فيديو بصق لاعب فنربخشة على تريزيجيه وهو ساجد يفجر الغضب

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وطن- موجة غضب واسعة تسبب بها مشهد وثقته الكاميرات لبصق سامت أكايدين مدافع فريق فنربشخة التركي، على المصري محمود حسن “تريزيغيه” نجم طرابزون سبور، وهو ساجد أثناء احتفاله بهدف سجله في مرمى الخصم فى الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

فيديو البصق على تريزيجيه وهو ساجد

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع قيام لاعب فريق “فنربخشة” التركي بالبصق على المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب “طرابزون سبور” وهو ساجد، احتفالا بهدف فريقه في المباراة التي جمعت بين الفريقين أول أمس في إسطنبول، وسط مطالب بمعاقبة اللاعب “سامت أكايدين” على سلوكه الذي وصف بالعنصري وغير الرياضي.

🎥 ردود فعل غاضبة إزاء بصق لاعب نادي "فنر بهتشه" صمد أقايدين على زميله في نادي "طرابزون سبور" محمود حسن تريزيجيه، خلال سجود الأخير لتسجيله هدفاً في مرمرى "فنر بهتشه".👇 ▪️ روّاد منصات التواصل الاجتماعي طالبوا الاتحاد التركي لكرة القدم بمعاقبة لاعب "فنر بهتشه" على تصرفه الذي… pic.twitter.com/9T0tlZEtKn — TR2023 (@TR99media) May 20, 2023

وبعد موجة الغضب الكبيرة التي تسبب بها المشهد العنصري، أصدر نادي طرابزون بياناً رسمياً طالب فيه الاتحاد التركي بالتدخل بعد بصق لاعب فنربخشة على تريزيجيه أثناء سجوده احتفالاً بهدفه.

وذكر طرابزون سبور في بيان عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم السبت: “هذا استياء، وصمة عار!.. ندين بشدة العمل اللاإنساني الذي تعرض له لاعبنا محمود تريزيغيه في المباراة التي لعبناها مع فناربخشة يوم الخميس الماضي”.

وأضاف: “من المخزي والمقيت أن يبصق لاعب كرة القدم ساميت أكايدين على لاعبنا وهو يسجد بعد احتفاله بالهدف”.

في بيان رسمي.. طرابزون سبور يدين واقعة البصق على تريزيجيه 🚫 pic.twitter.com/U2AWeKBdPc — Yallakora (@Yallakoranow) May 20, 2023

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وأوضح: نتوقع أن يتفاعل جميع أصحاب المصلحة في كرة القدم ضد سامت أكايدين، أولا، ونادي فناربخشة الرياضي واتحاد كرة القدم التركي للقيام بما هو ضروري.”

واختتم البيان:”ندعو المجتمع الرياضي بأكمله إلى التكاتف لإعادة بناء الرياضة على أساس الصداقة والمحبة والاحترام، ونبذ مثل هذا العدوان والأعمال اللاإنسانية وحماية القيم الحقيقية لكرة القدم.”

في أزمة في تركيا مع محمود تريزيجيه، اللقطة دي انتشرت وإن ساميت أكايدين، مدافع فنربخشة قام بالبصق على اللاعب خلال سجوده أمس احتفالا بهدف سجله من ركلة جزاء، نادي طرابزون سبور أصدر بيان أدان فيه الواقعة وطالب الاتحاد التركي بالتدخل pic.twitter.com/xpOEZcU78B — أبو نوح (@amgadalghonimy) May 20, 2023

أول رد من لاعب فنربخشة سامت أكايدين

من جانبه رد التركي سامت أكايدين، مدافع فريق فنربشخة، على اتهامه بالبصق على تريزيجيه.

وقال سامت أكايدين عبر حسابه بموقع تويتر في تغريدة رصدتها (وطن):”إنني أدين الادعاءات اللا أخلاقية من خلال التلاعب بحركتي من زاوية الصورة، ما فعلته هو جزء من عادة الرياضة.”

وأضاف: “لقد تم التلاعب من زاوية أخرى بما فعلته، وأشكو إلى الله من يحاول تلويث المنافسة في كرة القدم والإنسانية بمثل هذه الافتراء.”