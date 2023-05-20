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من الفضاء.. هكذا احتفل سلطان النيادي باليوم العالمي للنحل (فيديو)

أكد رائد الفضاء الإماراتي أن تناول العسل في الفضاء يساعد في الحفاظ على صحة رواد الفضاء بفضل قيمته الغذائية العالية

كتب خالد الأحمد
سلطان النيادي watanserb.com
سلطان النيادي
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وطن- ضمن مشاهداته ويومياته المسلية التي اعتاد على تدوينها على متن محطة الفضاء الدولية، أستعرض رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي فوائد العسل ودوره الأساسي في الحفاظ على الصحة حيث يتغذى عليه في الفضاء، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للنحل الذي يوافق، 20 مايو من كل عام.

وسلطان النيادي (41 عاماً) هو رابع رائد فضاء من دولة عربية، والثاني من الإمارات الذي يشارك في مهمة فضائية، لكنّه أول رائد فضاء عربي يغادر محطة الفضاء الدولية لنحو ست ساعات وثلاثين دقيقة.

سلطان النيادي واليوم العالمي للنحل

وقال “النيادي” في مقطع فيديو بثه على حسابه الموثق في موقع التدوين المصغر “تويتر“، إن تناول العسل في الفضاء يساعد في الحفاظ على صحة رواد الفضاء بفضل قيمته الغذائية العالية.

واستدرك وهو يستعرض علبة عسل يتصاعد منها المنتوج إلى الأعلى ثم إلى الأسفل عكس قانون الجاذبية المفتقد في الفضاء: “طعمه يحلّي المهمة وخصوصًا إذا كان العسل محلي من منطقة الخوانيج”، وختم تغريدته بوسم “اليوم العالمي للنحل”.

وحددت الأمم المتحدة، يوم 20 أيار/مايو، يوما عالميا للنحل، لإذكاء الوعي بأهمية الملقحات ولإبراز مساهمتها في التنمية المستدامة والتهديدات التي تواجهها.

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و”الخوانيج” التي ذكرها سلطان النيادي، هي من المناطق النادرة التي يسكنها غالبية السكان المحليين في إمارة دبي بالقرب من “العوير” في الإمارات، وهي من الأحياء القديمة في دبي.

وبدا العسل وهو يأخذ شكل إصبع طولاني، ويتحرك بحرية في فضاء المكان ويتصاعد إلى الأعلى قبل أن يعود ليأخذ وضعه الطبيعي داخل العلبة التي يقوم “النيادي” بتركها لتسبح في الفضاء دون أن يمسك بها.

وحددت الأمم المتحدة يوم 20 مايو يوما عالميا للنحل، لإذكاء الوعي بأهمية الملقحات ولإبراز مساهمتها في التنمية المستدامة والتهديدات التي تواجهها.

سلطان النيادي واليوم العالمي للنحل
سلطان النيادي واليوم العالمي للنحل

مهمة سلطان النيادي في الفضاء

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» كشفت عبر تغريدة على «تويتر» قيام النيادي بعدد من المهام على متن المحطة الدولية، منها شحن البطاريات، وإزالة بعض المكونات الزائدة، كما تدرب على تركيب حقائب السفر على وحدات التنقل خارج المركبة، أو بدلات الفضاء، استعداداً لمهمة سير بالفضاء في المرة القادمة، كما قام بدراسة سلوك سوائل البروتين، واختبار التكنولوجيا لمراقبة جودة نوم رواد الفضاء، وفحص تأثير أنظمة التمارين الرياضية.

يذكر أن رائد الفضاء الكندي ديفيد سان جاك، قام بتجربة مماثلة لتجربة النيادي في، أيار مايو 2019، عندما فتح إناء عسل في الفضاء عند الجاذبية صفر وفي غياب الجاذبية على محطة الفضاء الدولية.

ويطلق على الإحساس بانعدام الوزن أو تقريبا انعدام الوزن اسم انعدام الجاذبية الأرضية وله في اللغة الإنجليزية عدة أسماء أهمها (Weightlessness و Zero-G أو Zero Gravity) التي ترمز إلى وصول الجاذبية الأرضية إلى قيمة الصفر.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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