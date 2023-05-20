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كويتي يثير “قرف” المغردين بتناوله الديدان الحية على الفطور! (شاهد)

الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء أقرت أمان استهلاك "ديدان الطحين"، إما في شكل حشرة كاملة مجففة أو مسحوق حشرة

كتب سالم حنفي
كويتي يثير
كويتي يثير "قرف" المغردين بتناوله الديدان الحية
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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لمواطن كويتي يضع الديدان ضمن نظامه الغذائي.

ووفقا للفديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر المواطن الكويتي وهو يتناول وجبة الفطور، حيث ظهر أحد الأطباق مليئا بالديدان، ليقوم بوضع عدد كبير منه داخل “الساندوتش” الذي احتى على الجبنة والسلطة.

وبحسب الفيديو، لم بتوان المواطن الكويتي عن أكل “الساندوتش”، حيث زعم أن طعمه لذيذ جدا، كونه يحتوي على فيتامين سي وبروتينات، مطالبا الجميع بأكل الديدان.

 

مغردون يتسنكرون

وتسبب ما قام به المواطن الكويتي بموجة غضب واستياء كبير من قبل المغردين الذي وصفوا ما يفعله بـ”القرف”، في حين أكد البعض أن ما قام به هو من اجل الاستعراض فقط.

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وفي هذا السياق، قالت المغردة بنت الهيلا:” مركزه على لغة جسده حسيته لايعه كبدة بس مادري ش الفكرة اللي يبي يوصلها ولاحظت ايضا في دوده بغت تنحاش من فمه”.

 

أم المغردة سمر بنت عبدالله القاضي فعلقت مستنكرة:” وش هالقرف”.

 

وقال المغرد أمين الغامدي تعليقا على ما شاهده:” كورونا والامراض ماجات الا من ذي الاشكال”.

 

واستنكر المغرد فهد العنزي فعلة المواطن الكويتي بالقول:” وش قصر معك بيض الدجاج جعلك الدود”.

 

هيئة الأغذية الأوروبية تسمح بتناول ديدان الطحين

يشار إلى أن الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية قد خلصت في منتصف يناير/كانون الثاني2020 إلى أنه من الآمن استهلاك “ديدان الطحين“، إما في شكل حشرة كاملة مجففة أو مسحوق حشرة.

وقالت مجلة “لوبوان” (lepoint) الفرنسية في تقريرها إن البسكويت أو المعكرونة المصنوعة من ديدان الطحين الصفراء المجففة ستدخل قريبا أطباق الأوروبيين، فقد سمحت الدول الأعضاء أوائل مايو/أيار 2021-ولأول مرة- بإمكانية بيع الحشرات بوصفها غذاء.

وفي إطار هذا الضوء الأخضر التنظيمي، “وافقت الدول الأعضاء على اقتراح من المفوضية الأوروبية يسمح باستخدام ديدان الطحين الصفراء المجففة لتكون غذاء جديدا”، حسب ما أعلنته المفوضية. وأضافت أنه “يمكن استهلاك الحشرة مجففة بوصفها وجبة خفيفة، أو ضمن عدد من المنتجات الغذائية في شكل مسحوق، كما في منتجات البروتين أو البسكويت أو المعكرونة”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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