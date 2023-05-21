مفاجأة في ترتيب أفضل جوازات السفر لعام 2023 .. دولة خليجية أولاً

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وطن- احتلّ جواز السفر الإماراتي المرتبة الأولى في ترتيب أفضل جوازات السفر لعام 2023، من بين 199 دولة في القائمة، جمعتها شركة الاستشارات الخارجية Nomad Capitalist.

في حين كانت لوكسمبورغ تعتبر الدولة التي تمتلك أقوى جواز سفر خلال العامين الماضيين على التوالي، فإن جواز السفر الإماراتي، هو مفاجأة هذا العام.

تم تصنيف جميع البلدان وفقًا لخمسة معايير هي: فرص السفر بدون تأشيرة، وفرض الضرائب على المواطنين، وإمكانيات الجنسية المزدوجة، والحرية الشخصية.

جواز السفر الإماراتي يحتل المرتبة الأولى في أفضل جوازات السفر لعام 2023

احتلّت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول هذا العام، حيث سجّلت 110.50 في جميع المعايير الخمس آنفة الذكر.

لكنّ الإمارات دخلت فقط المراكز العشرة الأولى لأول مرة، حيث احتلت المرتبة 35 في عام 2022، و38 في عام 2021.

قفز جواز السفر الإماراتي في القائمة، لأنه يتمتع بامتيازات السفر بدون تأشيرة إلى معظم الأماكن -181 في المجموع- ولا توجد ضرائب على الدخل ووجود متزايد باستمرار على الساحة العالمية. وفق ما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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هذه العوامل، من بين العديد من العوامل الأخرى، تجعلها مكانًا جذابًا للمواطنين العالميين الطموحين.

تراجعت لوكسمبورغ إلى المركز الثاني في ترتيب أفضل جوازات السفر لعام 2023، بينما جاءت سويسرا وأيرلندا في المركز الثالث والرابع على التوالي.

احتلت أيرلندا المرتبة الرابعة في القائمة إلى جانب البرتغال، حيث تمّت الإشادة بها بسبب معدلاتها المنخفضة لضرائب الشركات.

ومع ذلك، فقد تراجعت المملكة المتحدة في ترتيبها. في العام الماضي، كانت في المرتبة 26 بمجموع 109.50.

لكن هذا العام، انخفض أكثر، حيث يحتل الآن المركز 30. سجلت الدولة 102.50 فقط بشكل عام، و30 نقطة للضرائب، و20 للإدراك، و50 للجنسية المزدوجة، و30 فقط للحرية.

ومع ذلك، لا تزال المملكة المتحدة متقدمةً على كلٍّ من أستراليا والولايات المتحدة، اللتين تحتلان المرتبة 38 و43 على التوالي.

وبينما لا يزال جواز السفر البريطاني مصنّفًا من بين الأفضل في العالم، فمن غير المرجح أن نراه يستعيد مكانًا في المراكز العشرة الأولى.

وكانت آخر القائمة أفغانستان، حيث سجّلت 26.50 نقطة فقط. في العام الماضي كانت أيضًا في المركز الأخير، كما كانت في عام 2021.