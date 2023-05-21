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رياضة

ترتيب الدوري الألماني 2023 بعد خسارة بايرن ميونخ أمام لايبزيغ

منافسات الجولة ال33 من الدوري الألماني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الألماني 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الألماني 2023
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وطن- تلقى فريق بايرن ميونخ الهزيمة أمام أر بي لايبزيغ، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الدوري الألماني 2023 في منافسات الجولة ال33.

وافتتح صاحب الأرض بايرن ميونخ أولى أهداف المباراة داخل شباك الضيف لايبزيغ، في الدقيقة 25 عن طريق اللاعب سيرج غنابري.

مباراة بايرن ميونخ ولايبزيغ

وأدرك فريق لايبزيغ  هدف التعادل عند الدقيقة ال64 عن طريق اللاعب كونراد لايمر، وعزز الفريق بهدف ثاني من توقيع اللاعب كريستوفر نكونكو في الدقيقة ال76 من ركلة جزاء.

كما وأضاف اللاعب دومينيك سوبوسلاي هدف الانتصار الثالث في الدقيقة ال86 من ركلة جزاء ثانية تحصل عليها الفريق في المباراة.

ورغم خسارة بايرن ميونخ المباراة أمام أر بي لايبزيغ، إلا أنه متفوقاً على صعيد التسديدات. حيث وصلت إلى 17 تسديدة، كما والاستحواذ على الكرة بنسبة 60%.

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فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس لايبزيغ إلى 14 تسديدة، كما وجاءت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 40% في المباراة.

كما وسيلتقي فريق بايرن ميونخ بعد تلك الخسارة أمام كولن، السبت، في منافسات الجولة ال34 من الدوري الألماني الممتاز(البوندسليغا).

ترتيب الدوري الألماني 2023

وآتى ترتيب الدوري الألماني 2022-2023، بعد خسارة حامل اللقب بايرن ميونخ المتصدر أمام أر بي لايبزيغ، كما يلي:

بايرن ميونخ  68 نقطة.

بوروسيا دورتموند 67 نقطة.

أر بي لايبزيغ 63 نقطة.

يونيون برلين 59 نقطة.

فرايبورغ 59 نقطة.

ليفركوزن 49 نقطة.

فولفسبورغ 49 نقطة.

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

آينتراخت فرانكفورت 47 نقطة.

ماينتس 45 نقطة.

كولن 42 نقطة.

بايرن ميونخ ولايبزيغ
بايرن ميونخ ولايبزيغ

كما وستختتم منافسات الدوري الألماني الممتاز، الأحد، بمواجهة ليفركوزن وبوروسيا مونشغلادباخ، على ميدان ملعب ( باي أرينا).

المصدروطن + بايرن ميونخ تويتر + الدوري الألماني تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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