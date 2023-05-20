قبل قدمي أمه.. مشهد مؤثر لطالب سعودي في “آيسف 2023” (فيديو)

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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطالب السعودي “فارس اليامي”، وهو يقبل قدم والدته بعد فوزه بجائزة متقدمة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023” الذي أقيم في مدينة دالاس الأمريكية، في مشهد مؤثر أثار تفاعلا كبيرا.

حضور سعودي بارز في “آيسف 2023”

وحصل فارس اليامي وهو من مدينة خميس مشيط السعودية، على الجائزة الثالثة عن مشروعه النوعي “لقاحات شاملة شبيهة بالأجسام المضادة ضد فيروسات كورونا شديدة الخطورة”، في مجال العلوم الطبية الانتقالية ضمن معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023”.

ونشر موقع “الإخبارية السعودية” في “تويتر” الفيديو بتعليق:”مشهد مُعبّر ابن الوطن الطالب “فارس اليامي” يقبل رجل والدته بعد فوزه بالمركز الثالث في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2023.”

وبدا اليامي أمام الصفوف الأولى من الحضور وهو يعانق والدته ثم ينزل إلى قدميها ليقبلهما.

ووقف بعدها ليقبل جبينها في لحظة مؤثرة خطفت مشاعر المشاهدين في قاعة التتويج ومتابعيه في العالم الافتراضي.

مشهد مُعبّر.. ابن الوطن الطالب "فارس اليامي" يقبل رجل والدته بعد فوزه بالمركز الثالث في المعرض الدولي للعلوم والهندسة #آيسف_2023. – pic.twitter.com/XPEZYuNTFn — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 19, 2023

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تفاعل النشطاء

وتفاعل العشرات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر” مع مقطع الفيديو المؤثر، مثنين على مشاعر البنوة والأمومة التي أظهرها.

وعلق “عبد الله المالكي” في هذا السياق:”الجنة تحت أقدام الأمهات، مهما وصلت من العلم والمناصب ومهما كان عندك من الأموال إلا أنها جميعها لا تساوي شيئاً أمام دعوة من والديك ورضاهم عنك”.

الجنه تحت أقدام الامهات مهما وصلت من العلم والمناصب ومهما كان عندك من الأموال إلا أنها كلها ماتسوى شيء أمام دعوة من والديك ورضاهم عنك — عبدالله المالكي (@3bdull3h9749) May 19, 2023

فيما عقبت د.منال الرويشد، بأن “البر سلوك حياة وقيم ومبادئ من حسن الخلق والتربية الصالحة”.

واستدركت: “لحظات ثمينة للبر بالأم في قمة الفرح والابتهاج يمتن لها ويقبل رجلها.”

وأضافت :”حقاً مشاعرنا تفيض بالفرح للفوز ورفع أسم المملكة عالمياً وتفيض فرحا وفخراً وعزاً بسلوك الطلبه وهذا الفارس.”

البر سلوك حياة وقيم ومباديء من حسن الخلق والتربية الصالحة رعى الله الطالب " فارس اليامي " في #آيسف2023 لحظات ثمينة للبر بالأم في قمة الفرح والابتهاج يمتن لها ويقبل رجلها حقاً مشاعرنا تفيض بالفرح للفوز ورفع أسم المملكة عالمياً وتفيض فرحا وفخراً وعزاً بسلوك الطلبه وهذا الفارس… https://t.co/wUPDyCO9dz — د.منال الرويشد (@ManalALrawished) May 20, 2023

بينما انتقد صاحب حساب ” الصريح ” هذه المظاهر واصفاُ إياه بـ “هياط ماله سنع” وتابع: “بر الوالدين بينك وبين الله ماهو تصوير للناس”.

ويُعد معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة “آيسف” أكبر معرض للمنافسة في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية.

وحصد المنتخبُ السعودي للعلوم والهندسة ممثلاً بمؤسسة الملك عبدالعزيز 27 جائزةً في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة. ضمن مشاركة أكثر من 1800 موهوب وموهوبة من أكثر من 70 دولة، والذي أقيم في الولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة من 13 إلى 19 مايو الجاري.

كما شاركت المملكة ممثلة في مؤسسة “موهبة” في معرض “آيسف 2023” كراعٍ رئيسي، وقدمت 18 جائزة خاصة لأفضل المشاريع المشاركة في مجال الطاقة، جرياً على عادتها كل عام.