السبت, مايو 20, 2023
الرئيسيةحياتنافيديو بصق لاعب فنربخشة على تريزيجيه وهو ساجد يفجر الغضب
حياتنا

فيديو بصق لاعب فنربخشة على تريزيجيه وهو ساجد يفجر الغضب

كتب باسل النجار
المصري محمود حسن تريزيغيه
المصري محمود حسن تريزيغيه
- Advertisement -

وطن- موجة غضب واسعة تسبب بها مشهد وثقته الكاميرات لبصق سامت أكايدين مدافع فريق فنربشخة التركي، على المصري محمود حسن “تريزيغيه” نجم طرابزون سبور، وهو ساجد أثناء احتفاله بهدف سجله في مرمى الخصم فى الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

فيديو البصق على تريزيجيه وهو ساجد

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع قيام لاعب فريق “فنربخشة” التركي بالبصق على المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب “طرابزون سبور” وهو ساجد، احتفالا بهدف فريقه في المباراة التي جمعت بين الفريقين أول أمس في إسطنبول، وسط مطالب بمعاقبة اللاعب “سامت أكايدين” على سلوكه الذي وصف بالعنصري وغير الرياضي.

البصق على تريزيجيه وهو ساجد
البصق على تريزيجيه وهو ساجد

وبعد موجة الغضب الكبيرة التي تسبب بها المشهد العنصري، أصدر نادي طرابزون بياناً رسمياً طالب فيه الاتحاد التركي بالتدخل بعد بصق لاعب فنربخشة على تريزيجيه أثناء سجوده احتفالاً بهدفه.

وذكر طرابزون سبور في بيان عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم السبت: “هذا استياء، وصمة عار!.. ندين بشدة العمل اللاإنساني الذي تعرض له لاعبنا محمود تريزيغيه في المباراة التي لعبناها مع فناربخشة يوم الخميس الماضي”.

وأضاف: “من المخزي والمقيت أن يبصق لاعب كرة القدم ساميت أكايدين على لاعبنا وهو يسجد بعد احتفاله بالهدف”.

- Advertisement -

وأوضح: نتوقع أن يتفاعل جميع أصحاب المصلحة في كرة القدم ضد سامت أكايدين، أولا، ونادي فناربخشة الرياضي واتحاد كرة القدم التركي للقيام بما هو ضروري.”

واختتم البيان:”ندعو المجتمع الرياضي بأكمله إلى التكاتف لإعادة بناء الرياضة على أساس الصداقة والمحبة والاحترام، ونبذ مثل هذا العدوان والأعمال اللاإنسانية وحماية القيم الحقيقية لكرة القدم.”

أول رد من لاعب فنربخشة سامت أكايدين

من جانبه رد التركي سامت أكايدين، مدافع فريق فنربشخة، على اتهامه بالبصق على تريزيجيه.

وقال سامت أكايدين عبر حسابه بموقع تويتر في تغريدة رصدتها (وطن):”إنني أدين الادعاءات اللا أخلاقية من خلال التلاعب بحركتي من زاوية الصورة، ما فعلته هو جزء من عادة الرياضة.”

وأضاف: “لقد تم التلاعب من زاوية أخرى بما فعلته، وأشكو إلى الله من يحاول تلويث المنافسة في كرة القدم والإنسانية بمثل هذه الافتراء.”

باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اقرأ أيضاً

تقارير

من هو سنان أوغان؟.. “رجل الحسم” يضع شروطه وصدمة لـ كليجدار أوغلو

الهدهد

أردوغان يفاجئ الأتراك في طابور انتخابي بوسط إسطنبول (فيديو)

الهدهد

مشهد مهيب صعق المعارضة.. طوفان بشري لدعم أردوغان في إسطنبول

الهدهد

أردوغان “بالأحمر” في صحة جيدة وأحدث ظهور بعد جدل مرضه (فيديو)

الهدهد

من داخل مطعم.. سائح كويتي وثق لحظة انفجار إسطنبول!(شاهد)

الهدهد

الممثل التركي نور الدين أوتشار ينعى ابنته وزوجته ضحايا تفجير تقسيم

الهدهد

“نجوت بأعجوبة” ممثلة مغربية تتحدث عن انفجار شارع الاستقلال في تقسيم وسط إسطنبول

الهدهد

تغريدة من حساب غامض توقعت تفجير إسطنبول قبل أشهر وتحذر من أمر مماثل في قطر!

الهدهد

انفجار إسطنبول..تعرف على منفذة الهجوم أحلام البشير وسبب رفض تركيا التعزية الأمريكية

الهدهد

أسماء وهوية القتلى الستة في انفجار إسطنبول ومفارقة “غريبة جدا”

الهدهد

أمواج بشرية واحتفال مهيب بالمولد النبوي في آيا صوفيا (فيديو)

الهدهد

عناصر إيرانية تصور أهدافا إسرائيلية محتملة في إسطنبول.. هل اقتربت لحظة الهجوم؟ (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لحظة تحطم طائرة F-18 وتحولها لكتلة من اللهب ومصير قائدها (شاهد)

قبل قدمي أمه.. مشهد مؤثر لطالب سعودي في “آيسف 2023” (فيديو)

من الفضاء.. هكذا احتفل سلطان النيادي باليوم العالمي للنحل (فيديو)

بصورة لوالده في البيت الأبيض.. هل تعمد علاء مبارك إهانة السيسي؟

عمرو دياب في تصرف عنيف وصادم مع أحد المعجبين في زفاف ابنة حميد الشاعري(فيديو)

طوابير طويلة أمام السفارة التركية في قطر تلفت الأنظار (فيديو)

دنيا بطمة في إطلالة جديدة برسالة تحدي: خليك بشنب رجال (شاهد)

زوجة سيرجيو راموس شبه عارية وفيديو يجمعها بزوجها جعل المشاهدون يتصلون بالشرطة!

النوبة القلبية: مضادات التخثر طويلة الأمد تحد من المضاعفات

صراع العسكريين يحرم السودانيين من مدخراتهم.. عجز عن سحبها واللصوص يتأهبون لسرقتها

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC