هورميجويرو، في الواقع، تعيش إيفانا حياة مناقضة ومفاجئة تمامًا لما قد يظنه المرء.

تعيش شقيقة جورجينا في مدينة خيخون شمال غرب إسبانيا، بطريقة متحفظة جداً. وهي ليست أخت جورجينا الكبرى فحسب؛ بل هي أيضًا جزء من قائمة أصدقائها.

هذا هو السبب في أننا نراها عملياً في جميع حلقات “أنا جورجينا”، تستمتع بالرحلات والكماليات مع أختها، ولكن الحقيقة هي أن كل هذه لحظات مؤقتة.

حيث تعيش الشابة في خيخون، وعلى الرغم من ذلك تظهر من حين إلى آخر، كمؤثرة عبر حسابها على “انستجرام“. لكن حياتها “طبيعية” أكثر بكثير من تلك التي تعيشها جورجينا رودريغيز مع كريستيانو رونالدو.

قصة نجاح

تشارك شقيقة جورجينا حياتها مع شريكها، النحات كارلوس غارسيا (45 عامًا). وهو صديق لكريستيانو ومصمم تمثال نصفي للاعب يقع في مطار ماديرا الدولي.

في الواقع، كان رونالدو هو مَن عرّفهما ببعضيهما، ويبدو أن الإعجاب كان فوريًا.

 

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من ناحية أخرى، فهي نشطة للغاية على الشبكات الاجتماعية، حيث تعرض حياتها اليومية كأم ونراها أيضًا كثيرًا مع أختها.

ولكنها أيضًا على هذه الشبكة الاجتماعية تشرح إيفانا كيفية نظامها الغذائي لفقدان الوزن، بعد عامين. حين كان وزنها أكثر من 100 كيلوغرام بعد حملها، وإصابتها في الظهر التي منعتها من الحركة.

 

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A post shared by Ivana Rodríguez (@ivana.rodriguez)

ساعدها شريكها في تحسين نفسها وتحقيق هدفها في إنقاص الوزن. إنه أكبر داعم لها، ويظهر أيضًا في العديد من صورها.

رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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