نتنياهو بين رغبة التطبيع مع الرياض والواقع المعقد مع واشنطن.. هل يدفع الثمن؟

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وطن- نتنياهو على استعداد لدفع ثمن باهظ للتطبيع مع السعودية”.. تحت هذا العنوان، نشر موقع المونيتور تقريرا عن طبيعة الخيارات التي يملكها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإتمام التطبيع مع السعودية.

استهل الموقع تقريره بالقول إن زيارة المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية رونين ليفي إلى واشنطن يومي الأربعاء والخميس ولقاءاته هناك مع كبار المسؤولين الأمريكيين لا تعكس أي تغيير في موقف البيت الأبيض بشأن تجنب دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإجراء مقابلة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ، حسب مصادر دبلوماسية إسرائيلية.

من ناحية أخرى ، مع منع نتنياهو وزراء الحكومة من السفر إلى واشنطن قبل أن يحصل على دعوة ، أصبح ليفي مبعوثًا للرسائل من رئيس الوزراء إلى كبار مسؤولي إدارة بايدن.

وقال بيان صادر عن نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان بعد لقائها مع ليفي: “من بين أمور أخرى ، فقد تحدثوا عن سبل “تعزيز التكامل الإقليمي من خلال منتدى النقب”.

يأتي هذا فيما أفاد مصدر دبلوماسي رفيع بأنه من المتوقع أن يُعقد اجتماع جديد في منتدى النقب الذي بدأ في الأصل تحت إشراف وزير الخارجية آنذاك يائير لبيد ، ويستضيف نظراءه من الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب ومصر والمغرب في حوالي شهر.

وقال المصدر إنه من المتوقع أن يحضر وزير الخارجية أنطوني بلينكين الاجتماع ، وأن الجهود جارية لإضافة دول إلى الاجتماع التي لم تنضم بعد إلى اتفاق إبراهيم.

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وللتذكير ، كان من المتوقع أن ينعقد منتدى النقب في مارس الماضي لكنه تأجل بسبب التوترات الإقليمية. وبعد حلول شهر رمضان المبارك تجددت الجهود لعقد الاجتماع.

في وقت سابق من هذا الشهر ، أشارت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية (KAN) إلى جهود بُذلت لحمل السودان على المشاركة في منتدى النقب المقبل. والسودان جزء من اتفاقيات إبراهيم ، لكنه لم يستكمل بعد اتفاق التطبيع مع إسرائيل ، وهو الآن متورط في نزاع ملح.

تعقيدات قائمة

الوضع في إسرائيل يزداد صعوبة، وإدارة بايدن لا تخفي كراهية واضحة لسياسات نتنياهو وحكومته القومية الراديكالية العنصرية. أكثر من ذلك ، بسبب حظر رئيس الوزراء ، لم تطأ قدم وزير الخارجية إيلي كوهين العاصمة الأمريكية منذ توليه منصبه قبل خمسة أشهر تقريبًا ، والأمر نفسه ينطبق على وزير الدفاع يوآف غالانت ، الذي وجه البنتاغون ومجلس الأمن القومي دعوات له. لمناقشة القضايا ذات الأهمية الأمنية القصوى.

على هذا النحو ، تبدو اجتماعات ليفي هذا الأسبوع مع شيرمان ، ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك ، وكبير مستشاري الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط ، آموس هوشتاين ، ذات أهمية خاصة. بعد لقائه مع كبار مسؤولي إدارة بايدن ، التقى ليفي أيضًا مجموعة من أعضاء الكونجرس يعتبرون أصدقاء لإسرائيل.

وبحسب وزارة الخارجية ، كانت زيارة ليفي تهدف إلى تعزيز وتوسيع اتفاقات إبراهيم بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب والتعامل مع القضايا الثنائية الأمريكية الإسرائيلية.

تعتبر مثل هذه الصيغ المقتضبة التي قدمها المسؤولون الحكوميون عمومًا ستارًا دخانيًا مصممًا لإخفاء الأهداف الحقيقية والدرامية للاتصالات الدبلوماسية – في هذه الحالة ، تكثيف الجهود لجر المملكة العربية السعودية إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

مفاوضات الحج مع السعودية

ومن المثير للاهتمام أنه بعد يوم واحد فقط من زيارة ليفي لواشنطن ، ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن المفاوضات بدأت قبل عام بشأن الرحلات الجوية المباشرة من إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج قد تقدمت بشكل كبير.

وذكر التقرير أن الرياض تميل الآن إلى الموافقة على هذه الخطوة ، والتي ستكون مفتوحة فقط للمسلمين الذين يعيشون في إسرائيل الذين يرغبون في المشاركة في الحج ، مما يسمح لهم بالصعود إلى الطائرات التي تقلع إما من مطار بن غوريون أو من مطار رامون.

بالطبع ، حتى لو حدث هذا – الحج هذا العام محدد في نهاية يونيو – فلن يعني ذلك أن التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية وشيك.

ومع ذلك ، أطلقت إسرائيل والولايات المتحدة حملة جديدة لإدراج المملكة العربية السعودية في اتفاقات إبراهيم ، كما أفاد موقع المونيتور الأسبوع الماضي. في الواقع ، يعتقد بعض شركاء بايدن أن مثل هذا الإنجاز الرائد الذي يغير وجه الشرق الأوسط يمكن أن يفيد احتمالات إعادة انتخاب الرئيس ، لا سيما بالنظر إلى انتقادات إدارته للتخلي عن حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين في المنطقة منذ توليه منصبه.

