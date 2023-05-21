ترتيب الدوري الألماني 2023 بعد خسارة بايرن ميونخ أمام لايبزيغ

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وطن- تلقى فريق بايرن ميونخ الهزيمة أمام أر بي لايبزيغ، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الدوري الألماني 2023 في منافسات الجولة ال33.

وافتتح صاحب الأرض بايرن ميونخ أولى أهداف المباراة داخل شباك الضيف لايبزيغ، في الدقيقة 25 عن طريق اللاعب سيرج غنابري.

مباراة بايرن ميونخ ولايبزيغ

وأدرك فريق لايبزيغ هدف التعادل عند الدقيقة ال64 عن طريق اللاعب كونراد لايمر، وعزز الفريق بهدف ثاني من توقيع اللاعب كريستوفر نكونكو في الدقيقة ال76 من ركلة جزاء.

كما وأضاف اللاعب دومينيك سوبوسلاي هدف الانتصار الثالث في الدقيقة ال86 من ركلة جزاء ثانية تحصل عليها الفريق في المباراة.

ورغم خسارة بايرن ميونخ المباراة أمام أر بي لايبزيغ، إلا أنه متفوقاً على صعيد التسديدات. حيث وصلت إلى 17 تسديدة، كما والاستحواذ على الكرة بنسبة 60%.

#BundesligaMatchFacts by @AWS_DACH: Das Meisterrennen spitzt sich zu! Der @FCBayern und der @BVB haben Unterschiedsspieler in ihren Reihen, die den Kampf um die Meisterschale entscheiden können! pic.twitter.com/vlDfl20nZX — BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) May 17, 2023

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فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس لايبزيغ إلى 14 تسديدة، كما وجاءت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 40% في المباراة.

كما وسيلتقي فريق بايرن ميونخ بعد تلك الخسارة أمام كولن، السبت، في منافسات الجولة ال34 من الدوري الألماني الممتاز(البوندسليغا).

ترتيب الدوري الألماني 2023

وآتى ترتيب الدوري الألماني 2022-2023، بعد خسارة حامل اللقب بايرن ميونخ المتصدر أمام أر بي لايبزيغ، كما يلي:

بايرن ميونخ 68 نقطة.

بوروسيا دورتموند 67 نقطة.

أر بي لايبزيغ 63 نقطة.

يونيون برلين 59 نقطة.

فرايبورغ 59 نقطة.

ليفركوزن 49 نقطة.

فولفسبورغ 49 نقطة.

آينتراخت فرانكفورت 47 نقطة.

ماينتس 45 نقطة.

كولن 42 نقطة.

كما وستختتم منافسات الدوري الألماني الممتاز، الأحد، بمواجهة ليفركوزن وبوروسيا مونشغلادباخ، على ميدان ملعب ( باي أرينا).