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قبل قدمي أمه.. مشهد مؤثر لطالب سعودي في “آيسف 2023” (فيديو)

حصل الطالب السعودي فارس اليامي على الجائزة الثالثة في مجال العلوم الطبية الانتقالية، ضمن معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2023"

كتب خالد الأحمد
طالب سعودي في آيسف 2023 watanserb.com
طالب سعودي في آيسف 2023
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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطالب السعودي “فارس اليامي”، وهو يقبل قدم والدته بعد فوزه بجائزة متقدمة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023” الذي أقيم في مدينة دالاس الأمريكية، في مشهد مؤثر أثار تفاعلا كبيرا.

حضور سعودي بارز في “آيسف 2023”

وحصل فارس اليامي وهو من مدينة خميس مشيط السعودية، على الجائزة الثالثة عن مشروعه النوعي “لقاحات شاملة شبيهة بالأجسام المضادة ضد فيروسات كورونا شديدة الخطورة”، في مجال العلوم الطبية الانتقالية ضمن معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023”.

ونشر موقع “الإخبارية السعودية” في “تويتر” الفيديو بتعليق:”مشهد مُعبّر ابن الوطن الطالب “فارس اليامي” يقبل رجل والدته بعد فوزه بالمركز الثالث في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2023.”

وبدا اليامي أمام الصفوف الأولى من الحضور وهو يعانق والدته ثم ينزل إلى قدميها ليقبلهما.

ووقف بعدها ليقبل جبينها في لحظة مؤثرة خطفت مشاعر المشاهدين في قاعة التتويج ومتابعيه في العالم الافتراضي.

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طالب سعودي في آيسف 2023
طالب سعودي في آيسف 2023

تفاعل النشطاء

وتفاعل العشرات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر” مع مقطع الفيديو المؤثر، مثنين على مشاعر البنوة والأمومة التي أظهرها.

وعلق “عبد الله المالكي” في هذا السياق:”الجنة تحت أقدام الأمهات، مهما وصلت من العلم والمناصب ومهما كان عندك من الأموال إلا أنها جميعها لا تساوي شيئاً أمام دعوة من والديك ورضاهم عنك”.

فيما عقبت د.منال الرويشد، بأن “البر سلوك حياة وقيم ومبادئ من حسن الخلق والتربية الصالحة”.

واستدركت: “لحظات ثمينة للبر بالأم في قمة الفرح والابتهاج يمتن لها ويقبل رجلها.”

وأضافت :”حقاً مشاعرنا تفيض بالفرح للفوز ورفع أسم المملكة عالمياً وتفيض فرحا وفخراً وعزاً بسلوك الطلبه وهذا الفارس.”

بينما انتقد صاحب حساب ” الصريح ” هذه المظاهر واصفاُ إياه بـ “هياط ماله سنع” وتابع: “بر الوالدين بينك وبين الله ماهو تصوير للناس”.

ويُعد معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة “آيسف” أكبر معرض للمنافسة في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية.

وحصد المنتخبُ السعودي للعلوم والهندسة ممثلاً بمؤسسة الملك عبدالعزيز 27 جائزةً في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة. ضمن مشاركة أكثر من 1800 موهوب وموهوبة من أكثر من 70 دولة، والذي أقيم في الولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة من 13 إلى 19 مايو الجاري.

كما شاركت المملكة ممثلة في مؤسسة “موهبة” في معرض “آيسف 2023” كراعٍ رئيسي، وقدمت 18 جائزة خاصة لأفضل المشاريع المشاركة في مجال الطاقة، جرياً على عادتها كل عام.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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