من الفضاء.. هكذا احتفل سلطان النيادي باليوم العالمي للنحل (فيديو)

وطن- ضمن مشاهداته ويومياته المسلية التي اعتاد على تدوينها على متن محطة الفضاء الدولية، أستعرض رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي فوائد العسل ودوره الأساسي في الحفاظ على الصحة حيث يتغذى عليه في الفضاء، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للنحل الذي يوافق، 20 مايو من كل عام.

وسلطان النيادي (41 عاماً) هو رابع رائد فضاء من دولة عربية، والثاني من الإمارات الذي يشارك في مهمة فضائية، لكنّه أول رائد فضاء عربي يغادر محطة الفضاء الدولية لنحو ست ساعات وثلاثين دقيقة.

وقال “النيادي” في مقطع فيديو بثه على حسابه الموثق في موقع التدوين المصغر “تويتر“، إن تناول العسل في الفضاء يساعد في الحفاظ على صحة رواد الفضاء بفضل قيمته الغذائية العالية.

Happy #WorldBeeDay! 🐝 Bees are unsung heroes, playing a vital role in our ecosystem and food production. Even here in space, we're reminded of their impact on Earth. Their work makes life sweeter, especially when enjoying UAE’s locally sourced honey from Al Khawaneej. pic.twitter.com/N9IQE1VBAR

— Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) May 20, 2023