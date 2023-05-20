كويتي يثير “قرف” المغردين بتناوله الديدان الحية على الفطور! (شاهد)

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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لمواطن كويتي يضع الديدان ضمن نظامه الغذائي.

ووفقا للفديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر المواطن الكويتي وهو يتناول وجبة الفطور، حيث ظهر أحد الأطباق مليئا بالديدان، ليقوم بوضع عدد كبير منه داخل “الساندوتش” الذي احتى على الجبنة والسلطة.

وبحسب الفيديو، لم بتوان المواطن الكويتي عن أكل “الساندوتش”، حيث زعم أن طعمه لذيذ جدا، كونه يحتوي على فيتامين سي وبروتينات، مطالبا الجميع بأكل الديدان.

في مقطع متداول :

شخص يوثق فطوره الغني بالفيتامينات والديدان 😰 pic.twitter.com/weLu0J6XfL — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) May 19, 2023

مغردون يتسنكرون

وتسبب ما قام به المواطن الكويتي بموجة غضب واستياء كبير من قبل المغردين الذي وصفوا ما يفعله بـ”القرف”، في حين أكد البعض أن ما قام به هو من اجل الاستعراض فقط.

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وفي هذا السياق، قالت المغردة بنت الهيلا:” مركزه على لغة جسده حسيته لايعه كبدة بس مادري ش الفكرة اللي يبي يوصلها ولاحظت ايضا في دوده بغت تنحاش من فمه”.

مركزه على لغة جسده حسيته لايعه كبدة بس مادري ش الفكرة اللي يبي يوصلها ولاحظت ايضا في دوده بغت تنحاش من فمه 😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — بنت الهيلا 💎 (@___alotaibi____) May 20, 2023

أم المغردة سمر بنت عبدالله القاضي فعلقت مستنكرة:” وش هالقرف”.

وش هالقرف 😳😖 — سـمر بنت عبدالله القاضي (@Samaralkadi) May 19, 2023

وقال المغرد أمين الغامدي تعليقا على ما شاهده:” كورونا والامراض ماجات الا من ذي الاشكال”.

كورونا والامراض ماجات الا من ذي الاشكال — امـين الغامـدي (@Abo_faisal_18) May 19, 2023

واستنكر المغرد فهد العنزي فعلة المواطن الكويتي بالقول:” وش قصر معك بيض الدجاج جعلك الدود”.

وش قصر معك بيض الدجاج جعلك الدود. 🤢 — فهد العنزي (@anzei_tkana) May 19, 2023

هيئة الأغذية الأوروبية تسمح بتناول ديدان الطحين

يشار إلى أن الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية قد خلصت في منتصف يناير/كانون الثاني2020 إلى أنه من الآمن استهلاك “ديدان الطحين“، إما في شكل حشرة كاملة مجففة أو مسحوق حشرة.

وقالت مجلة “لوبوان” (lepoint) الفرنسية في تقريرها إن البسكويت أو المعكرونة المصنوعة من ديدان الطحين الصفراء المجففة ستدخل قريبا أطباق الأوروبيين، فقد سمحت الدول الأعضاء أوائل مايو/أيار 2021-ولأول مرة- بإمكانية بيع الحشرات بوصفها غذاء.

وفي إطار هذا الضوء الأخضر التنظيمي، “وافقت الدول الأعضاء على اقتراح من المفوضية الأوروبية يسمح باستخدام ديدان الطحين الصفراء المجففة لتكون غذاء جديدا”، حسب ما أعلنته المفوضية. وأضافت أنه “يمكن استهلاك الحشرة مجففة بوصفها وجبة خفيفة، أو ضمن عدد من المنتجات الغذائية في شكل مسحوق، كما في منتجات البروتين أو البسكويت أو المعكرونة”.