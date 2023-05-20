5 عوامل تعزز ظهور اضطرابات الانتصاب

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وطن-يُعرَّف ضعف الانتصاب بأنه عدم قدرة الرجل على تحقيقه والحفاظ عليه في أثناء الجماع. وبحسب الأطباء، فإن أمراضاً مثل: مرض السكري والتوتر، تعتبر من بين خمس عوامل مهمة تزيد من مخاطر اضطرابات الانتصاب.

وبحسب تقرير لمجلة “فام أكتيال” الفرنسية، فإن ستة من كل عشرة رجال أو 61٪، واجهوا مشكلة ضعف الانتصاب بالفعل مرة واحدة على الأقل في حياتهم. ناهيك بأنه من الشائع جدًا ابتداءً من سن الخمسين، أن ضعف الانتصاب، والذي يُطلق عليه أيضًا “العجز الجنسي”، تراجع القدرة على الانتصاب. وبشكل عام، ترتبط مشكلة ضعف الانتصاب بالحالة الصحية الجسدية أو النفسية للرجل.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإذا كان هناك عوامل متعددة تعزز من ظهور اضطرابات الانتصاب، فإن خمسةً منها على وجه الخصوص ستزيد من مخاطر التعرض له. وفي الواقع، في مقطع فيديو نُشر على شبكة TikTok، شرح الدكتور لويس بنديان، طبيب القلب المعروف على المنصة باسمه المستعار “Drtik_tok”، العلامات الخمس الرئيسية التي يمكن أن تعزز العجز الجنسي.

داء السكري والتوتر.. هذه العلامات الخمس تزيد من خطر الإصابة بضعف الانتصاب

بشكل عام، تظهر هذه الاختلالات بشكل تدريجي، حتى على مدى عدة سنوات. وفقًا للدكتور لويس بنديان، فإن هذه العوامل الخمسة الرئيسية يمكن أن تعزز ضعف الانتصاب:

أمراض غير معدية

يشرح طبيب القلب أن بعض الأمراض مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو السمنة يمكن أن تضرّ بالشرايين وتقلل كمية الدم المتدفق إلى القضيب، وبالتالي تعزز ظهور ضعف الانتصاب.

أمراض عقلية

هناك عامل آخر يعزز العجز الجنسي؛ وهو الاضطرابات النفسية مثل التوتر أو الاكتئاب. وفقًا للطبيب فإن القلق بشأن “الأداء” هو أحد الأسباب النفسية الأولى لمشاكل الانتصاب. وفي الواقع، في بعض الحالات، يخشى الرجل عدم القدرة على الانتصاب وعدم القدرة على إرضاء شريكه. وهكذا فإن مخاوفه التوقّعية تمنع ظهور عملية الانتصاب الطبيعي.

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انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون

وفقاً للدكتور بنديان، فإن الانخفاض في مستويات هرمون التستوستيرون ظاهرة تحدث بشكل طبيعي مع تقدم العمر، ولكن ليس هذا فقط، حيث أضاف: “هناك أيضًا أمراض تقلل من مستويات هرمون التستوستيرون”.

الدواء

العامل الآخر الذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بضعف الانتصاب هو تناول الأدوية. ففي الواقع، هناك العديد من الأدوية التي يمكن أن تقلل من الانتصاب مثل بعض الأدوات التي تساعد على تقليل التوتر، أو بعض مضادات الاكتئاب، بحسب ما شرحه طبيب القلب.

تعاطي المخدرات واستهلاك الكحول

يشير الدكتور لويس بنديان إلى أن استهلاك المخدرات والكحول من أهم عوامل ضعف الانتصاب. وهذا ما ينجرّ عن التدخين؛ فهذه المادة تضرّ بشكل كلي على عملية الانتصاب، وإذا لاحضتَ ذلك، فعليك الإقلاع عن التدخين على الفور”.