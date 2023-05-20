السبت, مايو 20, 2023
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خبر صادم لمحبي المصري محمد صلاح !

غياب صلاح عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم

كتب فارس أبو شيحة
خبر صادم لمحبي محمد صلاح watanserb.com
خبر صادم لمحبي محمد صلاح
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وطن- يبدو أن الأمور لا تسير على ما يرام مع النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول التاريخي في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وأعلن الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب لهذا الموسم.

غياب محمد صلاح

وغاب النجم المصري محمد صلاح “أبو مكة”، عن قائمة اللاعبين المرشحين السبعة لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي  الممتاز (البريميرليج). وفق الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع “تويتر”.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثنائي فريق مانشستر سيتي النرويجي إرلينغ هالاند وكيفين دي بروين، وثنائي أرسنال بوكايو ساكا ومارتن أوديغارد. ونجم توتنهام هاري كين وماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد.

كما ولاعب الظهير الأيسر نيوكاسل يونايتد كيران تربيبير، لكن المصري صلاح لاعب ليفربول لم يكن متواجداً في قائمة المرشحين لهذا الموسم كعادته. رغم المستوى الرائع الذي قدمه مع الريدز.

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جماهير ليفربول

واعتبرت جماهير وعشاق ليفربول محمد صلاح إقصاء النجم المصري محمد صلاح، ظلماً بالنظر إلى أرقامه القياسية التي حطمها. مع الفريق الإنجليزي على مستوى الفردي لهذا الموسم.

ويتواجد المصري صلاح في المركز الرابع من جدول ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي 2022-2023، برصيد 19 هدفاً حتى يومنا هذا.

صلاح هداف ليفربول
صلاح هداف ليفربول

كما وقدم نجم فريق ليفربول  10 تمريرات حاسمة لزملائه، وهي ما يعني أنه ساهم في 29 هدفاً من أصل 70 هدفاً أحرزه فريق ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

محمد صلاح لاعب ليفربول
محمد صلاح لاعب ليفربول

كما ويتقدم صلاح على مستوى تحقيق الأرقام القياسية على الثنائي الإنجليزي بوكايو ساكا وماركوس راشفورد على مستوى الأهداف والمساهمات التهديفية مع ليفربول للموسم الجاري.

المصري صلاح
المصري صلاح

يشار بأن فريق ليفربول يحتل خامس جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. برصيد 65 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

المصدروطن + الدوري الإنجليزي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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