الأحد, مايو 21, 2023
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رياضة

أين سيقام نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 بين الأهلي والوداد؟!

موعد ومكان نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023 بين الأهلي المصري والوداد المغربي

كتب فارس أبو شيحة
أين سيقام نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 watanserb.com
أين سيقام نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023
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وطن- يترقب عشاق كرة القدم موعد القمة الكروية المرتقبة بين الأهلي والوداد للموسم الثاني على التوالي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023.

ونجح بطل النسخة الماضية الوداد الرياضي المغربي، في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة الأفريقية للدفاع عن لقبه، بعد تعادله أمام صن دوانز الجنوبي الأفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وكان مباراة الذهاب بين الوداد وصن دوانز على ملعب ” محمد الخامس” بدولة المغرب، قد انتهت بنتيجة التعادل السلبي بين كلا الفريقين، ليتأهل حامل اللقب إلى المباراة النهائية، وفق قاعدة احتساب الهدف خارج ميدانه.

كما وبذلك حقق فريق الوداد المغربي التأهل إلى مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، للموسم الثاني على التولي، بعد أن توج على ميدانه باللقب العام الماضي على حساب الوصيف الأهلي المصري بهدفين دون مقابل.

وتمكن الأهلي المصري (المارد الأحمر) كعادته، في حجز بطاقة العبور على حساب الترجي التونسي. بعد الفوز عليه بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي البطولة القارية الأفريقية.

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نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023
نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

أين سيقام نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، عن تفاصيل مباراة النهائي الذي سيجمع الأهلي والوداد. للموسم الثاني على التوالي، في ختام منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، وهي على النحو الآتي:

مباراة الذهاب ” النهائي”

وستقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، في ال4 من شهر يونيو / حزيران الشهر القادم على ملعب ( ستاد القاهرة الدولي) في جمهورية مصر العربية.

مباراة الإياب ” النهائي”

كما وستقام مباراة  إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، على ملعب ( محمد الخامس) في الدار البيضاء بدولة المغرب.

ويتطلع فريق الأهلي المصري إلى التتويج باللقب ال11 في تاريخ مسيرته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، كما هو الحال منافسه الوداد الذي سيقاتل بقوة على اللقب للتتويج به. للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخ مسيرته.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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