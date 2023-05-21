الأحد, مايو 21, 2023
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حياتنا

بعد تسريب فضيحتها الجنسية.. دومينيك حوراني تثيير الجدل حول جنسها الثالث (شاهد)

دومينيك حوراني ظهرت من خلال البث الخاص عبر سناب شات وهي تتعرى لمتابعيها وتصف مواطن خليجي بالعبد

كتب سالم حنفي
فضيحة دومينيك حوراني watanserb.com
الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني
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وطن – بعد أيام قليلة فقط من تسريب مقاطع جنسية لها، فاجات الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني متابعيها بفيدو مثير للجدل تحدثت فيه عن نوع جنسها.

وظهرت دومينيك حوراني وهي تقود سيارتها لتخبر متابعيها عن “حكمة اليوم” حول أنواع النساء المتواجدات في العالم.

وقالت دومينيك حوراني أن هنالك نوعان من النساء في هذا العالم، لتضيف متحدثة عن نفسها بالقول: “أما أنا فهو النوع الثالث”.

فضيحة دومينيك حوراني الجنسية

وكانت الفنانة دومينيك حوراني قد أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام قليلة، بعد تفجر فضيحة جنسية لها تم كشفها من خلال تسجيل فيديوهات “خاصة” لها مع معجبيها عبر خدمة البث الخاص على سناب شات.

وظهرت دومينيك حوراني في أحد المقاطع الجنسية التي كشفت عنها صفحة “شاربليتا” الشهيرة على انستغرام، والمتخصصة في نشر فضئح الفنانين، وهي عارية على السرير في غرفة نومها وتخاطب شخصاً يدعى “مشعل”، وتصفه بالعبد والحيوان.

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دومينيك حوراني
دومينيك حوراني عارية في سريرها

وعبرت دومينيك حوراني بأنها تحب الرجل “العبد المطيع” مثله لينفّذ لها كل أوامرها، على اعتبار أنها أميرة وملكة وشرف لكل رجل، على حدّ زعمها.

دومينيك حوراني
دومينيك حوراني تخاطب رجل خليجي وتصفه بـ “المطيع”

وخلال البث، أوضحت دومينيك حوراني أنها تحب الرجل الذي تطلب منه أن يذهب للبيت مثل “الكلب” فيعود للبيت، وأن تطلب منه أن “يلحس” حذاءها فيفعل، وكذلك أن يشرب من كعب حذائها العصير.

دومينيك حوراني تكشف صدرها

كما ظهرت دومينيك حوراني في مقطع آخر مرتدية قميص نوم أحمر، وتقوم ببثٍّ جنسي لمتابعيها.

دومينيك حوراني
دومينيك حوراني متدية قميص نوم على بث خاص على سناب تشات

وقامت دومينيك حوراني بالعديد من الحركات الإغرائية حتى كشفت عن صدرها.

دومينيك حوراني
دومينيك حوراني كشفت صدرها على البث الخاص في سناب تشات

عرض جنسي سادي

وفي مقطع آخر، قامت دومينك خلال البث بتقديم عرض جنسي سادي، حيث ظهرت مرتدية قميصاً أبيض شفافاً كشف ثدييها، حاملة عصًا لممارسة السادية الجنسية مع ارتداء قناع أسود لتكمل المشهد.

دومينيك حوراني
دومينيك حوراني ترتدي قميصا أبيضا كشف ثدييها

دومينيك حوراني لجأت للفلاتر لإخفاء شخصيتها

وظهرت الفنانة دومينيك حوراني في العديد من المقاطع التي لا يتسع المجال هنا للحديث عنها بشكل كامل، إلا أن الفنانة دومينيك حوراني اعتمدت في باقي الفيديوهات على وضع فلتر ليخفي شكلها، إلا أن الفلتر لم يستطع إخفاء شخصيتها وشكلها المعروف لدى الجميع.

دومينيك حوراني وغيرة زوجها

وكانت دومينيك حوراني قد تسببت بموجة جدل كبيرة في ديسمبر/كانون الاول الماضي بعد حديثها عن علاقتها بزوجها، حيث كشفت أنه لم يعد يشعر بالغيرة عليها، كما أنه يشجعها على ارتداء الملابس القصيرة على غرار النساء في الدول الأوروبية.

وقالت حوراني في تصريحات صحفية إن زوجها توقف عن الغيرة عليها موضحة: ”زوجي في البداية كان يغير بس بعد 15 سنة خلاص نفضلي قال بيثق في وبيحترمني“.

وتابعت النجمة اللبنانية المثيرة للجدل: ”زوجي بيقول لي لازم تبقي زي الاوروبيين البسي قصير وبقول لي اقفلي من فوق وافتحي من تحت عادي“.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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