وتؤكد مصادر سياسية إسرائيلية أن أي قرارات ملموسة من جانب إسرائيل في صفقة ثلاثية أميركية سعودية إسرائيلية لن يتخذها إلا نتنياهو نفسه أو مساعده المقرب وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر أو مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي. نتنياهو لن يسمح لأي شخص آخر أن يُنسب إليه الفضل في صنع سلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية.

مع ذلك ، يتمتع ليفي بسجل مثير للإعجاب يمكن أن يدفع بطموح نتنياهو الملتهب إلى الأمام. كرس ليفي معظم حياته المهنية للخدمة في جهاز الأمن العام (الشاباك) ، حيث اشتهر باسمه المستعار “ماعوز”. على سبيل الإعارة من الشاباك إلى مجلس الأمن القومي ، كان له دور فعال في الاتصالات السرية التي مهدت الطريق لاتفاقات أبراهام 2020. إنه على دراية وسرية وصلة جيدة في العواصم العربية.

وفي إشارة إلى اجتماعات ليفي في واشنطن ، تحدث مصدر سياسي إسرائيلي رفيع للمونيتور عن هدف نتنياهو فيما يتعلق بالسعودية.

ونتنياهو مستعد لدفع ثمن باهظ مقابل اتفاق مع السعودية، وقد يشمل ذلك الاستعداد لتقديم تنازلات بشأن مسألة الاتصالات والمراسلين لان الوقت يمضي وهناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

وكانت تقارير قد ذكرت هذا الأسبوع، أن البيت الأبيض يريد الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق سلام سعودي إسرائيلي في الأشهر الستة إلى السبعة المقبلة قبل أن تستهلك الحملة الانتخابية أجندة بايدن.

وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي كبير سابق، إنه بينما تتفق إسرائيل وإدارة بايدن على ضرورة الدفع باتجاه صفقة مع المملكة العربية السعودية ، تختلف الأمور عندما يتعلق الأمر بلبنان.

وكانت واشنطن مستاءة من الموقف الرافض لنتنياهو وحكومته تجاه اتفاق الغاز التاريخي بين إسرائيل ولبنان في أكتوبر 2022 ، والذي كان لهوكستين دورًا أساسيًا في تحقيقه.

واتهم نتنياهو رئيس الوزراء آنذاك يائير لابيد، بالمساومة عما سماها “الأراضي السيادية” لإسرائيل ، في ما اعتبرته صحيفة هآرتس حالة كلاسيكية من العنب الحامض بسبب حقيقة أن الحكومة السابقة قد أنجزتها بعد تعثر جهود نتنياهو في هذا الشأن لسنوات .

وبصرف النظر عن اتفاقيات إبراهيم وربما صفقة لبنان ، يُعتقد أيضًا أن ليفي ناقش مع الأمريكيين رغبة إسرائيل في تطوير منتدى النقب.

وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع لـ “المونيتور” طلب عدم الكشف عن هويته: “هناك شيء واحد مؤكد. لم يناقش المدير العام لوزارة الخارجية زيارة محتملة لنتنياهو لواشنطن ووزير الخارجية إيلي كوهين يعلم أنه لن يرى واشنطن قبل نتنياهو ، مثلما لن يرى الإمارات قبل نتنياهو. هذا هو نهج رئيس الوزراء ، على الأقل في الوقت الحالي “.

بوجود مثل هذا الفيل في القاعة ، فلا عجب في أن زيارة عمل ليفي لواشنطن جذبت الكثير من اهتمام وسائل الإعلام. ويشهد هذا الاهتمام أكثر من أي شيء آخر على عمق الأزمة في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب بسبب الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي دفعته حكومة نتنياهو.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي رفيع لـ “المونيتور” طلب عدم الكشف عن هويته: “الأمريكيون ينتظرون إجابات قليلة من إسرائيل حول عدد غير قليل من القضايا الاستراتيجية”.

وأضاف: “إنهم ما زالوا لا يعرفون الثمن الذي يرغب نتنياهو في دفعه مقابل اتفاق مع المملكة العربية السعودية. هل هو مستعد لأن تقوم الولايات المتحدة بتحديث أنظمة الأسلحة المقدمة إلى المملكة العربية السعودية إلى مستوى تلك التي تبيعها إسرائيل؟ هل ستعارض إسرائيل؟ إمداد السعودية بتكنولوجيا نووية مدنية؟ هل نتنياهو قادر على التواصل بشكل كبير مع الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية من أجل تسهيل المخاطرة باتفاق مفتوح مع إسرائيل على القائد السعودي محمد بن سلمان؟”.

ويختم التقرير: “هذه الإجابات ، أو بعضها على الأقل ، لن يقدمها إلا نتنياهو أو كبار مساعديه ، مثل ديرمر وهنغبي أو حتى السفير الإسرائيلي الموقر مايكل هرتسوغ. نتنياهو ، بالطبع ، يفضل إعطاء الإجابات بنفسه ، لكن من الواضح أنه سيتعين عليه حتى الآن تقديم تنازلات”.