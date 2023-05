برشلونة يتلقى صفعة قوية بعد التتويج بلقب “الليغا” الإسبانية

- Advertisement -

وطن- تلقى برشلونة صفعة بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني “الليغا”، بعد الخسارة أمام ريال سوسيداد، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال35.

وسجل ريال سوسيداد أولى أهداف المباراة عند الدقيقة ال5 عن طريق ميكل ميرينو، كما وعزز ريال سوسيداد في الدقيقة ال72.

وأحرز فريق برشلونة الهدف الوحيد للفريق في المباراة عن طريق اللاعب روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة ال90.

وشهدت المباراة الإثارة والقوة بين كلا الفريقين، حيث تساوى فريق برشلونة مع منافسه ريال سوسيداد على مستوى التسديدات التي وصلت إلى 13 تسديدة.

كما وتفوق برشلونة في الاستحواذ على الكرة بنسبة 68%، فيما وصل استحواذ الفريق المنافس ريال سوسيداد بنسبة 32%.

وتعد الخسارة الرابعة التي يتلقاها برشلونة في منافسات الدوري الممتاز، بعد خوضه 35 مباراة، حقق فيها الفوز في 27 مباراة. كما وتلقى الخسارة في 4 مباريات حتى يومنا هذا.

وسيلتقي فريق برشلونة (البلوغرانا)، أمام نظيره بلد الوليد، الثلاثاء، في منافسات الجولة ال36 من الدوري الإسباني الممتاز على ملعب ( نويغو خوسيه زوريلا).

ودخل المدرب الإسباني تشافي، المباراة القوية أمام ريال سوسيداد خارج ميدانه، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع التشكيلة: جوردي ألبا، أندرياس كريستنسن، جول كوندي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بوسكيتس، فرانك كيسيه.

مركز الهجوم: روبرت ليفاناندوفسكي، عثمان ديمبيلي، رافينيا دياز.

ويعتلي برشلونة المتوج بلقب الدوري الإسباني لهذا الموسم برصيد 85 نقطة، بعد نجاحه في توسيع الفارق مع غريمه التقليدي الوصيف ريال مدريد إلى 14 نقطة.

