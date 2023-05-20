بصدر عارٍ.. هبة عبوك تنضم لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية (شاهد)

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وطن- عادت الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية هبة عبوك، إلى الأضواء بقوة، بعد مرورها بعاصفة قلبت حياتها وأنهت زواجها من نجم سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي.

“من دواعي سروري”

وشاركت هبة عبوك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي أقيم على هامش فعاليات مهرجان “كان“.

وارتدت هبة عبوك لهذه المناسبة التي حضرتها للمرة الثانية على التوالي، فستاناً أسود قصيراً، تميّز بفتحة صدر واسعة على شكل حرف V كشفت كثيراً.

وعبّرت هبة عبوك عن شعورها بالامتنان لدعوتها. وعلّقت: “ياله من دواعي سروري أن أكون جزءًا من عائلة مهرجان البحر الأحمر، ومهرجان كان”.

تكريم الأصوات النسائية

ونظّم مهرجان البحر الأحمر حفل عشاء بالتعاون مع مجلة فانيتي فير-أوروبا، لتكريم الأصوات النسائيّة البارزة في السينما. وذلك على هامش فعاليات مهرجان “كان”، وتسليط الضوء على إنجازات المرأة في عالم صناعة السينما.

وبجانب هبة عبوك، شارك بالحفل مجموعة من النجمات العربيات والعالميّات، منهم الممثلة والكاتبة السعودية فاطمة البنوي، والممثلة السعودية ميلا الزهراني.

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كذلك الفنانة الهندية سارة على خان، والفنانة المصرية تارا عماد، والفنانة اللبنانية البريطانية رزان جمال، وصانعة الأفلام النيجيرية جايد أوسيبيرو.

وسبق أن شاركت هبة عبوك في هذا الحدث العام الماضي، مرتديةً فستاناً أسود أيضاً أوف شولدر، بفتحة جانبية كشفت ساقها.

علاقة جديدة

في سياق آخر، أثارت هبة عبوك شكوكاً حول وجود علاقة عاطفية بينها وبين الممثل الفرنسي دجانيس بوزاني.

تلك الشكوك تولّدت حين نشرت الممثلة تونسية الأصل، فيديو وصوراً عبر خاصية الستوري على “انستجرام“، للحظات رومانسية تقضيها مع النجم الفرنسي.

وارتدت هبة عبوك ودجانيس بوزاني، لوناً موحداً وهو الأخضر، وكانا يتنزهان في إحدى الحدائق، ويبدو أنهما أكملا السهرة معاً حتى العشاء.

وبدا الانسجام واضحاً بين هبة ودجانيس الذي يصغرها بـ5 أعوام، حيث يبلغ من العمر 31 عاماً.

ثروة أشرف حكيمي

ووقّع المدافع المغربي أشرف حكيمي مؤخراً على أوراق طلاق من زوجته السابقة هبة عبوك. وفي حين تقدّمت بدعوًى للحصول على نصف ثروة أشرف حكيمي، فإنها لن تحصل على أي شيء، لأن نجم باريس سان جيرمان ليس لديه أي شيء باسمه.

وبدلاً من ذلك، فقد تمّ تسجيل جميع ممتلكات اللاعب باسم والدته. ومع ذلك، ستأخذ هبة عبوك سيارة أشرف حكيمي ذات الدفع الرباعي ذات الثمانية مقاعد.

وفي حين كان ردّ هبة عبوك مؤخرًا هو عدم تلقّيها أيّاً من ثروة أشرف حكيمي، قالت إنها ليس لديها أي ارتباط بالأشياء المادية.