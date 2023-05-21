بيكيه عاري الصدر في وضع حميمي مع كلارا شيا في ثاني صورة علنية لهما (شاهد)

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وطن– منذ أن بدأ جيرارد بيكيه علاقته بكلارا شيا، حاول أن يكون حكيماً في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ثاني صورة علنية

ونشر جيرارد بيكيه أول صورة له مع كلارا شيا في يناير الماضي، ومنذ ذلك الحين، لم يكن هناك ما يشير إليها عبر حساباته.

لكن لاعب نادي برشلونة السابق فاجأ متابعيه مرة أخرى بصورة جديدة مع كلارا شيا، تلقت بالطبع وابلاً من التعليقات.

وظهر بيكيه في الصورة التي نشرها عبر حسابه على “انستجرام” عاري الصدر، بينما ارتدت عشيقته كلارا تيشرت أسود واسعاً.

هجوم جمهور شاكيرا

وبدا أن الصورة كانت وهما يجلسان في مكان ما خارج المنزل.

وأرفق بيكيه الصورة برمز تعبيري على شكل قلب.

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وكالعادة، انقسم متابعو بيكيه في آرائهم في قسم التعليقات، وكتب أحدهم: “في كل مرة تنجح فيها شاكيرا، يقوم بتحميل صورة مع كلارا، صدفة؟ لا أعتقد ذلك”.

بينما أضاف آخر ما يلي: “لقد دخلت للتو لأرى التعليقات وجعلتني أضحك بالفعل”.

رسائل جارحة

وكتبت متابعة: “ماذا كان هذا؟ هل حياة شاكيرا في ميامي تدمرك لهذه الدرجة؟”

وفسّر متابع الصور كما رآها: “هذا المنشور يثير الدهشة، لا أعرف كيف أفسر هذه الصورة. إذا كان الأمر يتعلق بإظهار أنهما ما زالا معًا وسعداء، فلماذا يبدو قذرًا ويبدو أنها خائفة؟”

وفي أكثر من مناسبة، ندّد لاعب كرة القدم السابق بالرسائل الجارحة التي يتلقّاها من جماهير شاكيرا.

الخلاف الأخير بين شاكيرا وبيكيه

شهدت حياة شاكيرا وبيكيه منعطفًا قدره 180 درجة في الأشهر الأخيرة.

استقرّت النجمة الكولومبية في ميامي مع أطفالها ولا تزال محور الأخبار. هذه المرة كنتيجة للأغنية الجديدة التي تمّ إصدارها.

هذه المرة استخدمت طفليها: ميلان وساشا، لتأليف أغنية مليئة باللوم تجاه شريكها العاطفي السابق.

إجراء قانوني

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن انزعاج بيكيه الشديد من شاكيرا لأنها سمحت لطفليهما بالمشاركة في كليب أغنيتها الجديدة.

وأوضحت الصحيفة أن بيكيه تفاجأ برؤية ساشا وميلان في العمل الغنائيّ برفقة والدتهما.

وأشار إلى أنه كان على شاكيرا أن تحصل على إذنه قبل أن تُشرك ابنيهما في الكليب الذي حصد 38 مشاهدة عبر يوتيوب في 3 أيام فقط.

وقالت الصحافية الإسبانية لورينا فاسكويز: “بيكيه لم يكن على علم بالأمر، ولم يُطلب منه الإذن، ويبدو أن طفليه لم يخبراه”.

وأشارت فاسكويز إلى أن بيكيه في حالة صدمة، ويتحدّث مع محاميه لمناقشة الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها.