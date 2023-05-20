خبر صادم لمحبي المصري محمد صلاح !

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وطن- يبدو أن الأمور لا تسير على ما يرام مع النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول التاريخي في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وأعلن الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب لهذا الموسم.

غياب محمد صلاح

وغاب النجم المصري محمد صلاح “أبو مكة”، عن قائمة اللاعبين المرشحين السبعة لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). وفق الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع “تويتر”.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثنائي فريق مانشستر سيتي النرويجي إرلينغ هالاند وكيفين دي بروين، وثنائي أرسنال بوكايو ساكا ومارتن أوديغارد. ونجم توتنهام هاري كين وماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد.

كما ولاعب الظهير الأيسر نيوكاسل يونايتد كيران تربيبير، لكن المصري صلاح لاعب ليفربول لم يكن متواجداً في قائمة المرشحين لهذا الموسم كعادته. رغم المستوى الرائع الذي قدمه مع الريدز.

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جماهير ليفربول

واعتبرت جماهير وعشاق ليفربول محمد صلاح إقصاء النجم المصري محمد صلاح، ظلماً بالنظر إلى أرقامه القياسية التي حطمها. مع الفريق الإنجليزي على مستوى الفردي لهذا الموسم.

ويتواجد المصري صلاح في المركز الرابع من جدول ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي 2022-2023، برصيد 19 هدفاً حتى يومنا هذا.

كما وقدم نجم فريق ليفربول 10 تمريرات حاسمة لزملائه، وهي ما يعني أنه ساهم في 29 هدفاً من أصل 70 هدفاً أحرزه فريق ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

كما ويتقدم صلاح على مستوى تحقيق الأرقام القياسية على الثنائي الإنجليزي بوكايو ساكا وماركوس راشفورد على مستوى الأهداف والمساهمات التهديفية مع ليفربول للموسم الجاري.

يشار بأن فريق ليفربول يحتل خامس جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. برصيد 65 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.