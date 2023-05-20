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ياسمين صبري في إطلالة مثيرة من داخل الجيم تستعرض قوة تحملها! (فيديو)

تشارك ياسمين صبري بشكل دوري صورها وفيديوهاتها وهي تمارس تمارين مختلفة رغم صعوبة المحافظة عليها كروتين يومي بالنسبة للكثيرين

كتب رفيف عبدالله
ياسمين صبري في إطلالة مثيرة من داخل الجيم تستعرض قوة تحملها! (شاهد) watanserb.com
ياسمين صبري
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وطن– استعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري، قوة تحملها بدنياً بصورة ومقطع فيديو جديدين عبر حسابها على “انستقرام”.

45 دقيقة من الرياضة

وظهرت ياسمين صبري في اللقطات الجديدة بشعر مبلل، وهي تمارس “اليوغا”، مرتدية توب أسود وليجن مخطط بالأحمر والأسود.

ياسمين صبري
ظهرت ياسمين بشعر مبلل

وفي الفيديو الآخر، أظهرت ياسمين أنها مارست الرياضة على إحدى الآلات لأكثر من 45 دقيقة.

وتركت ياسمين صبري الصورة والفيديو بلا تعليق، لكنها أتاحت الأمر لمتابعيها الذين تغزلوا بجمالها ورشاقتها وقوة تحملها.

ياسمين صبري
إحدى الصور التي استعرضها بها ياسمين قوة تحملها

فتح الحوض

وسبق أن شاركت ياسمين صبري صورة مشابهة قبل أيام، لكنها أكثر إثارة وجاذبية.

وتظهر طليقة أحمد أبو هشيمة فيها وهي داخل صالة الجيم. وقد تمكّنت من إجادة أحد أصعب تمارين اللياقة البدنية “فتح الحوض”.

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ياسمين صبري
الهدف من ممارسة تمارين فتح الحوض هو تخفيف التوتر في العضلات

الجدير بالذكر أنّ الهدف من ممارسة تمارين فتح الحوض هو تخفيف التوتر في العضلات.

حيث إنه عند القيام بفتح الحوض، ستكون الساقان ممدودتين طوال الوقت.

ويوصي المشرفون داخل صالات التدريب بممارسة “تمارين فتح الحوض” كجزء من روتين التمرينات. خاصة إذا كان المتدربون يقومون بأنشطة مثل الجري أو ركوب الدراجات.

ولاقت الصورة، التي شاركتها ياسمين صبري عبر حسابها الرسمي على إنستغرام. إعجاب الآلاف من متابعيها، الذين أثنَوا على رشاقتها وجمالها وأناقتها.

وعلى صعوبة المحافظة عليها كروتين يومي بالنسبة للكثيرين. تشارك ياسمين صبري بشكل دوري، صورها وفيديوهاتها وهي تمارس تمارين مختلفة مثل (اليوجا والبيلاتس والكارديو) على حسابها في إنستغرام. حيث تحظى بإعجاب وتفاعل كبير من جمهورها وزملائها في الوسط الفني.

 

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أبو النسب

على الصعيد الفني، تعود ياسمين صبري للسينما بعد غياب 5 سنوات بفيلم ” أبو النسب”، والذي يشاركها البطولة فيه الفنان محمد إمام.

ويعد التعاون الثالث بين ياسمين وإمام بعد نجاحهما بـ فيلم جحيم في الهند عام 2016 وفيلم ليلة هنا وسرور عام 2018.

وسبق أن كشفت ياسمين صبري في تصريحات جديدة أنها تعيش فترة نشاط سينمائي، وتشارك في فيلمين بجانب فيلم أبو النسب. مشيرة إلى أن أحدهما أكشن ومن المقرر طرحه في الصيف.

وكان مسلسل “فرصة تانية”، هو آخر أعمال ياسمين صبري الدرامية، وعرض في رمضان 2020.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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