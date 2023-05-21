أين سيقام نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 بين الأهلي والوداد؟!

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وطن- يترقب عشاق كرة القدم موعد القمة الكروية المرتقبة بين الأهلي والوداد للموسم الثاني على التوالي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023.

ونجح بطل النسخة الماضية الوداد الرياضي المغربي، في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة الأفريقية للدفاع عن لقبه، بعد تعادله أمام صن دوانز الجنوبي الأفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وكان مباراة الذهاب بين الوداد وصن دوانز على ملعب ” محمد الخامس” بدولة المغرب، قد انتهت بنتيجة التعادل السلبي بين كلا الفريقين، ليتأهل حامل اللقب إلى المباراة النهائية، وفق قاعدة احتساب الهدف خارج ميدانه.

كما وبذلك حقق فريق الوداد المغربي التأهل إلى مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، للموسم الثاني على التولي، بعد أن توج على ميدانه باللقب العام الماضي على حساب الوصيف الأهلي المصري بهدفين دون مقابل.

نهائي اعتدنا عليه خلال السنوات الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا! 🤩 لحظة لا تنسوها خلال مواجهاتهم السابقة؟ 🤔#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly | @WACofficiel pic.twitter.com/1ZpvfMqUVW — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 20, 2023

وتمكن الأهلي المصري (المارد الأحمر) كعادته، في حجز بطاقة العبور على حساب الترجي التونسي. بعد الفوز عليه بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي البطولة القارية الأفريقية.

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أين سيقام نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، عن تفاصيل مباراة النهائي الذي سيجمع الأهلي والوداد. للموسم الثاني على التوالي، في ختام منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، وهي على النحو الآتي:

مباراة الذهاب ” النهائي”

وستقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، في ال4 من شهر يونيو / حزيران الشهر القادم على ملعب ( ستاد القاهرة الدولي) في جمهورية مصر العربية.

السيناريو يعيد نفسه! 🔁 الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي. 🏆 من يحمل كأس البطولة هذا الموسم؟ 🤔#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/GPFs66f366 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 20, 2023

مباراة الإياب ” النهائي”

كما وستقام مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، على ملعب ( محمد الخامس) في الدار البيضاء بدولة المغرب.

للمرة الثانية على التوالي.. الأهلي يواجه الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل الأخير مع صنداونز 2-2 في بريتوريا 🏆💥 نهائي عربي خالص 🔥 pic.twitter.com/6ngK8bndD5 — Yallakora (@Yallakoranow) May 20, 2023

ويتطلع فريق الأهلي المصري إلى التتويج باللقب ال11 في تاريخ مسيرته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، كما هو الحال منافسه الوداد الذي سيقاتل بقوة على اللقب للتتويج به. للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخ مسيرته.