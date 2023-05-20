عمرو دياب في تصرف عنيف وصادم مع أحد المعجبين في زفاف ابنة حميد الشاعري(فيديو)

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وطن– أثار الفنان المصري عمرو دياب، غضباً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو يوثق تعامله الفظ مع أحد معجبيه.

زفاف ابنة حميد الشاعري

حيث ظهر عمرو دياب بالفيديو الذي تم تداوله عبر “تيك توك“، وهو يحاول الهروب من المعجبين الذين تجمهروا حوله أثناء خروجه من حفل زفاف ابنة الفنان الليبي حميد الشاعري.

وبينما يحاول الفنان الذي يلقبه جمهوره بـ”الهضبة”، الوصول إلى باب الفندق، يتمكن شخص من الاقتراب منه وطلب صورة معه.

لكن عمرو دياب أزاح المعجب بفظاظة وقسوة بيده، واستكمل طريقه مسرعاً.

تصرف الهضبة استفز الناشطين عبر السوشيال ميديا والذين هاجموه وانتقدوا ما فعله.

هجوم وانتقادات

وعلقت الإعلامية اللبنانية رولا نصر على الفيديو: “#عمرو_دياب بنفسه دفشو للمعجب.. الحق مش عليه. الحق على هيدي النوعية من المعجبين يللي رغم كل شي بتضل لاحقة “النجم” وبتبهدل حالها. وبتشتم كل العالم من صحافة غيرو اذا جابوا شي مرة سيرة النجم”.

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وكتب آخر: “تصرفه غير اخلاقي”.

وألقت متابعة باللوم على المعجب وكتبت: “هاذ اسمهم الفانز المذلولين و عبيد المشاهير”.

ووافقتها أخرى الرأي قائلة: “قد ماكان بحبو للفنان.. ماتوصل لدرجة يلحقو زي الغنم وينزل كرامتو.. مابلوم الفنان وقت يعطيه الواحد اكبر من حجمو بيصير الحق عليه بغض النظر ان تصرف عم جداً همجي”.

ووجهت أخرى رسالة إلى عمرو دياب وكتبت: “عنجد في ما يوقف ما يسلم.. بس مش يدفش العالم.. اذا انت نجم ف انت من ورا الناس وصلت لنجوميتك.. الناس هيي اللي بتصنع الفنان مش الفنان بيصنع الناس”.

“مش هخليه يدفع”

وكان عمرو دياب قد أحيا حفل زفاف ابنة حميد الشاعري أمس الجمعة في أحد الفنادق وسط القاهرة.

عمرو دياب يشارك #حميد_الشاعري فرحته بزفاف ابنته الآن💍🎉 pic.twitter.com/WRLnMf7b2S — ET بالعربي (@ETbilArabi) May 19, 2023

وتداول الناشطون فيديو للهضبة وهو يمازح حميد الشاعري أثناء دعوته للصعود إلى المسرح قائلا: “مش هخليه يدفع بس ييجي جنبي هنا”.

عمرو دياب يشارك فرحة حميد الشاعري بزفاف ابنته نبيلة 💍 pic.twitter.com/r0K6gQj13K — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) May 20, 2023

وأعرب عمرو دياب عن حبه للفنان الليبي: “حميد الشاعري أخويا وعشرة عمري وانا بغني النهاردة في فرح بنتي مش بنته”.