السبت, مايو 20, 2023
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طوابير طويلة أمام السفارة التركية في قطر تلفت الأنظار (فيديو)

بدأ الناخبون الأتراك في الدوحة الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التركية في 3 صناديق اقتراع وسط مشاركة واسعة

كتب باسل النجار
طوابير طويلة أمام السفارة التركية في قطر watanserb.com
طوابير طويلة أمام السفارة التركية في قطر
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وطن- وثّقت مقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع تواجد طوابير طويلة للأتراك أمام السفارة التركية في قطر صباح، اليوم السبت، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية.

الناخبون الأتراك في قطر يدلون بأصواتهم

واليوم، السبت، بدأ الناخبون الأتراك المقيمون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، التي يتنافس فيها الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وتوجه الناخبون في الخارج في عدة دول بينها إسبانيا وقطر وأذربيجان إلى صناديق الاقتراع.

وبدأ المواطنون الأتراك المقيمون في قطر، السبت، بالتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة إجراؤها في تركيا يوم 28 مايو/أيار الجاري.

وشكّل الناخبون الأتراك الذين كانوا ينتظرون فتح صناديق الاقتراع في طوابير طويلة من الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي في مقرّ السفارة التركية بالعاصمة القطرية الدوحة، بحسب ما تظهر المقاطع المتداولة.

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وبدأ الناخبون الأتراك في الدوحة الإدلاء بأصواتهم في 3 صناديق اقتراع، والتي تستمر حتى الساعة العاشرة مساء.

ويوجد في قطر 10 آلاف و868 ناخباً يحقّ لهم الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، حتى 22 مايو الجاري بمقر السفارة التركية.

طوابير طويلة أمام السفارة التركية في قطر watanserb.com
طوابير طويلة أمام السفارة التركية في قطر

انتخابات الرئاسة في تركيا

وشهدت تركيا، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من مرشح “تحالف الجمهور” الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح “تحالف الأمة” زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف “أتا” (الأجداد) سنان أوغان.

وحقق “تحالف الجمهور” بقيادة حزب العدالة والتنمية أغلبية برلمانية.

فيما تأجل الحسم في الانتخابات الرئاسية، إلى الجولة الثانية المقررة، 28 مايو داخل البلاد، ويتنافس فيها أردوغان وكليجدار أوغلو.

طوابير أمام السفارة التركية في قطر
طوابير أمام السفارة التركية في قطر

الناخبون الأتراك في ألمانيا

هذا وبدأ أيضاً المواطنون الأتراك المقيمون في ألمانيا، بالتصويت للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وشكّل الناخبون الأتراك الذين كانوا ينتظرون فتح صناديق الاقتراع في الساعات الأولى من الصباح بالقنصلية العامة لتركيا في كولونيا طوابير طويلة.

وبدأ الناخبون في كولونيا الإدلاء بأصواتهم في 24 صندوق اقتراع.

وسيتمكن الأتراك في ألمانيا، البلد الذي يضمّ أكبر عدد من الناخبين في الخارج بنحو 1.5 مليون ناخب، من الإدلاء بأصواتهم بين الساعة الـ8:00 والـ22:00 حتى 24 مايو.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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