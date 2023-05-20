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بصدر عارٍ.. هبة عبوك تنضم لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية (شاهد)

نظّم مهرجان البحر الأحمر حفل عشاء لتكريم الأصوات النسائيّة البارزة في السينما على هامش فعاليات مهرجان "كان"

كتب رفيف عبدالله
بصدر عاري.. هبة عبوك تعلن انضمامها لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية (شاهد) watanserb.com
هبة عبوك
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وطن- عادت الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية هبة عبوك، إلى الأضواء بقوة، بعد مرورها بعاصفة قلبت حياتها وأنهت زواجها من نجم سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي.

“من دواعي سروري”

وشاركت هبة عبوك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي أقيم على هامش فعاليات مهرجان “كان“.

هبة عبوك
هبة عبوك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وارتدت هبة عبوك لهذه المناسبة التي حضرتها للمرة الثانية على التوالي، فستاناً أسود قصيراً، تميّز بفتحة صدر واسعة على شكل حرف V كشفت كثيراً.

هبة عبوك
ارتدت هبة فستاناً أسود قصيراً تميّز بفتحة صدر واسعة على شكل حرف V كشفت كثيراً

وعبّرت هبة عبوك عن شعورها بالامتنان لدعوتها. وعلّقت: “ياله من دواعي سروري أن أكون جزءًا من عائلة مهرجان البحر الأحمر، ومهرجان كان”.

هبة عبوك
عبرت زوجة أشرف حكيمي سابقاً عن شعورها بالامتنان لدعوتها
هبة عبوك
تبدو هبة في أوج عطائها وسعادتها

تكريم الأصوات النسائية

ونظّم مهرجان البحر الأحمر حفل عشاء بالتعاون مع مجلة فانيتي فير-أوروبا، لتكريم الأصوات النسائيّة البارزة في السينما. وذلك على هامش فعاليات مهرجان “كان”، وتسليط الضوء على إنجازات المرأة في عالم صناعة السينما.

وبجانب هبة عبوك، شارك بالحفل مجموعة من النجمات العربيات والعالميّات، منهم الممثلة والكاتبة السعودية فاطمة البنوي، والممثلة السعودية ميلا الزهراني.

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هبة عبوك
ميلا الزهراني

كذلك الفنانة الهندية سارة على خان، والفنانة المصرية تارا عماد، والفنانة اللبنانية البريطانية رزان جمال، وصانعة الأفلام النيجيرية جايد أوسيبيرو.

هبة عبوك
النجمة الهندية سارة علي خان
هبة عبوك
تارا عماد

وسبق أن شاركت هبة عبوك في هذا الحدث العام الماضي، مرتديةً فستاناً أسود أيضاً أوف شولدر، بفتحة جانبية كشفت ساقها.

هبة عبوك
هبة في مهرجان البحر الأحمر العام الماضي

علاقة جديدة

في سياق آخر، أثارت هبة عبوك شكوكاً حول وجود علاقة عاطفية بينها وبين الممثل الفرنسي دجانيس بوزاني.

تلك الشكوك تولّدت حين نشرت الممثلة تونسية الأصل، فيديو وصوراً عبر خاصية الستوري على “انستجرام“، للحظات رومانسية تقضيها مع النجم الفرنسي.

وارتدت هبة عبوك ودجانيس بوزاني، لوناً موحداً وهو الأخضر، وكانا يتنزهان في إحدى الحدائق، ويبدو أنهما أكملا السهرة معاً حتى العشاء.

وبدا الانسجام واضحاً بين هبة ودجانيس الذي يصغرها بـ5 أعوام، حيث يبلغ من العمر 31 عاماً.

ثروة أشرف حكيمي

ووقّع المدافع المغربي أشرف حكيمي مؤخراً على أوراق طلاق من زوجته السابقة هبة عبوك. وفي حين تقدّمت بدعوًى للحصول على نصف ثروة أشرف حكيمي، فإنها لن تحصل على أي شيء، لأن نجم باريس سان جيرمان ليس لديه أي شيء باسمه.

وبدلاً من ذلك، فقد تمّ تسجيل جميع ممتلكات اللاعب باسم والدته. ومع ذلك، ستأخذ هبة عبوك سيارة أشرف حكيمي ذات الدفع الرباعي ذات الثمانية مقاعد.

وفي حين كان ردّ هبة عبوك مؤخرًا هو عدم تلقّيها أيّاً من ثروة أشرف حكيمي، قالت إنها ليس لديها أي ارتباط بالأشياء المادية.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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