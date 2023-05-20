ياسمين صبري في إطلالة مثيرة من داخل الجيم تستعرض قوة تحملها! (فيديو)

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وطن– استعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري، قوة تحملها بدنياً بصورة ومقطع فيديو جديدين عبر حسابها على “انستقرام”.

45 دقيقة من الرياضة

وظهرت ياسمين صبري في اللقطات الجديدة بشعر مبلل، وهي تمارس “اليوغا”، مرتدية توب أسود وليجن مخطط بالأحمر والأسود.

وفي الفيديو الآخر، أظهرت ياسمين أنها مارست الرياضة على إحدى الآلات لأكثر من 45 دقيقة.

وتركت ياسمين صبري الصورة والفيديو بلا تعليق، لكنها أتاحت الأمر لمتابعيها الذين تغزلوا بجمالها ورشاقتها وقوة تحملها.

فتح الحوض

وسبق أن شاركت ياسمين صبري صورة مشابهة قبل أيام، لكنها أكثر إثارة وجاذبية.

وتظهر طليقة أحمد أبو هشيمة فيها وهي داخل صالة الجيم. وقد تمكّنت من إجادة أحد أصعب تمارين اللياقة البدنية “فتح الحوض”.

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الجدير بالذكر أنّ الهدف من ممارسة تمارين فتح الحوض هو تخفيف التوتر في العضلات.

حيث إنه عند القيام بفتح الحوض، ستكون الساقان ممدودتين طوال الوقت.

ويوصي المشرفون داخل صالات التدريب بممارسة “تمارين فتح الحوض” كجزء من روتين التمرينات. خاصة إذا كان المتدربون يقومون بأنشطة مثل الجري أو ركوب الدراجات.

ولاقت الصورة، التي شاركتها ياسمين صبري عبر حسابها الرسمي على إنستغرام. إعجاب الآلاف من متابعيها، الذين أثنَوا على رشاقتها وجمالها وأناقتها.

وعلى صعوبة المحافظة عليها كروتين يومي بالنسبة للكثيرين. تشارك ياسمين صبري بشكل دوري، صورها وفيديوهاتها وهي تمارس تمارين مختلفة مثل (اليوجا والبيلاتس والكارديو) على حسابها في إنستغرام. حيث تحظى بإعجاب وتفاعل كبير من جمهورها وزملائها في الوسط الفني.

View this post on Instagram A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)

أبو النسب

على الصعيد الفني، تعود ياسمين صبري للسينما بعد غياب 5 سنوات بفيلم ” أبو النسب”، والذي يشاركها البطولة فيه الفنان محمد إمام.

ويعد التعاون الثالث بين ياسمين وإمام بعد نجاحهما بـ فيلم جحيم في الهند عام 2016 وفيلم ليلة هنا وسرور عام 2018.

وسبق أن كشفت ياسمين صبري في تصريحات جديدة أنها تعيش فترة نشاط سينمائي، وتشارك في فيلمين بجانب فيلم أبو النسب. مشيرة إلى أن أحدهما أكشن ومن المقرر طرحه في الصيف.

وكان مسلسل “فرصة تانية”، هو آخر أعمال ياسمين صبري الدرامية، وعرض في رمضان 2020.