من الفضاء.. هكذا احتفل سلطان النيادي باليوم العالمي للنحل (فيديو)

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وطن- ضمن مشاهداته ويومياته المسلية التي اعتاد على تدوينها على متن محطة الفضاء الدولية، أستعرض رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي فوائد العسل ودوره الأساسي في الحفاظ على الصحة حيث يتغذى عليه في الفضاء، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للنحل الذي يوافق، 20 مايو من كل عام.

وسلطان النيادي (41 عاماً) هو رابع رائد فضاء من دولة عربية، والثاني من الإمارات الذي يشارك في مهمة فضائية، لكنّه أول رائد فضاء عربي يغادر محطة الفضاء الدولية لنحو ست ساعات وثلاثين دقيقة.

سلطان النيادي واليوم العالمي للنحل

وقال “النيادي” في مقطع فيديو بثه على حسابه الموثق في موقع التدوين المصغر “تويتر“، إن تناول العسل في الفضاء يساعد في الحفاظ على صحة رواد الفضاء بفضل قيمته الغذائية العالية.

Happy #WorldBeeDay! 🐝 Bees are unsung heroes, playing a vital role in our ecosystem and food production. Even here in space, we're reminded of their impact on Earth. Their work makes life sweeter, especially when enjoying UAE’s locally sourced honey from Al Khawaneej. pic.twitter.com/N9IQE1VBAR — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) May 20, 2023

واستدرك وهو يستعرض علبة عسل يتصاعد منها المنتوج إلى الأعلى ثم إلى الأسفل عكس قانون الجاذبية المفتقد في الفضاء: “طعمه يحلّي المهمة وخصوصًا إذا كان العسل محلي من منطقة الخوانيج”، وختم تغريدته بوسم “اليوم العالمي للنحل”.

وحددت الأمم المتحدة، يوم 20 أيار/مايو، يوما عالميا للنحل، لإذكاء الوعي بأهمية الملقحات ولإبراز مساهمتها في التنمية المستدامة والتهديدات التي تواجهها.

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و”الخوانيج” التي ذكرها سلطان النيادي، هي من المناطق النادرة التي يسكنها غالبية السكان المحليين في إمارة دبي بالقرب من “العوير” في الإمارات، وهي من الأحياء القديمة في دبي.

وبدا العسل وهو يأخذ شكل إصبع طولاني، ويتحرك بحرية في فضاء المكان ويتصاعد إلى الأعلى قبل أن يعود ليأخذ وضعه الطبيعي داخل العلبة التي يقوم “النيادي” بتركها لتسبح في الفضاء دون أن يمسك بها.

وحددت الأمم المتحدة يوم 20 مايو يوما عالميا للنحل، لإذكاء الوعي بأهمية الملقحات ولإبراز مساهمتها في التنمية المستدامة والتهديدات التي تواجهها.

مهمة سلطان النيادي في الفضاء

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» كشفت عبر تغريدة على «تويتر» قيام النيادي بعدد من المهام على متن المحطة الدولية، منها شحن البطاريات، وإزالة بعض المكونات الزائدة، كما تدرب على تركيب حقائب السفر على وحدات التنقل خارج المركبة، أو بدلات الفضاء، استعداداً لمهمة سير بالفضاء في المرة القادمة، كما قام بدراسة سلوك سوائل البروتين، واختبار التكنولوجيا لمراقبة جودة نوم رواد الفضاء، وفحص تأثير أنظمة التمارين الرياضية.

يذكر أن رائد الفضاء الكندي ديفيد سان جاك، قام بتجربة مماثلة لتجربة النيادي في، أيار مايو 2019، عندما فتح إناء عسل في الفضاء عند الجاذبية صفر وفي غياب الجاذبية على محطة الفضاء الدولية.

ويطلق على الإحساس بانعدام الوزن أو تقريبا انعدام الوزن اسم انعدام الجاذبية الأرضية وله في اللغة الإنجليزية عدة أسماء أهمها (Weightlessness و Zero-G أو Zero Gravity) التي ترمز إلى وصول الجاذبية الأرضية إلى قيمة الصفر.