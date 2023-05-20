تطور خطير في معارك السودان.. هذا ما فعلته قوات الدعم السريع وسط المساكن (فيديو)

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وطن- انتشر مقطع فيديو يُظهر تطورا خطيرا في طبيعة المعارك العسكرية المندلعة حاليا بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط مخاطر جمة تُحيط بالمدنيين.

وأظهر مقطع فيديو، بثته وسائل إعلام موالية للجيش السوداني، إقدام ما سمتها مليشيا الدعم السريع المتمردة، على استخدام راجمة الكاتيوشا وسط الأحيان السكنية.

وقال إعلام سوداني، إن هذه الهجمات لقوات الدعم السريع تتسبب في إصابة العديد من المنازل بأضرار بالغة، لقلة خبرة القوات الذين تعودوا على القتال المفتوح في الصحاري.

مليشيا الدعم السريع المتمردة، تستخدم راجمة الكاتيوشا في الأحياء السكنية، مما يتسبب في إصابة العديد من المنازل بأضرار بالغة، لقلة خبرة المرتزقة الذين تعودوا على القتال المفتوح في الصحاري.#السودان pic.twitter.com/4sLUhWt2M4 — Sudan News (@Sudan_tweet) May 19, 2023

الحرب مستمرة في السودان

ويشهد السودان، منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات دامية في عدة ولايات بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، إثر خلافات بينهما.

وقالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن عدد الضحايا في السودان بلغ 705 قتلى و5287 مصابا منذ نشوب القتال بالبلاد منتصف أبريل الماضي.

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ونقل بيان صادر عن المنظمة الدولية، عن متحدثة منظمة الصحة العالمية (إحدى وكالات الأمم المتحدة) كارلا درايسديل قولها، إن أرقام وزارة الصحة السودانية تفيد بمقتل 705 أشخاص وإصابة 5287 بجراح منذ نشوب القتال، من بين هؤلاء 203 قتلى و3254 جريحا في ولاية الخرطوم.

وأضاف البيان أنه منذ منتصف الشهر الماضي، وثّقت منظمة الصحة العالمية وقوع 34 هجوما على المرافق الصحية ما أدى إلى وقوع 8 قتلى بين العاملين في المجال الصحي.

وفي هذا المجال أفادت درايسديل بأن أكبر عوائق توفير الرعاية الصحية ما زال يتمثل في نهب الإمدادات الطبية واحتلال المرافق الصحية من أفراد عسكريين

وأشارت إلى أنه منذ توقيع إعلان الالتزام بحماية المدنيين في جدة يوم 11 مايو الجاري، تم توثيق 4 هجمات على المرافق الصحية.

كما نقل البيان مناشدة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ضمان سلامة المدنيين والسماح لعمال الإغاثة بالتحرك بحرّية في السودان فيما توسع الوكالات الإنسانية نطاق عملها للاستجابة لاحتياجات أكثر من مليون نازح داخل البلاد ولاجئ إلى البلاد المجاورة.