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زوجة سيرجيو راموس شبه عارية وفيديو يجمعها بزوجها جعل المشاهدون يتصلون بالشرطة!

تطارد شائعات الانفصال كل من بيلار روبيو وسيرجيو راموس منذ شهور لكنهما ردا بفيديو ورطهما أكثر مما نفعهما

كتب رفيف عبدالله
زوجة سيرجيو راموس شبه عارية وفيديو يجمعها بزوجها جعل المشاهدون يتصلون بالشرطة! watanserb.com
بيلار روبيو وسيرجيو راموس
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وطن– استعرضت بيلار روبيو، زوجة اللاعب الإسباني سيرجيو راموس، جسدها الممشوق بمايوه مثير جديد ضمن مجموعتها الخاصة.

مريحة وجذابة

ونشرت بيلار روبيو، زوجة راموس، صورة عبر حسابها على “انستجرام“، وهي ترتدي بيكيني أسود منقوش بورود حمراء وزهرية، من قطعتين فقط.

وكانت زوجة راموس تستلقي على الشاطئ، تاركةً شعرها الطويل ينسدل على طريقة الكيرلي.

وعلقت بيلار على الصورة: ” أردت حقًا أن أقدم لكم نموذج جولييتا مريحة وجذابة ، إنها واحدة من أطرف القطع في مجموعتي”.

بيلار روبيو
زوجة راموس تستلقي على الشاطئ

وتابعت: “التصميم مستوحى من زخرفة الكوكتيلات الاستوائية مثل الكايبيرينها أو الكاشاسا أو ميلك شيك جوز الهند”.

انفصال بيلار وراموس

هذا وتطارد شائعات الانفصال كل من بيلار روبيو وسيرجيو راموس منذ شهور. وقد سمحا لأنفسهما برؤيتهما وتصويرهما في بطولة موتوا مدريد المفتوحة ، التي حضراها كزوجين سعيدين في 2 مايو لمشاهدة انتصار كارلوس ألكاراز الساحق على أليكسانير زفيريف ب 6 مرات. 1 و6-2.

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تزوج الزوجان في عام 2019 ولديهما أربعة أطفال معًا.

بيلا روبيو
بيلار وأبناءها الأربعة

وكان بيلار وراموس مادة دسمة لمئات المتابعين وتكهناتهم بأنهما كانا يحاولان الصمت منذ أيام.

الخميس الماضي ، 27 أبريل ، خصّص لاعب كرة القدم في باريس سان جيرمان بعض الكلمات اللطيفة لزوجته بمناسبة إطلاق المجموعة التي صممتها، مما يوضّح أنهم ما زالوا سعداء في الحب.

فخور بعملك

حيث شارك سيرجيو راموس في “قصصه” صورة بيلار، وهي ترتدي إحدى المايوهات.

وفي أسفل الصورة، كتب لها إعجابه وحبّه لها قائلاً: “فخور بعملك، وإبداعك، ومثابرتك … فخور دائمًا بك”.

بيلار روبيو
شارك سيرجيو راموس في “قصصه” صورة بيلار وهي ترتدي أحد المايوهات

وأرفق راموس تعليقه ببعض الرموز التعبيرية ذات القلب الأحمر والأرجواني.

من جانبها ، ردت بيلار روبيو بنفسها على وسائل الإعلام عندما سئلت عن اضطراب في علاقتها الزوجية. وقالت: “من يدري ما يحدث في منزلي أنا وزوجي”.

رد غير مباشر

الآن ، بعد أسبوع ، فسرت وسائل الإعلام هذا الظهور العلني الصاخب على أنه “رد” حول صحة العلاقة.

و يبدو أنها رسالة إلى الصحفيين والمتفرجين مفادها أن الاثنين أقرب من أي وقت مضى.

ولتعزيز هذه الفكرة ، نشرت بيلار روبيو منشورًا بثلاث صور وفيديو مع راموس مرفقة بعبارة “يوم التنس مع حبي سيرجيو راموس” .

 

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في لقطة من اللقطات يظهر كلاهما مع كارلوس ألكاراز ، وصورة أخرى لكلاهما ، وأخيراً ، فيديو سيلفي حيث يرسل كلاهما التحيات والقبلات للمتابعين.

مخالفة جسيمة

لكن الفيديو الأخير أثار الجدل حول الزوجين. كما يتضح ، كلاهما يرتكبان مخالفة جسيمة.

من الواضح في الفيديو كيف أن أياً منهما لا يرتدي حزام الأمان ، على الرغم من أنهما في سيارة كانت تسير بسرعة.

بيلار روبيو مع سيرجيو راموس إلى مباراة Alcaraz بدون ربط حزام الأمان

كانت شبكات التواصل الاجتماعي هي القاضي الأساسي في هذا الفيديو.  وانتقد الناشطون بشدة الاختلاف الطبقي وكيف تطبق القوانين أحيانًا على البعض وليس على البعض الآخر.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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