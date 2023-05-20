راقصة بملابس مثيرة تؤدي وصلة على أغنية محمد رمضان والفنان فخور بها (فيديو)

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وطن– تجاهل الفنان المصري محمد رمضان أزمة صورة الدولارات التي نشرها ثم حذفها، واحتفل بنجاح أغنيته “كم بيبي كم” على طريقته الخاصة.

راقصة من شرم الشيخ

ونشر محمد رمضان مجموعة فيديوهات عبر خاصية الستوري على “انستجرام“، لجمهوره الذين شاركوه تفاعلهم على الأغنية.

وكان من ضمن تلك الفيديوهات التي تباهى بها رمضان، لراقصة ترتدي زيّ رقص مثيراً باللون الأزرق، وتؤدي وصلتها على أنغام أغنية “كم بيبي كم”، على أحد المسارح في شرم الشيخ.

وعودةً لأزمة الدولارات، طالب الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، محمد رمضان، بدعم المرضى في العنايات المركزة.

أجهزة لمرضى القلب

وكتب جمال شعبان تعليقاً على صورة محمد رمضان قبل حذفها: “ياريت بالدولارات دي -اللي واضح أنك مش محتاج لها- تشتري منظمات كهربية للغلابة الكتير اللي في العناية المركزة. وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجئ ومحتاجين جهاز لإنقاذ حياتهم، يمكن دا يشفع لك يوم الزحام”.

المفاجأة أن رمضان رد على الدكتور قائلاً: “شكرا يا دكتور يا ريت حضرتك تبعتلي أسماء المستشفيات اللي محتاجة الأجهزة وتليفون حضرتك على الخاص”.

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وعقّب الدكتور شعبان: “شكرا على رد حضرتك المحترم، بعت على الخاص رقم التليفون والمرضى في مستشفيات كتير منها معهد القلب.. بيت القلب بتاع الغلابة”.

“نقد راقٍ”

وأكد جمال شعبان في مداخلة هاتفية له في برنامج “آخر النهار“، ‏أن الفنان المصري تواصل معه بالفعل لأنه شعر أن الكلام كان صادراً من القلب وأن النقد كان بطريقة راقية.

وقال شعبان: “محمد رمضان قالي إنت قدمت للناس والسوشيال الميديا كيفية أن يكون الحوار بشكل راقٍ ومحترم”.

‏وأضاف: ” الناس بقت حاجة صعبة جداً والانتقادات أصبحت لاذعة. وكل واحد مستخبي وراء درع إلكتروني ومتخيل إن كلامه لن يسمع وهذا الكلام غير صحيح. كل كلمة بتتسمع وتتشاف”.

مؤسسة خيرية

وأشار جمال شعبان إلى أن محمد رمضان يتبرع للمرضى والفقراء، ولكنه لا يحبّ الإعلان عن ذلك.

وتابع: “طلب مني الشهر القادم الذهاب معه لبلدة والدته لمتابعة المساعدات التي تحدث هناك.. وطلب مني معرفة الحالات التي تحتاج للمساعدات في معهد القلب و الحالات المستعجلة التي تحتاج إلى أجهزة للقلب”.

وأوضح شعبان أن الفنان الذي يلقب نفسه بـ”نمبر ون”، رحّب بفكرة عمل مؤسسة رمضان الخيرية لمساعدة الناس.