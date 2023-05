خبر صادم لمحبي المصري محمد صلاح !

- Advertisement -

وطن- يبدو أن الأمور لا تسير على ما يرام مع النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول التاريخي في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وأعلن الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب لهذا الموسم.

وغاب النجم المصري محمد صلاح “أبو مكة”، عن قائمة اللاعبين المرشحين السبعة لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). وفق الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع “تويتر”.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثنائي فريق مانشستر سيتي النرويجي إرلينغ هالاند وكيفين دي بروين، وثنائي أرسنال بوكايو ساكا ومارتن أوديغارد. ونجم توتنهام هاري كين وماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد.

