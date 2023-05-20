طوابير طويلة أمام السفارة التركية في قطر تلفت الأنظار (فيديو)

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وطن- وثّقت مقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع تواجد طوابير طويلة للأتراك أمام السفارة التركية في قطر صباح، اليوم السبت، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية.

الناخبون الأتراك في قطر يدلون بأصواتهم

واليوم، السبت، بدأ الناخبون الأتراك المقيمون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، التي يتنافس فيها الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وتوجه الناخبون في الخارج في عدة دول بينها إسبانيا وقطر وأذربيجان إلى صناديق الاقتراع.

الأتراك في #قطر يشاركون في بناء بلادهم عبر صندوق الاقتراع

إرادة الشعب تعلو فوق الجميع

أمة تحترم كيانها فيحترمها العالم

و أياً كان المرشح الذي سيختارونه رئيساً ، فإن الشعب مسئول عن اختياره ، و الوطن هو الفائز #الانتخابات_التركية_2023 #أردوغان_رئيسا_لتركيا pic.twitter.com/9pLn4fA59O — Ayman Azzam (@AymanazzamAja) May 20, 2023

وبدأ المواطنون الأتراك المقيمون في قطر، السبت، بالتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة إجراؤها في تركيا يوم 28 مايو/أيار الجاري.

وشكّل الناخبون الأتراك الذين كانوا ينتظرون فتح صناديق الاقتراع في طوابير طويلة من الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي في مقرّ السفارة التركية بالعاصمة القطرية الدوحة، بحسب ما تظهر المقاطع المتداولة.

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وبدأ الناخبون الأتراك في الدوحة الإدلاء بأصواتهم في 3 صناديق اقتراع، والتي تستمر حتى الساعة العاشرة مساء.

ويوجد في قطر 10 آلاف و868 ناخباً يحقّ لهم الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، حتى 22 مايو الجاري بمقر السفارة التركية.

انتخابات الرئاسة في تركيا

وشهدت تركيا، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من مرشح “تحالف الجمهور” الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح “تحالف الأمة” زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف “أتا” (الأجداد) سنان أوغان.

وحقق “تحالف الجمهور” بقيادة حزب العدالة والتنمية أغلبية برلمانية.

فيما تأجل الحسم في الانتخابات الرئاسية، إلى الجولة الثانية المقررة، 28 مايو داخل البلاد، ويتنافس فيها أردوغان وكليجدار أوغلو.

الناخبون الأتراك في ألمانيا

هذا وبدأ أيضاً المواطنون الأتراك المقيمون في ألمانيا، بالتصويت للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وشكّل الناخبون الأتراك الذين كانوا ينتظرون فتح صناديق الاقتراع في الساعات الأولى من الصباح بالقنصلية العامة لتركيا في كولونيا طوابير طويلة.

وبدأ الناخبون في كولونيا الإدلاء بأصواتهم في 24 صندوق اقتراع.

وسيتمكن الأتراك في ألمانيا، البلد الذي يضمّ أكبر عدد من الناخبين في الخارج بنحو 1.5 مليون ناخب، من الإدلاء بأصواتهم بين الساعة الـ8:00 والـ22:00 حتى 24 مايو.